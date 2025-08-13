Μια εικόνα που αποτυπώνει όλη την ανθρώπινη διάσταση της καταστροφής κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του Associated Press, εν μέσω των πύρινων μετώπων που κατακαίνε την Αχαΐα. Σε έναν χωματόδρομο τυλιγμένο από καπνούς και φωτιά, ένας νεαρός άνδρας οδηγεί το μηχανάκι του, κρατώντας στην αγκαλιά του ένα πρόβατο, προσπαθώντας απεγνωσμένα να σώσει.

Η σκηνή, τραβηγμένη την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 στην Πάτρα από τον φωτογράφο Θανάση Σταυράκη, συμπυκνώνει μέσα σε ένα καρέ την αγωνία, την αλληλεγγύη και το ένστικτο προστασίας που γεννούν οι καταστροφές. Δεν υπάρχουν στολές υπερηρώων, ούτε δραματικοί διάλογοι, μόνο ανθρωπιά.

Οι πυρκαγιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες στην Αχαΐα έχουν ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και αγροτικές καλλιέργειες. Πολλοί κάτοικοι παλεύουν με κάθε τρόπο να προστατεύσουν όχι μόνο τις περιουσίες τους, αλλά και τα ζώα τους – οικογένεια και πηγή βιοπορισμού μαζί.

Η φωτογραφία αυτή είναι ένα ηχηρό μήνυμα ότι, σε περιόδους κρίσης, οι πράξεις καλοσύνης και θάρρους κρύβονται σε μικρές στιγμές. Κάποιες φορές, πάνω σε ένα μηχανάκι.