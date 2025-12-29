Πρωτοφανή ταλαιπωρία βίωσαν την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου, οι οδηγοί που κινήθηκαν στο εθνικό οδικό δίκτυο. Το ταξίδι από Θεσσαλονίκη για Αθήνα θύμισε πραγματική… Οδύσσεια, καθώς λόγω των ενεργών μπλόκων, στο ύψος του Μπράλου, του Κάστρου και της Θήβας, η εκτροπή των οχημάτων γίνεται από παραδρόμους.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, και όσο οι ώρες περνούσαν, οι ουρές χιλιομέτρων μεγάλωναν. Το ίδιο απελπιστική ήταν η κατάσταση και στους παραδρόμους.

Οι εικόνες του LamiaReport είναι από την εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, το απόγευμα της Κυριακής, στο ύψος της γέφυρας του Μαρτίνου, όπου η ουρά των αυτοκινήτων έφτανε τα 10 χιλιόμετρα, μέχρι τα διόδια της Τραγάνας.

Λίγα χιλιόμετρα μετά τα διόδια, τα οχήματα που κινούνταν στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονταν να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνταν στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο και την εθνική οδό για να συνεχίσουν προς Αθήνα.

«7,5 ώρες από τα Τρίκαλα – Καθίσαμε σε ΛΕΑ για να ταΐσουμε την 5μηνη κόρη μας»

Οδηγός που ξεκίνησε την Κυριακή από Τρίκαλα για Αθήνα, περιέγραψε στο Mega, την ταλαιπωρία που βίωσε μαζί με την οικογένειά του στην Εθνική Οδό. «Το πρόβλημα ήταν σε 3 σημεία, στο Μαρτίνο, στο Κάστρο και στη Θήβα. Στο Μαρτίνο, οι τρεις λωρίδες έγιναν μία, στο Κάστρο μπήκαμε σε παράκαμψη επειδή υποτίθεται υπήρχαν έργα αλλά δεν υπήρχε ίχνος έργου. Μετά πέσαμε στη Θήβα, που εκεί ήταν η απόλυτη ταλαιπωρία γιατί ενώ όταν πηγαίναμε στα Τρίκαλα οι λωρίδες ήταν δύο, τώρα ήταν μία».

Στη συνέχεια όπως είπε ο ίδιος, το μόνο κομμάτι που μπορεί κανείς να πει ότι υπήρχαν αγρότες ήταν στη Θήβα.

«Κάναμε 7,5 ώρες από τα Τρίκαλα και δεν υπήρχε πουθενά ένα σημείο να σταματήσουμε. Κάποια στιγμή σταματήσαμε σε ΛΕΑ για να την ταΐσουμε και να αλλάξουμε την 5,5 μηνών κόρη μας» συνέχισε ο ίδιος οδηγός και κατέληξε:

«Όταν ρωτήσαμε στο Κάστρο αν είναι η τελευταία φορά που ταλαιπωριόμαστε μας απάντησαν ναι

και μετά πέσαμε στη Θήβα. Εκεί να δείτε ταλαιπωρία».