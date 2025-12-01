BEAST

Οι δημοσκοπήσεις που έφεραν χαμόγελα

Τα νέα γκάλοπ που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 31% στην εκτίμηση έφεραν χαμόγελα στο Μέγαρο Μαξίμου. Το πρωθυπουργικό επιτελείο ήθελε κάτι που να σβήσει την πίεση από την οικονομία και την ακρίβεια και βλέπει να το πετυχαίνει. Και μάλιστα, όπως έλεγαν οι πηγές μου στο Μαξίμου, εάν εκλεγεί και ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην προεδρία του Eurogroup, θα είναι ένα σαφές στίγμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει. «Θυμηθείτε τι γινόταν τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια και πώς ο εκάστοτε πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο εφιάλτης της χώρας», συμπλήρωσαν.

Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

Να μείνω λίγο στην υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη. Το είχε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό με τον πρωθυπουργό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στήριξε το εγχείρημα. Μάλιστα έχει υπάρξει και σχετική προεργασία χαλαρή έως τώρα με συγκεκριμένους κύκλους στις Βρυξέλλες, για να ενισχυθεί η υποψηφιότητά του. Πάντως, διαπίστωσα αισιοδοξία για την υποψηφιότητά του.

Η «αλλαγή ατζέντας» και το ενεργειακό mega deal

Θα επιστρέψω στις μετρήσεις και θα σημειώσω ότι το πολιτικό οξυγόνο, όπως μου ειπώθηκε, ήταν οι ενεργειακές συμφωνίες. Αυτές έδωσαν ελαφρύ πουσάρισμα στο κυβερνών κόμμα στις μετρήσεις. Και το στοίχημα, όπως μου έλεγε κορυφαίος υπουργός, είναι να αντέξει την κοινωνική πίεση η κυβέρνηση.

Η αγωνία για την απόδοση των μέτρων

Παρά την άνοδο στα γκάλοπ, στο παρασκήνιο πολλοί στη ΝΔ αναρωτιούνται. Αν δεν φτάσουν μεσοπρόθεσμα οι μειώσεις φόρων και τα «καλά» των ενεργειακών deals στην τσέπη του κόσμου, η ΝΔ θα έχει δύσκολο έργο. Και αυτό είναι το πρόβλημα όπως εσχάτως που πρέπει να κλείσει το μέτωπο των αγροτών, οι οποίοι για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια ξεσηκώθηκαν έναν μήνα πριν από τα Χριστούγεννα με μεγάλες κινητοποιήσεις.

Στον Καραβίτη με βουλευτές

Σας έγραφα προ ημερών πόσο ευχαριστήθηκε ο πρωθυπουργός τη σύναξη με βουλευτές της ΝΔ στο εντευκτήριο της Βουλής, όπου ήπιε καφέ και συζήτησε μαζί τους. Ε, η νέα συνάντηση θα γίνει την προσεχή Πέμπτη στο γνωστό στέκι «Ο Καραβίτης» στο Παγκράτι που φημίζεται για το καλό κρέας και τα ψητά του. Αυτή θα είναι η πρώτη έξοδος του πρωθυπουργού με βουλευτές που είναι και μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών, ενόψει και του προϋπολογισμού του ’26. Και μαθαίνω ότι θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια.

Κινητοποίηση για ομιλία Τσίπρα

Μαθαίνω ότι γίνεται μεγάλη κινητοποίηση για την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα που θα γίνει το απόγευμα της προσεχούς Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο Παλλάς. Μου λένε ότι έχουν γίνει πολλά τηλεφωνήματα και σίγουρα θα δούμε πάρα πολλούς νυν και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και δεκάδες στελέχη.

Εκδήλωση με ομιλητές συνεργάτες

Πριν από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, θα γίνει συζήτηση για το πολιτικό και ιστορικό αποτύπωμα του βιβλίου. Με συντονισμό των δημοσιογράφων Μαρίας Νικόλτσιου και Αντώνη Αντζολέτου, μεταξύ της καθηγήτριας Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιωάννας Λαλιώτου, του ιστορικού και ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνη Λιάκου, αλλά και δυο ανθρώπων του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού και στενών συνεργατών του, της συντονίστριας του Επιστημονικού Συμβουλίου, Ευγενίας Φωτονιάτα, και του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη. Η επιλογή αυτή ξένισε πολλούς, γιατί δεν δείχνει διεύρυνση αλλά κλειστή αντίληψη.

Τα σενάρια ομιλητών που κάηκαν

Στο παρασκήνιο πολλά ακούστηκαν για τους πιθανούς ομιλητές. Κυκλοφόρησε για τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, για τον πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου, για τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και άλλους. Τίποτα από αυτά δεν προχώρησε, αν και δεν θα έλεγαν όχι στο επιτελείο Τσίπρα, πόσο μάλλον ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός. Ούτε παρόντες δεν θα είναι, ενώ, αν μιλούσαν, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν.

