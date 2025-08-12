Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έστειλε στο σημείο 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ ενεργοποιήθηκε και το μήνυμα από το 112.
Αν βρίσκετε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος, αναφέρει το 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λαγκάδα #Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Φαρακλάτα #Διλινάτα και #Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς #Μύρτος
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt…
Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς. Kινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
