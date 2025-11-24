BEAST

Ισχυρές αναταράξεις

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Μια εβδομάδα που, όπως μαθαίνει η στήλη, από σήμερα το πρωί κιόλας θα ξεκινήσει με επίκεντρο το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα που είναι στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Και όπως μαθαίνω, θα υπάρξουν ισχυρές αναταράξεις με όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός. Ας ξεκινήσουμε.

Ρεκόρ πωλήσεων

Θα σας αναφέρω ότι, όπως έμαθα, ήδη έχουν τυπωθεί 25.000 βιβλία από τις εκδόσεις Gutenberg και μάλιστα έχει δοθεί εντολή να τυπωθούν και άλλα 10.000 βιβλία έως την προσεχή Παρασκευή. Και όπως μου είπαν, πρόκειται για ρεκόρ πωλήσεων που είχε χρόνια να δει η αγορά. Και όπως είναι λογικό, αυτό έφερε ικανοποίηση τόσο στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα όσο και στον εκδοτικό οίκο.

Αιχμές Τσίπρα

Τώρα να πάμε στο περιεχόμενο του βιβλίου και όσα έχει μάθει η στήλη, καθώς το βιβλίο όπως ανέφερα θα είναι από το πρωί στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, αν και κάποια πρόσωπα ήδη το έχουν πάρει στα χέρια τους. Μαθαίνω ότι έχει πολλές αιχμές στο βιβλίο του για πρόσωπα της περιόδου της διακυβέρνησής του. Δεν φείδεται κριτικής, αλλά αντίθετα είναι πολύ ωμός για ορισμένα πρόσωπα και δεν αρκείται σε γενικόλογες αναφορές.

Σκληρός με Βαρουφάκη

Μου είπε πρόσωπο που διάβασε το βιβλίο ότι είναι πολύ επικριτικός για τον Γιάνη Βαρουφάκη και όσα υποστήριζε εκείνη την περίοδο. Τον κατηγορεί για τη στάση του και παραδέχεται το λάθος του να τον επιλέξει εκείνη την κρίσιμη φάση για υπουργό. Γράφει ότι έπαιζε προσωπικό παιχνίδι και αποκαλύπτει τα όσα πρότεινε για πληρωμές με κουπόνια ή ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και το σχέδιο για τύπωμα χρήματος.

Επικριτικός με Πολάκη

Ένα άλλο πρόσωπο στο οποίο ασκεί κριτική είναι ο Παύλος Πολάκης για τον οποίο αναφέρει ότι δημιούργησε κατά καιρούς πολλά προβλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση του. Και δεν είναι μόνο η αναφορά στον εκρηκτικό του χαρακτήρα, αλλά και στις φράσεις που χρησιμοποιούσε.

Υπεραμύνεται του δημοψηφίσματος

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει το δημοψήφισμα του 2015 και πίστευε ότι το «όχι» θα άνοιγε νέους δρόμους. Αλλά η αφήγησή του αφήνει σημαντικά ερωτήματα αναπάντητα. Δεν εξηγεί πειστικά αν πράγματι είχε προετοιμαστεί για τις συνέπειες, ούτε αν είχε εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας πιο ψύχραιμης, τεχνοκρατικής προσέγγισης που θα απέφευγε την περιπέτεια των capital controls και την κατάληξη στο τρίτο μνημόνιο. Η κριτική που έχει διατυπωθεί -ότι βιάστηκε να ανέβει στην εξουσία, εμπιστεύτηκε λάθος ανθρώπους και υπερεκτίμησε τη διαπραγματευτική του δύναμη- δεν απαντάται ουσιαστικά.

