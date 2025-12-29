Δύο άνδρες εντοπίστηκαν να περπατούν επικίνδυνα κοντά στη ρέουσα λάβα από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, καθώς οι ντόπιοι αναφέρουν πως ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι παραβιάζουν απαγορευμένες περιοχές και θέτουν τις ζωές τους σε κίνδυνο για τα κλικ και τις προβολές.

Στο βίντεο που τραβήχτηκε στις 23 Δεκεμβρίου, ο ένας φαίνεται να κάνει χειρονομία προς την κάμερα που χειρίζεται η Υπηρεσία Γεωλογικής Έρευνας των ΗΠΑ.

Οι κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι εισέρχονται σε απαγορευμένες περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

«Νομίζω ότι γίνεται κυρίως για τα κλικ, για τις προβολές, για να τραβήξουν την προσοχή πάνω τους», δήλωσε ο Λου Έτορε, που διαχειρίζεται μαζί με τη γυναίκα του, Άννα Έτορε, την εταιρεία μέσων ενημέρωσης Two Pineapples, η οποία παρακολουθεί και καταγράφει εκρήξεις ηφαιστείων.

Το ζευγάρι ανέφερε σύμφωνα με την ιστοσελίδα hawaiinewsnow ότι μέσα στον τελευταίο χρόνο έχει εντοπίσει εννέα άτομα να παραβιάζουν περιοχές του πάρκου που είναι κλειστές για το κοινό. «Τώρα παρατηρούμε αυτά τα περιστατικά συχνότερα από ό,τι στο παρελθόν», προσθέτει ο Λου Έτορε. «Υπάρχουν δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες, βίντεο και φωτογραφίες από απαγορευμένες ζώνες, που αναρτώνται ασταμάτητα σε όλες τις πλατφόρμες».