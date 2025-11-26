Φαρμακερή ατάκα Μαρινάκη για Τσίπρα

BEAST

Το παρελθον του Τσίπρα και το σήμερα των παροχών

Καλημέρα σε όλους. Θα αρχίσω σήμερα από το πώς η κυβέρνηση τοποθετείται στο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες με το βιβλίο Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Μου λένε ότι το βιβλίο είναι βούτυρο στο ψωμί τους και πιστεύουν πως θα λειτουργήσει υπέρ της ΝΔ η διαδικασία συζήτησης για το παρελθόν του Αλ. Τσίπρα και της διακυβέρνησής του, ενώ εκτιμούν πως διάφορα οικονομικά μέτρα που έχουν ξεκινήσει θα αποδώσουν όπως για παράδειγμα τα 250 ευρώ επίδομα στους συνταξιούχους. Ας ξεκινήσουμε.

Ακρίβεια πιάνει κορυφή στα νοικοκυριά

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ακρίβεια παραμένει το πρώτο πρόβλημα για την πλειονότητα των πολιτών και αυτό το αξιολογούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση θα προβάλλει μου είπαν ως απάντηση τις παλιές «ΔΕΘ διακηρύξεις», προωθώντας διαδοχικά μέτρα ενίσχυσης (επίδομα 250 ευρώ σε ευάλωτες ομάδες, βοήθημα ενοικίου), ενώ πιέζεται από την κοινή γνώμη καθώς οι τιμές συνεχίζουν να τσακίζουν το βιοτικό επίπεδο. Σύντομα θα δούμε βελτίωση μου λένε και μένει αυτό να φανεί.

Τρέξτε τις μεταρρυθμίσεις

Αυτό που μαθαίνω όμως είναι ότι υπάρχει πίεση από το Μέγαρο Μαξίμου έως το τέλος του έτους, να έχουν τρέξει 25 κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων ενίσχυση νομιμότητας, ψηφιοποίηση και κοινωνική στήριξη. Κυβερνητικές πηγές μου έλεγαν ότι η ένταση των μεταρρυθμίσεων δείχνει στρατηγικό πλάνο για αποκατάσταση εμπιστοσύνης και μένει αυτό να φανεί πως θα επιδράσει δημοσκοπικά.

Μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η κυρία Φεράρι

Το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι σε δημόσια διαβούλευση και η προώθησή του και κυρίως η εφαρμογή κρίνεται κομβικής σημασίας θέμα για την κυβέρνηση. Μεταξύ των βασικών αλλαγών είναι: διατήρηση των μισθολογικών κλιμακίων των εργαζομένων, τριετής απαγόρευση μετακινήσεων εντός της δημόσιας διοίκησης, ώστε να εξασφαλιστεί ομαλότητα στη λειτουργία του μηχανισμού. Πάντως σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εν αναμονή της παρουσίας της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, πρώην «γαλάζιου» στελέχους που διερευνάται για την απόκτηση υπερπολυτελών οχημάτων.

Θα γίνει της Πόπης

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές η εικόνα που είχαν οι πληροφοριοδότες μου στη Βουλή για την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή σήμερα της Πόπης Σεμερτζίδου ήταν ότι θα προσέλθει και δεν θα ακολουθήσει το «μοντέλο» του «Φραπέ», ο οποίος έστειλε με υπόμνημα, αποφεύγοντας τη βάσανο των ερωτήσεων. Μένει να φανεί τι θα απαντήσει για τα 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που οδήγησαν και σε δέσμευση μέρους της περιουσίας της. Πάντως, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος εξηγώντας γιατί είπε «όχι» η ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή του Ξυλούρη που ζητούσε επίμονα η αντιπολίτευση είπε ότι θα γινόταν επικοινωνιακή εκμετάλλευση αλλά δεν θα άλλαζε κάτι επί της ουσίας, εφόσον θα μπορούσε να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Το κυβερνών κόμμα επιμένει στο να διαβιβάζεται η υπόθεση στον Εισαγγελέα – όταν κρίνεται απαραίτητο- προκειμένου να κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως έκανε με τον Φραπέ. Πάντως, το σίγουρο είναι σήμερα ότι δεν θα λείψουν οι εντάσεις, καθώς μετά την Σεμερτζίδου αναμένεται να καταθέσει ο Λάμπρος Αντωνόπουλος ο οποίος παραιτήθηκε από γραμματέας Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ μετά την επιστροφή 15.000 ευρώ που είχε λάβει από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η καθυστερημένη αποκάλυψη του ΟΠΕΚΕΠΕ

