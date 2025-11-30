Μέσα στο αυτοκίνητο γέννησε, το πρωί της Κυριακής, μια γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφού το μωρό ήταν… βιαστικό και ήρθε στον κόσμο καθ’ οδόν για το μαιευτήριο.

Η Ζαχαρένια Σ. και ο Πέτρος Δ. ετοιμάζονταν να υποδεχτούν τη μικρούλα στις αρχές του Δεκέμβρη, όμως η κορούλα τους είχε άλλα σχέδια.

Οι ευτυχισμένοι γονείς μίλησαν στο Creta24 για όσα έζησαν και τον απίστευτο τρόπο που η μικρή τους ήρθε στη ζωή.

Ήταν περίπου 4 τα ξημερώματα όταν η Ζαχαρένια κατάλαβε τους πρώτους πόνους.

Στις 6:40 ξεκίνησαν από το σπίτι τους στην Παντάνασσα, για το μαιευτήριο, όμως ένα τέταρτο αργότερα και ενώ βρίσκονταν στο ύψος του Εσταυρωμένου, η γυναίκα κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα.

«Πέτρο, έρχεται το μωρό», είπε στον σύζυγό της, ο οποίος με μεγάλη ψυχραιμία σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου.

«Δύο φορές έσπρωξα και γεννήθηκε», εξήγησε η ευτυχισμένη μητέρα, η οποία δεν πρόλαβε καν να μεταφερθεί στο πίσω κάθισμα. Η μικρούλα γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού.

«Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά», δήλωσε από την πλευρά του ο Πέτρος.

Ο Πέτρος Δ. και η Ζαχαρένια Σ.

Είπα στον Πέτρο «Ηρέμησε και τρέχα!», δήλωσε η Ζαχαρένια, η οποία τόνισε πως ο τρόπος που λειτούργησε ο σύζυγός της την βοήθησε πολύ να παραμείνει ήρεμη.

Ο ευτυχής πατέρας με αλάρμ και κόρνες κατάφερε μέσα σε λίγο χρόνο να φτάσει στο μαιευτήριο, παραδίδοντας στη φροντίδα του προσωπικού σώες τη γυναίκα του και τη νεογέννητη κορούλα τους.