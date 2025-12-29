Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ ανήλθαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, μετά τις αργίες των Χριστουγέννων, με τις μετοχές των εταιριών πρώτων υλών να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,02% στις 588,71 μονάδες στις 10:20 ώρα Ελλάδας, έχοντας ανέλθει νωρίτερα στο επίπεδο ρεκόρ των 589,61 μονάδων.

Ο γερμανικός δείκτης DAX σημείωσε πτώση 0,2%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 και ο γαλλικός CAC 40 ήταν σχεδόν αμετάβλητοι.

Ο δείκτης των εταιριών πρώτων υλών ενισχύθηκε 0,7%, ακολουθώντας την πορεία των τιμών των πολύτιμων μετάλλων.

Σε ιστορικά υψηλά κινήθηκαν σήμερα και οι παγκόσμιες αγορές, σύμφωνα με το Reuters, καθώς πλησιάζει το τέλος του 2025, ενώ το δολάριο διατηρείται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών, αντανακλώντας τις προσδοκίες των επενδυτών για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve τον επόμενο χρόνο.

Στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων βρέθηκε σήμερα η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στη Φλόριντα, η οποία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν θετική, αν και δεν έχει ακόμη επιτευχθεί καμία συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, ο κινεζικός στρατός μετακίνησε χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις γύρω από την Ταϊβάν στο πλαίσιο των ασκήσεων «Justice Mission 2025», ενώ η νήσος δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τη δημοκρατία της.