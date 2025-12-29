«Μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια στα ύδατα και στους αιθέρες γύρω από την Ταϊβάν ξεκίνησε σήμερα να διεξάγει η Κίνα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τη χρήση πραγματικών πυρών, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης έντασης εξαιτίας της πώλησης όπλων από τις ΗΠΑ στη νήσο.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας έχουν αναπτύξει «αντιτορπιλικά, φρεγάτες, καταδιωκτικά, βομβαρδιστικά και drones» στο πλαίσιο των γυμνασίων, που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση «πραγματικών πυρών εναντίον θαλάσσιων στόχων βόρεια και νοτιοδυτικά της Ταϊβάν», διευκρίνισε η διοίκηση ανατολικού θεάτρου των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων περί τις 11:40 (τοπική ώρα· 05:40 ώρα Ελλάδας).

Από την πλευρά της, η Ταϊπέι ανακοίνωσε πως ανέπτυξε «δυνάμεις» και ότι μονάδες του στρατού της «διεξήγαγαν άσκηση ταχείας αντίδρασης».

Το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς του και ουδέποτε έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση στρατιωτικής βίας για να επιτύχει την επανένωσή της με την ηπειρωτική χώρα.

Οι εντάσεις στο στενό οξύνθηκαν εξαιτίας της πώλησης πελώριου πακέτου στρατιωτικών εξοπλισμών στα μέσα Δεκεμβρίου από την Ουάσιγκτον στην Ταϊπέι, τη δεύτερη αφότου επανήλθε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, υπολογιζόμενης αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων αθροιστικά. Πρόκειται για το ακριβότερο πακέτο στρατιωτικού εξοπλισμού που έχει ανακοινωθεί από το 2001.

Επιβολή κυρώσεων σε 20 αμερικανικές βιομηχανίες

Η κινεζική κυβέρνηση αντέδρασε την περασμένη εβδομάδα ανακοινώνοντας την επιβολή κυρώσεων σε 20 αμερικανικές βιομηχανίες του τομέα της άμυνας.

Η επίδειξη δύναμης μεγάλης κλίμακας καταγράφεται επίσης έπειτα από εβδομάδες εντάσεων και διπλωματικής διένεξης ανάμεσα στο Πεκίνο και το Τόκιο όσον αφορά τη νήσο, αφού η νέα πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί τον Νοέμβριο πως η χώρα της θα επενέβαινε στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης στην Ταϊβάν. Δήλωση που προκάλεσε οργή στο Πεκίνο.

«Από την 29η Μαρτίου, η διοίκηση ανατολικού θεάτρου του ΛΑΣ (σ.σ. «λαϊκού απελευθερωτικού στρατού», των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων) αναπτύσσει μονάδες του στρατού ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας και της δύναμης πυραύλων για τη διεξαγωγή κοινών γυμνασίων με την ονομασία ‘Αποστολή Δικαιοσύνη 2025’», αναφέρει ανακοίνωση που υπογράφεται από τον ταξίαρχο Σι Γι, εκπρόσωπο της διοίκησης.

«Σοβαρή προειδοποίηση»

Τα στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων του Πεκίνου θα επικεντρωθούν συγκεκριμένα «σε περιπολίες προετοιμασίας μάχης σε αέρα και θάλασσα, στην εξασφάλιση από κοινού της συνολικής υπεροχής (σ.σ. στα πεδία μαχών), στον αποκλεισμό λιμένων και περιοχών-κλειδιών, καθώς και στην πολυδιάστατη αποτροπή», ανέφερε ο εκπρόσωπος Σι.

Σε χωριστή ανακοίνωση, χάρτης υποδεικνύει πέντε περιοχές γύρω από την Ταϊβάν όπου πρόκειται να γίνει χρήση «πραγματικών πυρών» από τις 08:00 ως τις 18:00 αύριο Τρίτη (τοπικές ώρες· 02:00 ως 12:00 ώρες Ελλάδας).

«Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται σε κάθε (σ.σ. πολιτικό) πλοίο ή αεροσκάφος (…) να μην εισέλθει στα ύδατα και στον εναέριο χώρο» που υποδεικνύονται στον χάρτη, κατά τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

«Η Ταϊβάν εκφράζει τη σθεναρή καταδίκη της» για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου από πλευράς των κινεζικών αρχών και την χρήση στρατιωτικού εκφοβισμού για να απειληθούν γειτονικές χώρες», αντέτεινε ανακοίνωση της εκπροσώπου της προεδρίας της νήσου, της Κάρεν Κούο.

Η ακτοφυλακή της Ταϊβάν ανέφερε από την πλευρά της πως τέσσερα σκάφη της κινεζικής πλησίαζαν στη νήσο και ότι «ανέπτυξε αμέσως σκάφη» σε αντίδραση.

Ο κ. Σι από την άλλη χαρακτήρισε τα γυμνάσια αυτής της εβδομάδας «σοβαρή προειδοποίηση στις αυτονομιστικές δυνάμεις της ‘ανεξαρτησίας της Ταϊβάν’ (…), νόμιμη και απαραίτητη δράση για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής ενότητας της Κίνας».

Τα προηγούμενα κινεζικά στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν με τη χρήση πραγματικών πυρών είχαν γίνει τον Απρίλιο — είχαν επίσης καταδικαστεί από την Ταϊπέι.