Άνθρωπος που κινείται σε θεσμικά όργανα που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα της χώρας αλλά και με την κτηνοτροφία, μου έλεγε χθες σε τετ α τετ που είχα μαζί του, ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν γνωστό πολύ νωρίτερα στα κυβερνητικά όργανα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος ωστόσο εκφράζει την πεποίθηση ότι η αποκάλυψη του σκανδάλου σήμερα από τους Ευρωπαίους, ίσως θα φέρει ανταλλάγματα και υποχωρήσεις της Ελλάδας, έναντι των εταίρων της χώρας μας σε άλλους τομείς, λειτουργώντας ως μοχλός πίεσης. Ο ίδιος μου έλεγε ότι φέρεται το μεταναστευτικό να αποτελεί έναν πιθανό πυλώνα απαιτήσεων από πλευράς των Ευρωπαίων και πιθανής υποδοχής νέων ροών στην Ελλάδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όλα αυτά βέβαια μένει να φανούν και στην πράξη.

Αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «κάνει πόλεμο» στην αυτοδιοίκηση και κηρύσσει ανένδοτο, ενώ πρωτοστατεί στο κλείσιμο των δήμων στις 16 Δεκεμβρίου. Η κριτική επικεντρώνεται σε χρηματοδοτήσεις, αρμοδιότητες και την αντιμετώπιση των τοπικών αρχών ως «βαρίδι» στην κυβερνητική ατζέντα για αποδοτικότητα και συγκεντρωτισμό. Σηκώνει πολιτικό μπόι ο Χ. Δούκας, την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης συναντούσε χθες τους δημάρχους σε μια προσπάθεια να αποκτήσει ερείσματα σε χώρους που παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ είναι δυνάμεις.

Η «Agenda 2030» για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Το υπουργείο Άμυνας φέρνει σε διαβούλευση τον λεγόμενο «Χάρτη Μετάβασης» για τις Ένοπλες Δυνάμεις, στοιχείο του σχεδίου «Agenda 2030» της κυβέρνησης. Μου λένε ότι στρατιωτικοί εκφράζουν προβληματισμό, καθώς θεωρούν ότι η μεταρρύθμιση αγγίζει κρίσιμα ζητήματα υποδομών και λειτουργιών, ενώ το Μαξίμου απαντά ότι είναι απαραίτητη για «νεότερη, πιο ευέλικτη άμυνα».

Φτιάχνει διεθνές προφίλ ο Πιερρακάκης

Για τα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας περί της ανάληψης της προεδρίας του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερρακάκη θα έχετε ακούσει. Μου λένε ότι παίζει αυτό το σενάριο, αν και έχει λίγες πιθανότητες με βάσει τα σημερινά δεδομένα. Πρόσωπο που ξέρει καλά το παρασκήνιο μου έλεγε πως ήταν ενδιαφέρον το πρόσφατο ταξίδι του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στη Γερμανία και μάλιστα θα υπάρξουν ίσως και καλά νέα για την Ελλάδα. Γιατί αυτό; Επειδή υπάρχει διάθεση από γερμανικές εταιρείες να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Δικαστική μεταρρύθμιση

Και να πάμε σε μια άλλη μεταρρύθμιση που ενδιαφέρει την κυβέρνηση και συνδέεται και με τις επενδύσεις, αυτή της δικαιοσύνης. Η περίφημη δικαστική μεταρρύθμιση είναι ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης και έχει ενδιαφέρον η εκδήλωση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, παρουσία τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα όσο και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Φαρμακερή ατάκα Μαρινάκη για Τσίπρα

Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι όλες οι αμφιβολίες που είχε για το αν ο Αλέξης Τσίπρας είχε γράψει μόνος του ολόκληρο το βιβλίο του διαλύθηκαν. Όπως είπε, η απάντηση ήρθε… από τις ίδιες τις σελίδες της «Ιθάκης». Εκεί εντόπισε μια χαρακτηριστική γεωγραφική αστοχία: τη Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας, να τοποθετείται στην Εσθονία, στο πλαίσιο αναφοράς του πρώην πρωθυπουργού σε μια κρίσιμη ευρωπαϊκή συνεδρίαση του 2015. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διάβασε μάλιστα ζωντανά το απόσπασμα στο Open, σχολιάζοντας ότι τέτοιο λάθος «μαρτυρά» πως ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο ίδιος ο Τσίπρας και θύμισε τις αλησμόνητες γεωγραφικές περιπλανήσεις του πρώην πρωθυπουργού, από τη Μυτιλήνη στη Λέσβο.

Η παλιά φρουρά των συντρόφων

Αρκετοί πιστεύουν ότι δεν έπρεπε ο Αλέξης Τσίπρας να βγάλει το βιβλίο γιατί θεωρούν ότι θα φθαρεί και άλλο και ζητούσαν να υπάρξει μία εκλογική λίστα έξι μήνες πριν τις εκλογές. Είναι και μία άποψη που του έχει μεταφερθεί αλλά για να είμαστε ειλικρινείς μόνο καλό το κάνει αυτό επικοινωνιακά. Το ΠΑΣΟΚ το έχει «εξαφανίσει», η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον λέει προδότη και η Έφη Αχτισιόγλου δεν έχει πει λέξη όταν είναι στο μάτι του κυκλώνα από το πρώην πρωθυπουργό – που ουσιαστικά της λέει ότι σου έδινα το κόμμα, δείλιασες και κατάφερες να χάσεις από τον Κασσελάκη. Γιατί περί κατορθώματος πρόκειται και αυτό δεν αφορά μόνο την ίδια. Παίρνει και άλλους η μπάλα οι οποίοι βοήθησαν τον Στέφανο Κασσελάκη και τώρα πετάνε αετό. Άνθρωπος που γνωρίζει την Αριστερά απ’ έξω και ανακατωτά, μου έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι ο ιθύνων νους πίσω από τη νίκη του Στέφανου Κασσελάκη δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς. Και αυτό είναι κάτι που τους χρεώνει ο πρώην πρωθυπουργός ανεξαρτήτως για το τι γράφει γι’ τους συγκεκριμένους δύο στο βιβλίο του. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει απαντήσει στο βιβλίο του για το περιεχόμενο των πολιτικών που εφάρμοσε αλλά εστιάζει στα πρόσωπα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να απαντήσει γιατί το 2023 η Β’ Πειραιά έγινε όλη μπλε που αυτό είχε να συμβεί από το 1974 όταν ειπώθηκε η περίφημη φράση «Καραμανλής ή τανκς». Από την άλλη θεωρώ ότι τον Αλέξη Χαρίτση δεν τον χτυπάει και τον πάει κάπως πιο χαλαρά δείχνοντας ότι εάν και εφόσον γίνει νέο κόμμα, θα είναι «μέσα».

Καφές και Τσίπρας

Πέρασα χθες από τη Βουλή και είδα ότι πολλοί βουλευτές όλων των κομμάτων συζητούσαν το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα μου είπαν και μία ενδιαφέρουσα σκηνή. Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας, εμφανίστηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων με το βιβλίο ανά χείρας και απέναντι ήταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδη. Βέβαια το βιβλίο το είχε λάβει νωρίτερα ο υπουργός καθώς του το έστειλε ο ίδιος ο Τσίπρας και μάλιστα μας έδειξε και την αφιέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να του απαντήσει επίσης με βίντεο ο Αδ. Γεωργιάδης. Από μάρκετινγκ καλά πάνε όλοι.

