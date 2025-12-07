Στον πόνο και στη θλίψη έχει βυθιστεί, η οικογένεια του 2χρονου αγοριού, που βρήκε τραγικό θάνατο από πιτμπουλ στη Ζάκυνθο.

Οι γονείς, δεν μπορούν να πιστέψουν πως το καλό που έκαναν σώζοντας τον σκύλο, θα ήταν η αιτία να χάσουν το παιδί τους. Ο πατέρας του παιδιού περιέγραψε στο MEGA, τη στιγμή της τραγωδίας.

«Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του; Και δεν είναι η αδυναμία του; Αυτά (τα 30 δευτερόλεπτα) ‘’αρχίσανε’’ (ήταν αρκετά) για να μου το πάρουν από την αγκαλιά μου, η κόρη μου φώναξε και έτρεξα εγώ».

Το παιδάκι έσβησε στην αγκαλιά του πατέρα του, ύστερα από τα απανωτά, άγρια τραύματα που του κατάφερε το σκυλί.

«Όχι δεν το είχε το σκυλί, στο στόμα το παιδί, εγώ άκουσα μόνο τη μικρή να φωνάζει, δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του».

Το pitbull που βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στη Ζάκυνθο, το είχε σώσει ο πατέρας του αγοριού, όταν το είχε βρει σε κακή κατάσταση παρατημένο στο δρόμο.

Όπως καταγγέλλει ο χαροκαμένος πατέρας, οι κυνηγοί επιλέγουν την απόμερη περιοχή, που βρίσκεται το σπίτι προκειμένου, να εγκαταλείπουν τα κατοικίδια, που δεν θέλουν πλέον.

«Για αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω-γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί είναι ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε το γιο μου».

Ο θείος του μικρού αγοριού περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα άλλα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας.

«Τα παιδιά ήταν εκεί, θα χρειαστούν θεραπεία μάλλον. Εγώ εχθές το βράδυ, κράτησα τα παιδιά της αδερφής μου. Η αδερφή μου, ήρθε και πήρε τα παιδιά σήμερα το πρωί».

Η μητέρα του παιδιού και εκείνη σε κατάσταση σοκ, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σε βάρος των δύο γονέων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Με προφορική εντολή εισαγγελέα έχουν αφεθεί ελεύθεροι.