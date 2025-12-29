Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται μία 74χρονη γυναίκα, την οποία παρέσυρε μπετονιέρα νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 9 το πρωί στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας, με την πεζή να προσπαθεί να διασχίσει τον δρόμο. Υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες η μπετονιέρα τη χτύπησε και την παρέσυρε για αρκετά μέτρα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της και τη διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός του βαρέος οχήματος παρέμεινε στο σημείο, ενώ σε λίγα λεπτά έφτασαν και αστυνομικοί της Τροχαίας, ξεκινώντας προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες.