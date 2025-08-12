Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έστειλε στο σημείο 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ ενεργοποιήθηκε και το μήνυμα από το 112.

Αν βρίσκετε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος, αναφέρει το 112.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου.

🔥Μεγάλη #πυρκαγιά τώρα στην φαρακλατα κεφαλλονιαςΒιντεο : Spiraggelos Kosmatos

Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook