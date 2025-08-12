Μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας – Μηνύματα από το 112, εκκενώσεις οικισμών και διακοπές κυκλοφορίας

Αντιμέτωπες με αρκετές πυρκαγιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τα ξημερώματα σε, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα και Αχαΐα, ενώ εστάλησαν μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα ή εκκένωση οικισμών. Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε και στον Ωρωπό Αττικής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι σοβαρότερες από τις τέσσερις είναι στη Ζάκυνθο και στη περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας.

