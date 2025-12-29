Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω υποτονικού κλίματος με οριακές διακυμάνσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.118,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,45%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,77 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+2,43%) και της Jumbo (+0,71%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-2,02%), της Alpha Bank (-1,67%), της Πειραιώς (-1,63%) και της Eurobank (-1,49%).

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 44 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Νάκας (+4,28%) και Centric Συμμετοχών (+3,32%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: CPI (-2,87%) και Profile (-2,11%).