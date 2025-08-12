Οι εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα λεπτό προς λεπτό
Μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας – Μηνύματα από το 112, εκκενώσεις οικισμών και διακοπές κυκλοφορίας
Αντιμέτωπες με αρκετές πυρκαγιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τα ξημερώματα σε, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα και Αχαΐα, ενώ εστάλησαν μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα ή εκκένωση οικισμών. Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε και στον Ωρωπό Αττικής.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι σοβαρότερες από τις τέσσερις είναι στη Ζάκυνθο και στη περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας.
Διαβάστε εδώ όσα συνέβησαν στα πύρινα μέτωπα από το βράδυ της Δευτέρας έως και το μεσημέρι της Τρίτης
Φωτιά ξέσπασε στον Άγιο Στέφανο Αττικής - Επιχειρούν εναέρια μέσα 🎥 Chris Kousidis, Seppas_volunteers
Νέο μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους της περιοχής Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι, λόγω της φωτιάς.
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Στάμνα #Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς #Μεσολόγγι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV
Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Νικόλαος Κράλης, Άγιος Στέφανος, Κατσαϊταίικα, Κάτω Μαζαράκι, Θωμαίικα, Κάπελη απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα, αναφέρει νέο μήνυμα του 112 λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα.
Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 50 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 8 αεροσκάφη κι 2 ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, διακόπτεται η κυκλοφορία από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών - Τριπόλεως με την κυκλοφορία των οχημάτων να διαξάγεται από παράπλευρες οδούς.
Οι φωτιές στον Άγιο Στέφανο και στον Αμμότοπο Άρτας έχουν οριοθετηθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.
Λόγω της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Στέφανο, διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή Πευκόφυτο, από τη διασταύρωση Μπογιάτιου έως τα φυτώρια “Frigano”.
Σοβαρό πύρινο μέτωπο ξέσπασε νωρίτερα στον Αμμότοπο, χωριό του νομού Άρτας, με τις φλόγες να είναι ορατές από την κωμόπολη της Φιλιππιάδας. Η φωτιά μαίνεται σε δύσβατο σημείο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, δίνοντας μάχη με τις φλόγες για την πλήρη κατάσβεση του μετώπου.
Φωτογραφία από τη φωτιά στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας:
Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, βρίσκεται στο μέτωπο της πυρκαγιάς που απειλεί τον οικισμό του Αγαλά. Όπως δήλωσε, «η φωτιά βρίσκεται σε ανεξέλεγκτη μορφή και απειλεί εξολοκλήρου τον Αγαλά και το Κερί». Σε βίντεο φαίνεται να ρίχνει νερό σε φωτιά σε αυλή σπιτιού.
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Κατούνα, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει πολυτελή κατοικία έξω από τη Βόνιτσα. Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας akarnanikanea κάνουν λόγο για τεράστιες καταστροφές που προκλήθηκαν σε μαντριά κτηνοτρόφων, κυρίως στην περιοχή Παλιάμπελα, αλλά και στη Βόνιτσα, ενώ υπάρχουν αναφορές και για νεκρά αιγοπρόβατα και άλογα.
Η εφημερίδα Πολίτης δημοσιεύει φωτογραφία από τη φωτιά στη Χίο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Χίο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και δύο ελικόπτερα.
🔥 Εκτος ελέγχου η πυρκαγιά στην #Αχαΐα— Εποχικοί Πυροσβέστες (@epoxpyrosvestes) August 12, 2025
Συνεχή μηνύματα απο το 112 για εκκένωση προς #Πατρα. pic.twitter.com/dbvbzxlXe4
Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό, γράφει μήνυμα του 112 λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή.
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο Ωρωπού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Βίντεο από τη μεγάλη πυρκαγιά έξω από την Πάτρα και, συγκεκριμένα, από το χωριό Θεριανό.