Η ενόχληση για Γεννηματά

Κλείνοντας τα πολιτικά παρασκήνια της στήλης μου ήρθε η πληροφορία ότι πέρασε στην αντεπίθεση και ο σύζυγος της αείμνηστης πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Φώφης Γεννηματά, ο Ανδρέας Τσούνης μετά τον διευθυντή του γραφείου της, Μανώλη Όθωνα. Ο Α. Τσούνης επιμένει ότι το βράδυ των εκλογών «έγινε ένα εθιμοτυπικό τηλεφώνημα για τα συγχαρητήρια και τίποτα παραπάνω. Ως εκεί». Παράλληλα υπενθυμίζει ότι και η ίδια ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «είχε διαψεύσει από τότε αυτά τα σενάρια και τώρα επανέρχεται και το μόνο που καταφέρνει είναι να ρίχνει νερό στον μύλο του Μητσοτάκη, καθώς αποπροσανατολίζει την συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα».

Το πέρασμα του Αγγελάκη από την εξυγίανση στην ανάπτυξη

Στον χώρο εκδηλώσεων του Anassa, στο πάρκο του γηπέδου Μπάντμιντον, όπου η Αγγελάκης γιόρτασε τα 60 χρόνια της, δεν έλειψαν οι αναφορές για το επενδυτικό μέλλον της εταιρείας. Η εταιρεία που πέρασε από δύσκολες καταστάσεις τα προηγούμενα χρόνια, επιβαρυμένη με υψηλές υποχρεώσεις και δανεισμό, κατάφερε να ανακάμψει και να κινείται πλέον αναπτυξιακά. Να σας πως ότι το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο τρέχει από το 2023 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2026, αγγίζει τα 29,4 εκατ. ευρώ. Στελέχη της εταιρείας εξηγούσαν ότι μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια η Αγγελάκης θα έχει προχωρήσει σε επέκταση του εργοστασίου κατά 6.000 τ.μ., διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας στις ζωοτροφές, ανάπτυξη νέων πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και εξαγορές μονάδων. Παράλληλα, υλοποιείται η μεγάλη αναβάθμιση του εκκολαπτηρίου, τόσο σε επίπεδο αυγών όσο και σε συνολική δυναμικότητα, κάτι που θεωρείται κομβικό για την επόμενη ημέρα του ομίλου. Από την άλλη, ο επικεφαλής της εταιρείας, Θάνος Αγγελάκης, αναφερόμενος στο νέο επενδυτικό πλάνο που θα ξεκινήσει, είπε ότι «η μπίλια δεν έχει κάτσει ακόμη», καθώς υπάρχουν προτεραιότητες που μπορεί να αλλάξουν στην πορεία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δύο έργα έχουν ήδη κατατεθεί προς χρηματοδότηση μέσω του Π373 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ένα αφορά στο εργοστάσιο επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής, που θα παράγει πτηνάλευρο για ζωοτροφές άλλων ζώων και κατοικίδιων και ένα νέο εργοστάσιο πτηνοσφαγής ύψους 10 εκατ. ευρώ, με στόχο τον διπλασιασμό της δυναμικότητας. Και τα δύο πρέπει να ολοκληρωθούν έως τα μέσα του 2026, ενώ το συνολικό ύψος του νέου πακέτου επενδύσεων υπολογίζεται στα 15 εκατ. ευρώ.

Η παρουσία Αυγενάκη

Στα ενδιαφέροντα της βραδιάς καταγράφω και την παρουσία του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος έβγαλε αρκετές φωτογραφίες και έκανε photobombing με τους «συνδαιτημόνες» του στην εκδήλωση του Αγγελάκη. Ο πρώην υπουργός εμφανίστηκε ιδιαιτέρως πρόσχαρος, συζητώντας σε επιμέρους πηγαδάκια και χαιρετώντας φίλους και γνωστούς που ήταν παρόντες στη βραδιά.

