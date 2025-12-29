Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα. Τις προηγούμενες ώρες καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις, ουρές και πολύωρη ταλαιπωρία για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, παρά τις διευκολύνσεις που παρείχαν οι αγρότες.

Ωστόσο, από σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας κλιμακώνουν τη στάση τους και προχωρούν σε νέες, εκτεταμένες κινητοποιήσεις, κλείνοντας εθνικές οδούς, παραδρόμους και τελωνεία.

Σε Νίκαια, Μάλγαρα και Μπράλο αναμένεται να κόψουν πλήρως την κυκλοφορία.

Για σήμερα το απόγευμα και συγκεκριμένα στις 16:00, στο μπλόκο της Νίκαιας, έχει προγραμματιστεί τρίωρος αποκλεισμός όλων των παρακαμπτήριων οδών της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, το απόγευμα οι αγρότες αναμένεται να μετακινηθούν με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, όπου θα προχωρήσουν σε ενημερωτική παρέμβαση προς τους πολίτες, διανέμοντας έντυπο υλικό με τα αιτήματά τους.

Δύο ώρες νωρίτερα, από τις 14:00 και για δύο ώρες, θα κλείσουν τον παράδρομο οι αγρότες στο ύψος του Μπράλου. Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Από την πλευρά τους οι συνάδελφοί τους στα Μάλγαρα που χθες, Κυριακή, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα και προς Θεσσαλονίκη και προς Αθήνα, σήμερα αναμένεται να τα κλείσουν εκ νέου.

Παράλληλα από αγρότες και κτηνοτρόφους, σχεδιάζεται και νέα κλιμάκωση για μετά την Πρωτοχρονιά με πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Οι αγρότες λένε, ωστόσο, ότι αύριο, Τρίτη, θα δώσουν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας όπως έγινε και τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, για να βοηθήσουν όσους θελήσουν να ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά.

Στα μπλόκα οι αγρότες των Τρικάλων και της Καρδίτσας

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Ουρά 10 χιλιομέτρων χθες στη Λαμία

Σημειώνεται πως πρωτοφανή ταλαιπωρία βίωσαν την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου, οι οδηγοί που κινήθηκαν στο εθνικό οδικό δίκτυο. Το ταξίδι από Θεσσαλονίκη για Αθήνα θύμισε πραγματική… Οδύσσεια, καθώς λόγω των ενεργών μπλόκων, στο ύψος του Μπράλου, του Κάστρου και της Θήβας, η εκτροπή των οχημάτων γίνεται από παραδρόμους.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, και όσο οι ώρες περνούσαν, οι ουρές χιλιομέτρων μεγάλωναν. Το ίδιο απελπιστική ήταν η κατάσταση και στους παραδρόμους.