Επιμένει για τηλεοπτικές άδειες

Αντίστοιχα, στην ενότητα για τις τηλεοπτικές άδειες, ο Τσίπρας παρουσιάζει το εγχείρημα ως μια κορυφαία θεσμική παρέμβαση. Καθαρός διαγωνισμός, διαφάνεια, τέλος στην ασυδοσία και 246 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί της πίστης του ότι ο διαγωνισμός είχε στοιχεία τομής. Το περιγράφει, άλλωστε, καθαρά. Και σε αυτό το πλαίσιο, αποδίδει στον Νίκο Παππά, τότε αρμόδιο υπουργό, την εφαρμογή των συλλογικών αποφάσεων, αλλά και των αποφάσεων του ίδιου. Όπως λέει χαρακτηριστικά, μάλιστα «η ευθύνη για τη διαδικασία και την εξέλιξή της δεν ανήκει στον Παππά και σε όσα μου εισηγήθηκε […] αλλά σε εμένα που πήρα τις τελικές αποφάσεις».

Στηρίζει Ν. Παππά

Γενικώς, από τα γραφόμενα προκύπτει ότι η αποτίμηση της διαδικασίας, που έβαλε απέναντι ισχυρά συμφέροντα, συνοδεύεται από πλήρη πολιτική κάλυψη στον Ν. Παππά. Καμία απόσταση, καμία διάκριση ανάμεσα στον τότε πρωθυπουργό και τον υπουργό του, καμία αναφορά σε λάθη ή υπερβολές που αναδείχθηκαν και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και εκ των υστέρων. Παρά τις αναφορές, κυρίως δημοσιογραφικές, ότι «ο Τσίπρας δεν θέλει να ακούει για τον Παππά», στο βιβλίο δεν υπάρχει ούτε σκιά αποστασιοποίησης. Αντίθετα, προβάλλεται μια εικόνα πλήρους ταύτισης: κοινές αποφάσεις, κοινή πολιτική στόχευση, κοινή σύγκρουση.

Σκληρή κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ιδιαίτερα αιχμηρός είναι για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον τρόπο που χειρίστηκε τη συζήτηση και ψηφοφορία του τρίτου μνημονίου και την επιλογή της να περάσει απέναντι στην κυβέρνηση. Μάλιστα μου είπαν ότι της αποδίδει εξουσιαστική μανία και αυτοκαταστροφική αδιαλλαξία.

Η πρόταση στην Αχτσιόγλου

Το θέμα που θα κυριαρχήσει στα τηλεοπτικά παράθυρα θα είναι η «Ιθάκη» και αναμένεται μέγα κονταροχτύπημα μεταξύ των κομμάτων, με διαφορετικά επιχειρήματα από κάθε «πτέρυγα». Ακόμα και το γεγονός ότι, όπως αποκαλύπτει ο πρώην πρωθυπουργός, όταν παραιτήθηκε από την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογική ήττα που υπέστη, πρότεινε στην Έφη Αχτσιόγλου να αναλάβει και εκείνη αρνήθηκε αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς, γιατί βλέπετε μετά ήρθε ο Στέφανος και η τριχοτόμηση του κόμματος. Σκεφτείτε ότι στενότατος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα που συμμετείχε σε όλη την προετοιμασία του βιβλίου, μέρα μέρα, αιφνιδιάστηκε και ο ίδιος από αρκετές αποκαλύψεις για τα πολιτικά παρασκήνια της περιόδου 2015-2019. Πάντως, οι παροικούντες πέριξ της οδού Αμαλίας μου προσδιόρισαν την πολιτική του κίνηση κοντά στο νέο έτος, αφού θα έχουν προηγηθεί περιοδείες του σε μεγάλες πόλεις με την «Ιθάκη» ανά χείρας.

Το τανγκό των συντρόφων

Για το βιβλίο αναμένεται να σηκωθεί μεγάλη πολιτική σκόνη όχι μόνο από τους κυβερνητικούς αλλά και από ορισμένους πρώην συντρόφους του. Ρώτησα αν στον ΣΥΡΙΖΑ το έχουν στα χέρια τους και μου απάντησαν αρνητικά. «Kαι πώς θα προλάβετε να διαβάσετε 700 και πλέον σελίδες, για να τοποθετηθείτε», επέμεινα. «Θα τα καταφέρουμε», μου απάντησε στενός συνεργάτης του Σωκράτη Φάμελλου, συμπληρώνοντας ότι είναι έτοιμοι για συνεργασία με τον Αλέξη υπό όρους, εάν και εφόσον προχωρήσει σε πολιτικό σχηματισμό. «Το τανγκό θέλει δύο», πρόσθεσε, «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βάλει λουκέτο». Για να δούμε.