Ο Παπανδρέου με Ανδρουλάκη

Πάντως επειδή πολλά ακούγονται για τον Γιώργο Παπανδρέου, να σας πω ότι δεν βλέπει τον εαυτό του εκτός ΠΑΣΟΚ, αν και επιμένει στο ακροδεξιό μέτωπο, αλλά αυτό δεν σημαίνει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα όπως φαντάζονται διάφοροι. Ο πρώην πρωθυπουργός χθες ημέρα που γιόρταζε η Πάτρα -του Αγίου Ανδρέα πολιούχου της πόλης- ήταν εκεί και μάλιστα κάθισε μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ήπιαν καφέ, συζήτησαν και φωτογραφήθηκαν.

Η στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ

Και επειδή αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, τα νούμερα, το 14% περίπου των δημοσκοπήσεων, δεν δείχνουν κάποια δυναμική ανατροπής για τη «μεγάλη κεντροαριστερή λύση». Στο παρασκήνιο πολλοί μιλάνε για «κόπωση» και αναζητείται λύση, ενώ για άλλους μοιάζει να ψάχνει ρόλο: η κομματική φθορά, η έλλειψη αφήγησης και ο κατακερματισμός αφήνουν την κυβέρνηση με τη σκιά της μονοκρατορίας.

Θαμώνας η Ζωή στην Εξεταστική

Πεδίον δόξης λαμπρό έχει ανακαλύψει εσχάτως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλοί βουλευτές από όλα τα κόμματα μου έλεγαν ότι θα κάνει πολλά περάσματα ακόμα από τις συνεδριάσεις, καθώς η ιδιότητα της αρχηγού κόμματος της δίνει αυτό το δικαίωμα. Και καθώς το αγροτικό είναι στα πάνω του, δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη… Με τα τρακτέρ στους δρόμους η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα «γκαζώσει» τους μάρτυρες στην Εξεταστική και θα κερδίζει τηλεοπτικό χρόνο στα δελτία ειδήσεων και ελπίζει και στις δημοσκοπήσεις…

Περίπου 300 σπίτια ετοιμάζει ο Κουρέτας

Μαθαίνω από έγκυρα χείλη ότι ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, έχει στα συρτάρια του σχέδιο για διάφορες περιοχές της αρμοδιότητας της περιφέρειας, προκειμένου να δημιουργήσει κοινωνικές κατοικίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε όλες τις περιοχές της περιφέρειας Θεσσαλίας σκοπεύει να δημιουργήσει από περίπου 50 σπίτια μέσω του προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», όπου θα βγουν διαγωνισμοί προκειμένου να δοθεί το έργο κατασκευής τους σε ιδιώτες. Σκοπός της συγκεκριμένης κίνησης είναι να δημιουργηθούν σπίτια σε σημεία όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα να διαμείνει κάποιος σε λογική τιμή, είτε είναι φοιτητής είτε καθηγητής. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των Σποράδων, που επίσης υπάγονται στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ένας δημόσιος υπάλληλος αδυνατεί να βρει σπίτι σε λογική τιμή ή τον «βγάζουν» από αυτό που νοικιάζει, προκειμένου να αξιοποιηθεί τουριστικά.

Τα αρχαία στο γήπεδο του Βοτανικού

Στον Βοτανικό τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού και οι μπουλντόζες έπεσαν πάνω σε αρχαία, όπως μαθαίνω από πηγές με γνώση του θέματος. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο καλείται τώρα να αποφασίσει. Θα εγκρίνει ή όχι τη διατήρηση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στο επίμαχο οικοδομικό τετράγωνο. Τα πάντα για την τύχη τους θα κριθούν την Τρίτη στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου.

Η πρόσκληση με την υπογραφή του Βασίλη Φουρλή

Με δόξα και τιμή θα γιορτάσει όπως μαθαίνω ο όμιλος Φουρλή τα 75 χρόνια του. Η πρόσκληση που έφτασε στα δημοσιογραφικά γραφεία και στα χέρια επιλεγμένων στελεχών της αγοράς, με την προσωπική προσφώνηση «Αγαπητέ κύριε-κυρία…», δεν ήταν απλώς μια τυπική προσφώνηση προς τους καλεσμένους, αλλά έφερε την υπογραφή του προέδρου του ομίλου, Βασίλη Φουρλή. Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στον Ελληνικό Κόσμο, αναμένεται να συρρεύσει πλήθος στελεχών από τον κόσμο του λιανεμπορίου, των επιχειρήσεων και της πολιτικής. Για πολλούς, η παρουσία τους στην εκδήλωση θεωρείται σχεδόν επιβεβλημένη. Όχι μόνο λόγω του μεγέθους του ομίλου, αλλά και λόγω των εξελίξεων στη λιανική. Η Fourlis (IKEA, Intersport, The Athlete’s Foot) βρίσκεται σε φάση αναπτυξιακής πορείας και αυτό δημιουργεί έντονο ενδιαφέρον στο σύνολο της αγοράς.

