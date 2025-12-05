Ο σύντροφος μιας γυναίκας που πέθανε από το ψύχος στο υψηλότερο βουνό της Αυστρίας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια, καθώς φέρεται να την εγκατέλειψε εκτεθειμένη στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Η 33χρονη ορειβάτισσα από το Σάλτσμπουργκ έχασε τη ζωή της τον Ιανουάριο στο Γκροσγκλόκνερ, σε υψόμετρο 3.798 μέτρων, αφού είχε ξεκινήσει ορειβατική διαδρομή με τον 36χρονο σύντροφό της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Χόιτε», όταν το ζευγάρι βρισκόταν μόλις 50 μέτρα από την κορυφή, η γυναίκα άρχισε να δυσκολεύεται και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ο άνδρας φέρεται τότε να την άφησε μόνη της στο βουνό για 6,5 ώρες, ενώ αναζητούσε βοήθεια, διάστημα κατά το οποίο το ακραίο ψύχος αποδείχτηκε μοιραίο.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας για τον θάνατο της γυναίκας, ο σύντροφός της, που ήταν έμπειρος αναρριχητής, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως τρία έτη. «Περίπου στις 2 τα ξημερώματα, ο κατηγορούμενος εγκατέλειψε τη σύντροφό του απροστάτευτη, εξαντλημένη, σε κατάσταση υποθερμίας και αποπροσανατολισμένη, περίπου 50 μέτρα κάτω από τον σταυρό της κορυφής του Γκροσγκλόκνερ», αναφέρει ανακοίνωση της εισαγγελίας. «Η γυναίκα πέθανε από το ψύχος. Εφόσον ο κατηγορούμενος, σε αντίθεση με τη σύντροφό του, ήταν ήδη πολύ έμπειρος σε ορειβατικές διαδρομές μεγάλου υψομέτρου και είχε σχεδιάσει ο ίδιος τη διαδρομή, θεωρείται ο υπεύθυνος οδηγός της ανάβασης».

Οι εισαγγελικές αρχές, μετά από ιατροδικαστικές γνωματεύσεις, ανάλυση κινητών τηλεφώνων, αθλητικών ρολογιών, φωτογραφιών και βίντεο, καθώς και την αξιολόγηση ειδικού σε τεχνικά ορειβατικά ζητήματα, απέδωσαν στον 39χρονο σειρά λαθών, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο άνδρας φέρεται να μην έλαβε υπόψη ότι η σύντροφός του ήταν εντελώς άπειρη και δεν είχε πραγματοποιήσει ποτέ ξανά τόσο μεγάλης διάρκειας ορειβατική ανάβαση σε υψηλό υψόμετρο. Επιπλέον, κατηγορείται ότι ξεκίνησε τη διαδρομή περίπου δύο ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο και ότι δεν είχε μαζί του επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Ακόμα και όταν άφησε τη σύντροφό του για να αναζητήσει βοήθεια, φέρεται να μην τη μετέφερε σε σημείο προστατευμένο από τον άνεμο και να μην έκανε χρήση υπνόσακου διάσωσης ή ισοθερμικών κουβερτών. Παράλληλα, ο σύντροφος της άτυχης γυναίκας φέρεται να της επέτρεψε να επιχειρήσει την ανάβαση με splitboard και μαλακές μπότες για χιόνι, εξοπλισμό που θεωρείται ακατάλληλος για ορειβατικές διαδρομές μεικτού αλπικού πεδίου σε μεγάλο υψόμετρο. Δεδομένων των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών, με ανέμους έως 46 μίλια την ώρα και θερμοκρασίες -8 βαθμών Κελσίου, που σε συνδυασμό με τον άνεμο έμοιαζαν με -20, η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο άνδρας όφειλε να είχε γυρίσει πίσω πολύ νωρίτερα.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης της συντρόφου του, ο κατηγορούμενος φέρεται να μην έκανε κλήση έκτακτης ανάγκης πριν από τη δύση του ήλιου. Το ζευγάρι είχε εγκλωβιστεί από τις 8.50 μ.μ., όμως ο άνδρας δεν εξέπεμψε κανένα σήμα κινδύνου όταν ένα ελικόπτερο της αστυνομίας πέρασε από πάνω τους στις 10.50 μ.μ. Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες της Ορεινής Αστυνομίας να επικοινωνήσει μαζί του, κατάφερε να μιλήσει με έναν αστυνομικό περίπου στις 00.35 π.μ., αλλά το περιεχόμενο της συνομιλίας παραμένει ασαφές. Μετά τη συνομιλία, ο κατηγορούμενος δεν ήρθε ξανά σε επαφή με τις υπηρεσίες διάσωσης, ενώ είχε θέσει το τηλέφωνό του στο αθόρυβο και το είχε απομακρύνει, με αποτέλεσμα να μη λάβει περαιτέρω κλήσεις από τις Αρχές. Τελικά, στις 3.30 π.μ., αποφάσισε να ειδοποιήσει τις υπηρεσίες διάσωσης, έχοντας ήδη εγκαταλείψει τη γυναίκα μόνη της στο βουνό.

Η διάσωση από αέρος δεν ήταν δυνατή με το πρώτο φως της ημέρας λόγω των ισχυρών ανέμων, αλλά λίγο μετά τις 10 π.μ. οι διασώστες έφτασαν στη γυναίκα και τη βρήκαν νεκρή.

Ο δικηγόρος του συντρόφου της, Κουρτ Γέλινεκ, δήλωσει: «Ο πελάτης μου λυπάται βαθύτατα για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα».

Η δίκη του άνδρα έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου 2026 στο περιφερειακό δικαστήριο του Ίνσμπρουκ.