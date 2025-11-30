Σπεύδουν οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026, προκειμένου να λάβουν από το κράτος την πρώτη δόση της προκαταβολής μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Η σχετική προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 και την αίτηση την πλατφόρμα «myΘέρμανση» εκπνέει στις 5 Δεκεμβρίου. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να λάβουν προκαταβολή έως 60% του ποσού πριν από τα Χριστούγεννα (σ.σ. στις 23 Δεκεμβρίου).

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τον Μάιο για το υπόλοιπο ποσό. Υπενθυμίζεται ότι το φετινό επίδομα θέρμανσης καλύπτει όλες τις μορφές θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων πετρελαίου, φυσικού αερίου, καυσόξυλων, πέλετ, τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.