Τους άφησε με το στόμα ανοιχτό

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα είναι το talk of the town και πώς να μην συμβαίνει αυτό, αφού, όπως μαθαίνω, όλη η δημοσιογραφική πιάτσα έψαχνε ένα αντίτυπο για να το διαβάσει πριν καν κυκλοφορήσει. Κάποιοι μάλιστα, όταν τα κατάφεραν, το επεδείκνυαν με αναρτήσεις στα social media λες και είχαν κερδίσει το λαχείο. Δεν ξέρω πόσοι κατάφεραν να διαβάσουν και τις 768 σελίδες του βιβλίου, αλλά αυτό που μαθαίνω είναι ότι ακόμα και συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού έμεναν άφωνοι από κάποια περιστατικά που διάβαζαν ξεφυλλίζοντας την «Ιθάκη». Άφωνοι, όπως έμεινε η Μέρκελ, όταν της ανακοίνωσε ο Τσίπρας ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα. Όχι τόσο για όσα διάβαζαν σχετικά με τη διαπραγμάτευση του 2015, αλλά για όσα γίνονταν στο παρασκήνιο πριν και μετά την παραίτηση Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Βούτυρο στη ΝΔ

Να δούμε, όμως, πώς υποδέχονται στη ΝΔ το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Όπως μου έλεγαν χθες τουλάχιστον τρεις υπουργοί, «είναι βούτυρο στο ψωμί της ΝΔ όσα μαθαίνουμε ότι γράφει». Ουσιαστικά επιβεβαιώνονται όσα λέγαμε εκείνη την περίοδο και τον κίνδυνο να πέσει στον γκρεμό η χώρα. Από σήμερα η ΝΔ θα ασκεί πολύ έντονη κριτική στον Αλ. Τσίπρα και θα επαναφέρει τη συζήτηση στο 2015, κάνοντας σύγκριση με το σήμερα.

Ικανοποίηση στο Μαξίμου

Και επειδή αναφερόμαστε στη ΝΔ, να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τις χθεσινές εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων, αλλά και συνέδρων για το επικείμενο συνέδριο. Μου έλεγαν μάλιστα ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν άκρως ικανοποιημένος και από τη συμμετοχή και κυρίως από το γεγονός ότι προσήλθαν πολλά νέα μέλη, που δείχνει ότι η ΝΔ έχει αντοχές και γερές βάσεις στην κοινωνία.

Τι έκαναν στο Λονδίνο Κικίλιας και Πέτσας;

Όπως μου μετέφεραν τα μάτια και τα αυτιά της στήλης, Βασίλης Κικίλιας και Στέλιος Πέτσας συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο αυτό το Σαββατοκύριακο και πέταξαν για το Λονδίνο. Έψαξα να βρω τον λόγο για τον οποίο πήγαιναν στην πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, και με ενημέρωσαν ότι ο μεν υπουργός Ναυτιλίας πήγαινε σε συνάντηση μεταξύ των πιο σημαντικών ναυτικών χωρών, ενόψει των συσκέψεων του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Κυρίως πιάτο στο «μενού» η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλίας με επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος για την πράσινη μετάβαση. Ο δε βουλευτής Ανατολικής Αττικής, σε συνάντηση με ειδικούς για τις ρυθμίσεις του ιδιωτικού χρέους προς την Εφορία και την Αυτοδιοίκηση, είχε επεξεργαστεί ένα σχέδιο νόμου για τις οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε δήμους. Σκοπός του ήταν να αντιστραφεί η παλιά συνταγή της ρύθμισης οφειλών σε 60, 72, ή 120 δόσεις και, αντίθετα, να προβλεφθεί μια πάγια ρύθμιση με βάση τη «φοροδοτική ικανότητα» του κάθε οφειλέτη. Με άλλα λόγια να δίνει όσα μπορεί όποιος χρωστάει, προκειμένου να μην εγκαταλείπονται συνεχώς οι ρυθμίσεις. Στο πηγαδάκι που έστησαν μου είπαν ότι είναι κρίμα τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης να χάνονται από ένα σκάνδαλο όπως είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι ίδιοι πιστεύουν ότι αυτός ο «σκόπελος» θα ξεπεραστεί. Αυτό που έκανε θετική εντύπωση στον άνθρωπό μου είναι ότι αρκετοί συμπολίτες μας χαιρέτησαν εγκάρδια την Τζένη Μπαλατσινού η οποία συνόδευε στο ταξίδι τον σύζυγό της.