Φωτιά ξέσπασε στο δασάκι κοντά στο χωριό Κύρνος, του Δήμου Τοπείρου στην Ξάνθη. Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για το έργο της κατάσβεσης, σύμφωνα με το Xanthinea.
Συνεχίζει να καίει η φωτιά στη Βόνιτσα. Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας akarnanikanea κάνουν λόγο για τεράστιες καταστροφές που προκλήθηκαν σε μαντριά κτηνοτρόφων, κυρίως στην περιοχή Παλιάμπελα, αλλά και στη Βόνιτσα, ενώ υπάρχουν αναφορές και για νεκρά αιγοπρόβατα και άλογα.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα» αναφέρει μήνυμα του 112 που εστάλη στους κατοίκους της Πρέβεζας.
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Δρυόφυτο και #Άγιος_Γεώργιος απομακρυνθείτε προς #Φιλιππιάδα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV
Ακόμα ένα μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους περιοχών της Αχαΐας, το οποίο καλεί για εκκένωση έξι οικισμών. Το νέο μήνυμα αναφέρει: Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα, απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα.
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καμενίτσα #Αχαϊκό #Διδαχέικα #Αλισσός #Λούσικα #Σπαλιαρέικα απομακρυνθείτε προς #Κάτω_Αχαΐα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Κατούνα, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει πολυτελή κατοικία έξω από τη Βόνιτσα.
Έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής, έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε οικόπεδο κοντά σε κτίρια, στην περιοχή της Ανθούπολης Πατρών, όπως μετέδωσε το tempo24.news.
Νέο μήνυμα εστάλη από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας να απομακρυνθούν προς Πάτρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Μοιραίικα #Παλαιά_Περιστέρα #Χαϊκάλι #Άγιος_Στέφανος & #Θεριανό της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #Πάτρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️…
Νωρίτερα, μήνυμα από το 112 καλούσε τους κατοίκους των ίδιων περιοχών να απομακρυνθούν προς ΒΙΠΕ Πάτρας.
Παρατείνεται έως το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (14 Αυγούστου), η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους για περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου της Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
Συγκεκριμένα, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Κατερίνας Ζωγράφου παρατείνεται έως τις 8 το πρωί της 14ης Αυγούστου 2025 η απαγόρευση κυκλοφορίας στις παρακάτω περιοχές:
- στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),
- στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),
- στον δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατονίκης - Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου).
- στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).
Δασική πυρκαγιά καίει στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος, και Θεριανό, στην Αχαΐα. Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των Μοιραιίκων, Παλαιάς Περιστέρας, Χαϊκαλίου, Αγίου Στεφάνου και Θεριανού, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.
Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δήμο Ερυμάνθου ανάμεσα στα χωριά Ίσωμα και Βασιλικό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thebest. Οι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό της Δυτικής Αχαΐας και είναι ορατοί ακόμη και από την Πάτρα. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Οι φλόγες και οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η ατμόσφαιρα στις περιοχές κοντά στην Περιστέρα και το Χαϊκάλι.
Σύμφωνα με όσα είπε ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, στον ΑΝΤ1, η φωτιά είναι στο χωριό Αγαλάς και απειλεί τα σπίτια περιμετρικά. Γίνεται μεγάλος αγώνας από την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία, με επίγεια και εναέρια μέσα, ενώ υπάρχει ισχυρός άνεμος στην περιοχή, που δυσκολεύει το έργο των δυνάμεων που επιχειρούν. Κατά τις πληροφορίες αυτές, δεν απειλούνται άμεσα άλλες κατοικημένες περιοχές.
Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε περίπου στη 13:30 σήμερα το μεσημέρι σε οικόπεδο εντός του οικισμού της περιοχής Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τουλάχιστον έξι οχήματα της πυροσβεστικής. Ωστόσο η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενα οικόπεδα, κατακαίγοντας μηχανήματα και οχήματα τα οποία δεν είναι γνωστό εάν ήταν εγκαταλελειμμένα στο σημείο.