Εκτόξευση για τα αθλητικά του Φουρλή

Παρατηρώ ότι οι πωλήσεις αθλητικών του ομίλου Φουρλή από τις δύο επωνυμίες καταστημάτων Foot Locker και Intersport, μεγάλωσαν κατά πολύ στο εννιάμηνο του 2025 σε σχέση με το εννιάμηνο του 2024. Γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό και στην έναρξη της νέας δραστηριότητας και την ανάπτυξη των Foot Locker. Η εικόνα που διαμορφώνεται στις λιανικές αλυσίδες αθλητικών ειδών του ομίλου είναι έντονα ανοδική, με τις πωλήσεις να καταγράφουν εντυπωσιακή επιτάχυνση μέσα στο 2025. Ο κλάδος Αθλητικών Ειδών, που περιλαμβάνει τα δίκτυα καταστημάτων Intersport και Foot Locker, έκλεισε το εννεάμηνο με κύκλο εργασιών 157,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 20,7% έναντι των 130,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Το «τζάκποτ» του ΟΠΑΠ στο Τζόκερ

Στο τρίτο τρίμηνο του 2025, πίσω από αριθμούς και οικονομικές επιδόσεις, υπάρχει ένας ξεκάθαρος πρωταγωνιστής για τον ΟΠΑΠ. Δεν είναι άλλος από το Τζόκερ. Το παιχνίδι-ναυαρχίδα των αριθμητικών κληρώσεων αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ο μεγάλος «αιμοδότης» των αποτελεσμάτων του ομίλου, καλύπτοντας τυχόν αδυναμίες άλλων τομέων και λειτουργώντας ως πραγματικό «μαξιλάρι» για τα έσοδα του ομίλου. Τα συνεχόμενα τζάκποτ δημιούργησαν μια ισχυρή δυναμική στο παιχνίδι. Η αυξημένη συμμετοχή του κοινού, που «φούσκωνε» κάθε φορά που το έπαθλο μεγάλωνε, πρόσθεσε περίπου 12 εκατ. ευρώ περισσότερα έσοδα σε σχέση με πέρυσι. Μόνο αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε σχεδόν 2,1% της τριμηνιαίας ανάπτυξης του ομίλου. Παρά το γεγονός ότι ο ΟΠΑΠ είχε να συγκριθεί με το ιδιαίτερα ενισχυμένο περσινό τρίτο τρίμηνο της περσινής λόγω του Euro, η έλλειψη του οποίου φέτος «πίεσε» όπως ήταν αναμενόμενο το αθλητικό στοίχημα, το Τζόκερ ουσιαστικά ισοστάθμισε τον αντίκτυπο από άλλες δραστηριότητες. Το στοίχημα εμφάνισε μικρή κάμψη -1%, όμως η ισχύς του Τζόκερ και η θετική πορεία των υπόλοιπων αριθμητικών παιχνιδιών (αύξηση κατά περίπου 5%) κράτησαν το σύνολο «όρθιο».

Το αποχαιρετιστήριο του προέδρου της Lidl

Την τελευταία του δημόσια εμφάνιση θα κάνει όπως όλα δείχνουν σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος της Lidlστην Ελλάδα, Μάρτιν Μπράντεμπούργκερ. Ο οποίος θα μιλήσει σήμερα σε δημοσιογράφους, παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ αλλά και κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό. Ο ίδιος ολοκληρώνει τη θητεία του στην Ελλάδα στο τέλος Φεβρουαρίου και από 1η Μαρτίου του 2026 θα έχει την ευθύνη για τη Lidl Μάλτας και Ιταλίας. Η εντύπωση που άφησε στα τέσσερα χρόνια παραμονής του στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα θετική στις τάξεις της επιχείρησης, όπως μαθαίνω. Και μάλλον θα λείψει από τους ανθρώπους της εταιρείας. Να σας θυμίσω πως όταν ήρθε στην Ελλάδα, την πρώτη του χρονιά δηλαδή, επιχείρησε τότε να συστηθεί σε κύκλο δημοσιογράφων, ωστόσο η γέννηση της κόρης του που συνέπεσε με τη μέρα της εκδήλωσης στάθηκε αιτία για αναβολή του soiree που ήταν προγραμματισμένο τότε στο εστιατόριο της Εθνικής Πινακοθήκης.