Ολσιέν Μουτσομπέγκα είναι το όνομα του 33χρονου Αλβανού εργάτη που έγινε viral μετά τη φωτογραφία που τον απαθανάτιζε κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στην Πάτρα, να σώζει ένα πρόβατο παίρνοντάς το αγκαλιά και μεταφέροντάς το με το μηχανάκι του.

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό ζώο που έσωσε εκείνη την ημέρα. Σε άλλα πλάνα εμφανίζεται να μεταφέρει πολλά ακόμα. Ήρθε στην Ελλάδα στα 3 του χρόνια από το Τεπελένι της Αλβανίας. Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος και η μητέρα του νοικοκυρά. Ο ίδιος έχει εργαστεί ως ελαιοχρωματιστής, ντελίβερι αλλά και τυλιχτής σε σουβλατζίδικο και έχει παντρευτεί Ελληνίδα, τη Μαρία – Ελένη με την οποία έχει αποκτήσει δύο μικρά παιδιά, τη Γεωργιάννα και τον Ιάσονα.

«Έχω ένα θέμα με την Περιφέρεια, δεν μου δίνουν άδεια, ενώ κανονικά έπρεπε να πάρω διαβατήριο ελληνικό» λέει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο «ΦΩΣ» και τον Θέμη Σινάνογλου. Όπως αναφέρει στις φωτιές βρέθηκε με την παρέα του «και άλλα παιδιά από τον σύνδεσμο της ΑΕΚ στην περιοχή» που έσπευσε να συνδράμει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Όσο για την περίφημη φωτογραφία, ο Ολσιέν αναφέρει πως αυτή δεν δείχνει όλη την εικόνα. «Ξέρεις πόσα ζώα σώσαμε; Και σκυλιά, πολλά σκυλιά δεμένα. Τρελαίνομαι με αυτό που κάνει ο κόσμος, φεύγουν και αφήνουν τα σκυλιά δεμένα. Αυτό δεν είναι αμέλεια, είναι έγκλημα».

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» λέει σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ενώ αναφέρει ότι το πρόβατο όπως και τα υπόλοιπα ζώα που έσωσε ο ίδιος και η παρέα του «ανήκαν σε έναν γεράκο που πολεμούσε να σώσει την περιουσία του».



