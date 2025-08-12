Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έστειλε στο σημείο 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ ενεργοποιήθηκε και το μήνυμα από το 112.

Αν βρίσκετε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος, αναφέρει το 112.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς. Kινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook