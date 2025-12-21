Η ΑΕΚ υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (21/12, 21:00) τον ΟΦΗ και ξέρει ότι με νίκη θα ανέβει στην 1η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League. Για να τα καταφέρει όμως, θα πρέπει να κάνει… υπέρβαση.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από τη μεγάλη ανατροπή επί της Κραϊόβα και την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa Conference League, έχοντας ενθουσιάσει τους φιλάθλους τους. Όχι μόνο για αυτό το αποτέλεσμα, αλλά για όσα κάνουν εδώ και καιρό, καθώς μετρούν 9 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, 6 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και έχουν γενικά 11 νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία 12 παιχνίδια τους σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με λίγα λόγια, είναι σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση. Κόντρα στους Κρητικούς, όμως, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Όχι μόνο επειδή ο αντίπαλος καίγεται για βαθμούς καθώς είναι μόλις στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά και επειδή είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν από τα Χριστούγεννα. Και το τελευταίο παιχνίδι πριν από τα Χριστούγεννα συνήθως φέρνει… πίκρα στους «κιτρινόμαυρους».

Από το 2009 κι έπειτα, με εξαίρεση τις δύο σεζόν που ήταν σε Γ’ και Β’ Εθνική, η ΑΕΚ έχει μόνο μία νίκη σε 14 παιχνίδια πριν από τα Χριστούγεννα. Ήταν στη σεζόν 2022-23, όταν είχε επικρατήσει της Λαμίας με 3-0 και τελικά κατέκτησε τόσο το πρωτάθλημα όσο και το κύπελλο. Στα άλλα 13 παιχνίδια, από το 2009 κι έπειτα, δεν έχει νικήσει: 8 ισοπαλίες και 5 ήττες είναι ο απολογισμός της.

Αν, επομένως, η Ένωση θέλει να κάνει Χριστούγεννα στην κορυφή της βαθμολογίας, θα πρέπει να σπάσει αυτή την «κατάρα».