Με τον Στέφανο Τζίμα να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στην Premier League, έπειτα από αυτά που είχε βάλει στο Λιγκ Καπ, η Μπράιτον νίκησε με 2-0 εκτός έδρας τη Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 13η αγωνιστική.

Οι γηπεδούχοι ήθελαν το τρίποντο για να αυξήσουν τη διαφορά από τη ζώνη του υποβιβασμού και να βελτιώσουν τη θέση τους στην κατάταξη, ενώ οι φιλοξενούμενοι για να παραμείνουν ψηλά στη βαθμολογία και συγκεκριμένα στην 5η θέση.

Η Μπράιτον κατάφερε να ανοίξει το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με γκολ του Ντε Κάιπερ και στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 65′ ο Τζίμας μπήκε ως αλλαγή αντικαθιστώντας τον Γουέλμπεκ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πίεζε και προσπαθούσε να βρει τον τρόπο για να ισοφαρίσει, στο 88′ όμως η Μπράιτον βγήκε στην αντεπίθεση με τον Γκρούντα, ο Μοράτο δεν κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα και τελικά ο Τζίμας την έστειλε στα δίχτυα για το 2-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.