Δύο νεαροί προσήχθησαν το βράδυ της Τετάρτης στην Ασφάλεια Πατρών, έπειτα από καταγγελία γυναίκας που τους εντόπισε το προηγούμενο βράδυ στην περιοχή των Συχαινών στην Πάτρα. Δίπλα τους βρέθηκε μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όταν η γυναίκα τους ρώτησε τι έκαναν στο σημείο, εκείνοι έφυγαν βιαστικά. Ωστόσο, πρόλαβε να σημειώσει τον αριθμό κυκλοφορίας του δικύκλου τους και να τον παραδώσει στην αστυνομία.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εντόπισαν τους δύο νεαρούς και τους οδήγησαν στην υπηρεσία, όπου ξεκίνησε η προανάκριση. Όπως αναφέρει το Tempo24.News, το μπουκάλι με το εύφλεκτο υλικό έχει περισυλλεγεί και θα εξεταστεί εργαστηριακά για τυχόν βιολογικά ίχνη που να τους συνδέουν με αυτό.

Η αστυνομία θα διερευνήσει, εκτός από τα ευρήματα, και αν οι δύο προσαχθέντες μπορούν να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στο σημείο όπου εντοπίστηκαν.