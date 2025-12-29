Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες οι οποίοι δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Στις 16:00 σήμερα, Δευτέρα 29/12 τα μπλόκα θα κόψουν ξανά τη χώρα στα δύο καθώς θα κλείσουν και οι παράδρομοι ενώ εξετάζεται πανελλαδική σύσκεψη το Σάββατο.

Ειδικότερα, σήμερα στις 16:00 πραγματοποιείται νέα δράση στη Νίκαια, με αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων, ενώ στα διόδια των Μαλγάρων άνοιξαν χθες και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για την είσοδο και έξοδο των εκδρομέων. Για να μην υπάρξουν προβλήματα, σήμερα στις 12:00 θα προχωρήσουν ξανά στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων.

Την ίδια στιγμή τα 14 μπλόκα της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της οποίας ζητούν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση υπό προϋποθέσεις, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλα μπλόκα.

57 τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

«Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο», τονίζουν ακόμη και οι αγρότες που τάσσονται υπέρ του διαλόγου όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews, ενώ τα μπλόκα πανελλαδικά στο σύνολό τους ανέρχονται σε 57.

Στην ΠΑΘΕ, στο ύψος του Μαρτίνου, τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα οδηγούνται σε παρακαμπτήριες οδούς, καθώς παραμένει κλειστή η εθνική οδός στο Κάστρο Βοιωτίας. Η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τη μία ώρα.

Στη Νίκαια, αγρότες και κτηνοτρόφοι άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων έως τις 17:00 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, στη Νίκαια σκληραίνει η στάση των αγροτών, με κλείσιμο παρακαμπτηρίων οδών και του παράδρομου της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου. Παράλληλα, προγραμματίζεται πορεία τρακτέρ στη Λάρισα για τη διανομή φυλλαδίων με τα αιτήματα των αγροτών. Για τη διευκόλυνση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, η αερογέφυρα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.

Στην Καρδίτσα, αγρότες άνοιξαν για τρίτη φορά τις μπάρες των διοδίων στον Ε-65, στο ύψος των Σοφάδων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα Μάλγαρα, ο σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει κλείσιμο και των δύο ρευμάτων της εθνικής οδού τη Δευτέρα, με επαναλειτουργία την Τρίτη για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Στην Ιονία Οδό, περίπου 300 τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα εδώ και τρεις εβδομάδες στα διόδια Αγγελοκάστρου, όπου οι αγρότες έχουν ανοίξει τις μπάρες από την παραμονή των Χριστουγέννων.

Επίσης, η Περιμετρική Πατρών παραμένει κλειστή από το απόγευμα του Σαββάτου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης, ενώ αναμένεται να ανοίξει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.