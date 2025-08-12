Συναγερμός έχει ξεσπάσει στην πυροσβεστική από τις μεγάλες φωτιές στον Λαγκάδα Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά και στα Παλιάμπελα Βόνιτσας., ενώ το πρωί της Τρίτης ξέσπασε πυρκαγιά και στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου.

Στην περιοχή επιχειρούν αυτή την ώρα συνολικά 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και δύο αεροσκάφη τύπου «Pezetel» καθώς και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού.

Καλύτερη η εικόνα σε Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και Μανδρότοπο Θεσπρωτίας. Υπο μερικό έλεγχο σε δασική έκταση στα Κιμμέρια Ξάνθης.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία. Εύβοια, Σκύρο, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Έβρο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Σποράδες, Χίο και Ψαρά.

Embed code

Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Λαγκάδα στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Καίγεται χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε και δεύτερο 112 καλώντας τους πολίτες που βρίσκονταν στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα να απομακρυνθούν προς Μύρτο.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.

Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Αν είστε στην περιοχή της #Βόνιτσας παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

70 αγροτοδασικές 🔥 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

🔗 https://t.co/qBmWqasxBO pic.twitter.com/vHa8gNasbn — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης και στον Δάφνο Φωκίδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων).

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 8 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης και να ελεγχθεί η φωτιά πριν επεκταθεί περαιτέρω.