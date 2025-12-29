Το μέλλον του Χρήστου Μανδά εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην Ιταλία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere dello Sport, διαμορφώνεται ένα αλυσιδωτό σενάριο εξελίξεων που ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τον Έλληνα τερματοφύλακα της Λάτσιο.

Όπως αναφέρεται, η Τζένοα βρίσκεται σε αναζήτηση βασικού γκολκίπερ και έχει στραφεί στην περίπτωση του Μανδά. Οι Γενοβέζοι φέρονται διατεθειμένοι να τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού, προτείνοντας ως αντάλλαγμα τον 32χρονο Νίκολα Λεάλι, πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Η στάση της Λάτσιο, ωστόσο, δεν δείχνει να ευνοεί αυτό το ενδεχόμενο. Οι «λατσιάλι» φέρονται να επιθυμούν πώληση και όχι παραχώρηση με δανεισμό, με το ρεπορτάζ να υποστηρίζει πως στο παρελθόν απέρριψαν πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο προσκήνιο εμφανίζεται και η Γιουβέντους. Αν η Τζένοα δεν καταφέρει να προχωρήσει την υπόθεση Μανδά, αναμένεται να κινηθεί για τον Ματία Περίν, δεύτερο τερματοφύλακα των «μπιανκονέρι». Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η «Μεγάλη Κυρία» θα εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Έλληνα γκολκίπερ ως αντικαταστάτη.