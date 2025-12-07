Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο έληξε ισόπαλο 2-2, ήταν το τελευταίο του Στέλιου Μαλεζά ως προπονητής της ΑΕΛ, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την αποχώρησή του.

Οι «βυσσινί» μπήκαν στη φετινή σεζόν έχοντας στον πάγκο τον Γιώργο Πετράκη, ο οποίος απολύθηκε μετά το πέρας της 5ης αγωνιστικής και αντικαταστάθηκε από τον Μαλεζά. Παρά την αλλαγή προπονητή, όμως, δεν άλλαξε η πορεία της ομάδας, η οποία παραμένει κακή.

Έτσι, με το τέλος του πρώτου γύρου η ΑΕΛ προχωράει σε νέα αλλαγή καθώς η ΠΑΕ επισημοποίησε, μετά το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, το τέλος της συνεργασίας με τον Μαλεζά.

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας της με τον προπονητή, Στέλιο Μαλεζά και τους συνεργάτες του. Τους ευχαριστούμε για την ειλικρινή συνεργασία, τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην προπονητική τους καριέρα», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Όσο για τον αντικαταστάτη, το φαβορί είναι ο Σάββας Παντελίδης, ο οποίος είχε μιλήσει με τους Θεσσαλούς τόσο το περασμένο καλοκαίρι όσο και μετά την αποχώρηση του Πετράκη.