Το πλήγμα που μπορεί να φέρει ο εμβολιασμός για την ευλογιά

Καθώς η «τρέλα» της ευλογιάς που ταλανίζει τον πρωτογενή τομέα συνεχίζεται, η κουβέντα περί εμβολιασμού ή όχι των ζώων συνεχίζεται. Όπως μου έλεγε πολύ έμπειρο στέλεχος της αγοράς, ο εμβολιασμός, όσο κι αν παρουσιάζεται ως άμεση λύση, απειλεί να υποβαθμίσει το επιδημιολογικό status της χώρας και να ενισχύσει την καχυποψία στην αγορά. Η χώρα θα μπει σε ένα καθεστώς αχαρτογράφητο, με περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων, την ώρα που οι φορείς της αγοράς θα δυσκολεύονται να διακρίνουν τις πραγματικές εστίες κινδύνου. Ελλείψει αξιόπιστης και διαφανούς επιτήρησης, ο εμβολιασμός κινδυνεύει να λειτουργήσει ως υποκατάστατο σοβαρής διαχείρισης και όχι ως εργαλείο εξυγίανσης, τόνιζε ο ίδιος άνθρωπος Στην πραγματικότητα όμως η επιδημία αλλάζει και τις ισορροπίες μεταξύ των παικτών. Οι μεγάλες και πιο οργανωμένες εκμεταλλεύσεις ενισχύουν στο παρασκήνιο τη διαπραγματευτική τους δύναμη, καθώς μπορούν να εξασφαλίσουν ποσότητες και σταθερότητα. Αντίθετα, οι μικρότεροι παραγωγοί σε περιοχές που πλήττονται εντονότερα βρίσκονται ξαφνικά εκτός παιχνιδιού. Έτσι, η εικόνα της αγοράς γάλακτος παραμένει φυσιολογική στην επιφάνεια, αλλά η κατανομή της παραγωγής αλλάζει δραστικά από τη βάση της.

Το στοίχημα της Κυβέρνησης στην Εγνατία

Να σας θυμίσω εδώ ότι η 35ετής παραχώρηση της Εγνατίας Οδού εισέρχεται στην τελική ευθεία. Με την Κυβέρνηση να διαβεβαιώνει στη Βουλή ότι το σχήμα ΓΕΚ Τέρνα – EGIS θα ξεκινήσει επίσημα τη διαχείριση της οδικής αρτηρίας στα τέλη Δεκεμβρίου. Ωστόσο, πίσω από το τεχνικό χρονοδιάγραμμα και τις τυπικές τοποθετήσεις, υπάρχει η πίεση χρόνου, οι δημοσιονομικές ανάγκες και οι εύθραυστες ισορροπίες. Η Κυβέρνηση θέλει η υπόθεση να «κλείσει» μέσα στη χρονιά, διότι η εκταμίευση του τιμήματος της παραχώρησης το 2025 αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της για την ενίσχυση του προϋπολογισμού και τη βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών. Στην πράξη, οι πιεστικές προθεσμίες δεν συνδέονται μόνο με την πρόοδο των έργων, αλλά και με τις ανάγκες του υπουργείου Οικονομικών να δείξει στους θεσμούς μια καθαρή εικόνα εισροών και ισχυρής ταμειακής ροής στη διετία 2025-2026.

«Πλήρωσαν» ακριβά το ράλι του καφέ Μπενόπουλος – Κάτσος

Νομίζω ότι το 2024 ήταν μια χρονιά που στη Cafetex θα θυμούνται για καιρό. Όχι για τις πωλήσεις, εκεί πήγαν καλύτερα από ποτέ, αλλά για τον λογαριασμό που άφησε πίσω του το εκρηκτικό διεθνές ράλι στις τιμές του καφέ. Ένας λογαριασμός που έφερε ζημιές 1,91 εκατ. ευρώ, αντί για τα κέρδη των 342 χιλ. του 2023. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Γιάννος Μπενόπουλος, και το private equity VNK Capital των Βασίλη και Νέλλης Κάτσου πέρασαν ολόκληρη τη χρονιά σε μια μόνιμη άσκηση ισορροπίας, καθώς από τη μία υπήρχε η ιλιγγιώδης άνοδος των τιμών των πρώτων υλών, από την άλλη η στρατηγική επιλογή να μην μετακυλήσουν την αύξηση στον καταναλωτή. Το παράδοξο της ιστορίας είναι μάλιστα ότι η εταιρεία πούλησε περισσότερο προϊόν και σε περισσότερες αγορές. Όμως κάθε κιλό καφέ που έβγαινε από την παραγωγή είχε υψηλότερο κόστος από αυτό που μπορούσε να χρεώσει η εταιρεία. Οι διεθνείς τιμές είχαν εκτοξευτεί σε δεκαετή υψηλά, ενώ ταυτόχρονα τα μεταφορικά και η ενέργεια δεν έλεγαν να αποκλιμακωθούν. Το αποτέλεσμα ήταν να συρρικνωθεί δραματικά το περιθώριο κερδοφορίας, παρά τη διεύρυνση του εξαγωγικού αποτυπώματος με τα brands Coffeeway, Brazita και Beanies.