Το παιχνίδι της Παρτίζαν με τον Ολυμπιακό για την 22η αγωνιστική της Euroleague, στις 14 Ιανουαρίου, ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη Βιέννη, τελικά όμως θα γίνει στο Βελιγράδι και στο γήπεδο «Aleksandar Nikolić» για λόγους ασφαλείας.

Η ομάδα του Βελιγραδίου χρησιμοποιεί τη Belgrade Arena, για το ματς με τους «ερυθρόλευκους» όμως δεν θα είναι διαθέσιμη, οπότε είχε ανακοινωθεί πως αυτό θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Τα πλάνα, όμως, άλλαξαν τώρα και το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Σερβίας και συγκεκριμένα στο «Aleksandar Nikolić».

Ο λόγος για αυτή την αλλαγή, όπως ενημέρωσε η Παρτίζαν, είναι το γεγονός ότι οι Αυστριακοί έθεσαν θέμα ασφαλείας γιατί στη Βιέννη ήταν πολύ πιθανό να βρεθούν οπαδοί έξω διαφορετικών ομάδων. Συγκεκριμένα, υπήρχαν πληροφορίες για παρουσία οπαδών του Παναθηναϊκού, της Ραπίντ Βιέννης, της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, του Ερυθρού Αστέρα και φυσικά των δύο ομάδων που θα αναμετρηθούν.

Έτσι, για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, η Παρτίζαν έκανε γνωστό πως το παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί τελικά στο Βελιγράδι, όχι στη Belgrade Arena αλλά στο ιστορικό «Aleksandar Nikolić».