Σκοτώθηκε ο Ρώσος υποστράτηγος, Φανίλ Σαρβάροφ, όταν έγινε ισχυρή έκρηξη από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο όπου επέβαινε, όπως ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας.

Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από το σασί ενός Kia Sorento και εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του οχήματος.

Ο Φανίλ Σαρβάροφ ήταν επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού και συμμετείχε στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.