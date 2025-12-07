Ο Άρης ηττήθηκε με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία, όπως φάνηκε και από όσα είπε ο Μανόλο Χιμένεθ στη συνέντευξη Τύπου.

Οι «κίτρινοι» έβγαλαν ανακοίνωση για τη διαιτησία μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στη συνέχεια έκαναν ανάρτηση στα social media με συγκεκριμένη φάση του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο και μετά το τέλος ήρθε η ώρα για τη συνέντευξη Τύπου, όπου ο προπονητής τους εστίασε στη διαιτησία.

«Θα ήθελα μόνο να επικεντρωθώ στο τι δείχνουν οι εικόνες από συγκεκριμένες φάσεις του αγώνα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να παίζονται τα παιχνίδια επί ίσοις όροις. Όχι υπέρ του ενός και κατά του άλλου. Όταν αύριο όλος ο κόσμος δει το επικίνδυνο παίξιμο πάνω στον Ροζ θα πει ότι «οκ, κατανοητό ότι δεν το είδε ο διαιτητής αλλά ο VAR τι έκανε; Γιατί δεν του είπε ότι ήταν κόκκινη;», είπε αρχικά ο Χιμένεθ και συνέχισε.

«Για ποιον είναι το VAR; Για ποιους; Γιατί υπάρχει; Η δεύτερη φάση και πραγματικά εκπλήσσομαι όταν βλέπω τη φωτογραφία πώς στραγγαλίζουν τον Ράτσιτς στη μεγάλη περιοχή. Που ήταν το VAR; Αντιθέτως, βλέπει ο VAR το αμφισβητούμενο στο τέλος του ημιχρόνου αλλά όχι το άλλο. Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Εδώ διακυβεύονται πράγματα για όλους. Μετά απ’ όλα αυτά είναι δύσκολο για μια ομάδα να μείνει συγκεντρωμένη σε παιχνίδι. Χωρίς να αποτελεί δικαιολογία αυτές οι τρεις φάσεις έκαναν την ομάδα μου να χάσει το μυαλό της. Δεν συζητάμε φυσικά ότι ο ΠΑΟΚ έχει ποιοτικούς παίκτες και καλή ομάδα. Αυτό είναι το αθλητικό κομμάτι».

Αυτές οι τρεις αποφάσεις καθόρισαν το παιχνίδι. Και μετά από αυτά που είπα μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες και να μου πείτε αν έχω δίκαιο ή όχι. Αυτό που έγινε σήμερα είναι συνέχεια αυτού που έγινε την Τετάρτη όπου δεν δόθηκε δεύτερη κίτρι νη κάρτα στον Μπάμπα».