Ο αγώνας της Ρόμα με την Τζένοα για τη Serie A ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (29/12).

Οι «τζαλορόσι» έχουν 30 βαθμούς και θέλουν τη νίκη και μόνο, στο ματς με το οποίο ολοκληρώνεται η 17η αγωνιστική, για να βρεθούν στην 4η θέση ενώ οι Γενοβέζοι είναι μόλις στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού και είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για το θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ All Star Game Ανδρών Χάντμπολ ανδρών

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ All Star Game Γυναικών 2025 Μπάσκετ

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ανγκόλα – Αίγυπτος Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

18:00 ΕΡΤ 3 Sports Ζιμπάμπουε-Νότια Αφρική Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κόβεντρι – Ίπσουιτς EFL Championship

20:15 COSMOTE SPORT 8 HD Πόρτο – Άβες Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπρέογκαν – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Κρεμόνα Lega Basket Serie A

21:00 Ε21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζάμπια – Μαρόκο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:00 ΕΡΤ 3 Sports Κομόρες-Μάλι Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Πρέστον EFL Championship

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Τζένοα Serie A

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship