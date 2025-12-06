Η 33χρονη από το Σάλτσμπουργκ, Kerstin Gärtner, είναι η γυναίκα που έχασε τη ζωή της στις 19 Ιανουαρίου, όταν – σύμφωνα με τους εισαγγελείς – εγκαταλείφθηκε στην υψηλότερη κορυφή της Αυστρίας υπό ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η 33χρονη πέθανε μόλις 50 μέτρα από την κορυφή του βουνού — σε υψόμετρο περίπου 3.800 μέτρων — υπό θερμοκρασίες που υπολογίζεται πως έφταναν τους –20 °C, καθώς και ισχυρούς ανέμους.

Κατά τη διάρκεια της ανάβασης, η γυναίκα άρχισε να δυσκολεύεται και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ο σύντροφός της, Thomas Plamberger 39 ετών και έμπειρος ορειβάτης αποφάσισε να κατέβει μόνος του για βοήθεια. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, την άφησε μόνη και αβοήθητη για σχεδόν 6,5 ώρες, χωρίς να τη μεταφέρει σε ασφαλές καταφύγιο.

Όπως αναφέρει η εισαγγελία, ο κατηγορούμενος δεν διασφάλισε ούτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε την έγκαιρη κλήση βοήθειας. Η κοπέλα, κατά τις ίδιες πηγές, βρέθηκε «απροστάτευτη, εξαντλημένη, υποθερμική και αποπροσανατολισμένη» λίγα μέτρα κάτω από την κορυφή.

Τον τελευταίο καιρό, βάσει νέων ενδείξεων όπως ανάλυση ψηφιακών φωτογραφιών και δεδομένων από ρολόγια και κινητά, η δικαιοσύνη κατέληξε στην κατηγορία για «ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια» εναντίον του Plamberger. Αν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή έως και τριών ετών φυλάκισης.

Συγγενείς και φίλοι της Gärtner έχουν δημιουργήσει διαδικτυακή σελίδα μνημοσύνου, εκφράζοντας τη θλίψη και την αγάπη τους. «Αναπαύσου εν ειρήνη στον ουρανό», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Πίσω από τα δάκρυα της θλίψης κρύβεται το χαμόγελο της ανάμνησης».

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοβαρή συζήτηση στην κοινότητα των ορειβατών για την ασφάλεια και την εμπειρία που πρέπει να έχει κανείς για να επιχειρήσει τέτοια ανάβαση αλλά και για το πότε πρέπει κάποιος να αναθεωρεί την απόφασή του να συνεχίσει — ειδικά κάτω από συνθήκες που γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνες.