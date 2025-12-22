Σκοτώθηκε ο Ρώσος υποστράτηγος, Φανίλ Σαρβάροφ, όταν έγινε ισχυρή έκρηξη από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο όπου επέβαινε, όπως ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας.
Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από το σασί ενός Kia Sorento και εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του οχήματος.
Ο Φανίλ Σαρβάροφ ήταν επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού και συμμετείχε στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.
⚡ Russian authorities have confirmed that Major General Sarvarov was inside the car that was blown up — he died from his injuries— NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025
Investigators are considering several versions of the killing. One of them involves the possible involvement of Ukrainian special services.
The… https://t.co/HjvWvSfPRU pic.twitter.com/IjoXsIoH9l