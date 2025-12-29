Τις 100 καλύτερες φωτογραφίες του 2025 επέλεξε το πρακτορείο Associated Press, γράφοντας: «Τα χρόνια περνούν, μερικές φορές πριν καν συνειδητοποιήσουμε ότι ο χρόνος έχει περάσει. Τα γεγονότα θολώνουν και συγχέονται. Οι ειδήσεις είναι συνταρακτικές, και ακόμη και εκείνοι που τις παρακολουθούν στενά μπορούν να νιώσουν μια αίσθηση αδιάκοπης ζάλης. Έτσι είναι η ζωή του 21ου αιώνα σε έναν συνδεδεμένο και χαοτικό πλανήτη.

Αλλά οι άνθρωποι — οι άνθρωποι ξεχωρίζουν, όπου και αν βρίσκονται. Και οι στιγμές στο χρόνο έχουν τη δύναμη να παγώνουν τον κόσμο με το κλικ του κλείστρου μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, ξανά και ξανά σε όλο τον πλανήτη — από τη Γάζα έως την Ουκρανία, από τις Φιλιππίνες έως την Αϊτή, από το Μέιν έως τον Λευκό Οίκο και την Καλιφόρνια και σε τόσα άλλα σημεία ενδιάμεσα.

Αυτό είναι που κατέγραψαν οι φωτογράφοι του Associated Press το 2025: το φρενήρες και το ήσυχο, το αιματηρό και το στοχαστικό, και ακόμη και υγιείς δόσεις χαράς, θαυμασμού και ανακάλυψης για να μας βοηθήσουν να δούμε ότι ο βίαιος και μερικές φορές ανεξήγητος κόσμος μας είναι γεμάτος και από καλά πράγματα».

Ακολουθούν οι 10 πρώτες φωτογραφίες από τις συνολικά 100 που ξεχώρισε το Associated Press από το 2025: