Τρομακτικές στιγμές έζησαν δύο 12χρονα κορίτσια, στο Νέο Ηράκλειο όταν βρέθηκαν αντιμέτωπες με έναν 16χρονο που τις απείλησε με μαχαίρι για να τις ληστέψει.

Όπως περιέγραψε ο πατέρας, του ενός εκ των κοριτσιών, μιλώντας στο Star, το περιστατικό συνέβη ενώ οι δύο φίλες είχαν βγει για βόλτα.

«Τις σταμάτησε στη γωνία, τους είπε “κορίτσια τα κινητά σας με τον καλό ή τον άσχημο τρόπο” δείχνοντας το μαχαίρι», δήλωσε.

Όπως είπε «ο δράστης μετά έκανε κίνηση να το βγάλει και πάνω στον πανικό τους έδωσαν το κινητό».

Μετά τη ληστεία ο δράστης εξαφανίστηκε ενώ τα δύο κορίτσια βοήθησε ένα άλλο παιδί που πήρε τηλέφωνο και ενημέρωσε.