Το πλάνο Θεοδωρικάκου για 4 δισ.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος παρουσιάζεται ως το μεγάλο «όπλο» του υπουργείου Ανάπτυξης για την τρέχουσα διετία. Με βάση τον σχεδιασμό, το κράτος σκοπεύει να ενεργοποιήσει πάνω από 4 δισ. ευρώ την περίοδο 2025-2026, τα οποία θα μπουν στην αγορά μέσω επιχειρηματικών επενδύσεων. Πρόκειται για κεφάλαια που, όπως λένε χαρακτηριστικά, «πέφτουν στην αγορά» με στόχο να κινήσουν επενδύσεις σε όλους τους κλάδους. Το υπουργείο θεωρεί ότι το αναβαθμισμένο πλαίσιο κινήτρων στέλνει μήνυμα σταθερότητας και προβλεψιμότητας στους επενδυτές, δημιουργώντας μια πιο ελκυστική «πύλη» για νέες ιδιωτικές τοποθετήσεις, αλλά και για συνέργειες με τον δημόσιο τομέα. Παράλληλα, φιλόδοξο στοιχείο του Ανάπτυξης είναι το δίκτυο των 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας που θα στηθούν σε όλη τη χώρα. Σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους τοπικούς φορείς, οι κόμβοι αυτοί θα λειτουργούν ως «γέφυρες» ανάμεσα στα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα και στα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας.

Το τραπέζι του αποχαιρετισμού

Το τραπέζι του αποχαιρετισμού ή αλλιώς το γεύμα μετά την κηδεία παλαιότερα γινόταν στο σπίτι του εκλιπόντος, ενώ σήμερα συνηθίζεται να γίνεται σε κάποιο κατάστημα. Θα σας πως τι έγινε στο «τραπέζι» που έγινε στη μνήμη του ιστορικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκου Φλαμπουράρη. Ή όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος ήταν συντετριμμένος, «στον παππού των παιδιών μας». Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι, όταν ο Αλέξης Τσίπρας και η σύζυγος του Μπέτυ Μπαζιάνα πήγαιναν στο εξωτερικό με θεσμικό ρόλο, τα παιδιά τους έμεναν στο σπίτι του Αλέκου Φλαμπουράρη ο οποίος τα υπεραγαπούσε. Επανέρχομαι στο τραπέζι, λοιπόν, το οποίο έγινε στη γνωστή ψαροταβέρνα της Πεντέλης «Νησιώτισσα» και ήταν προσκεκλημένα 30 άτομα όπως έμαθα. Στο τραπέζι από γνωστά στελέχη και βουλευτές ήταν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Μιχάλης Καλογήρου, ο Χρήστος Σπίρτζης και ο Γιώργος Βασιλειάδης. Βέβαια και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μαζί με την οικογένειά του.

Τα ψώνια του Δένδια

Ξεκίνησε και η Black friday στην Ελλάδα -ο Θεός να την κάνει- και κατέβηκα μία βόλτα στο κέντρο για να κόψω κίνηση και να δω πώς πηγαίνει ο τζίρος των μαγαζιών. Αρκετό κόσμο είχε και την Παρασκευή και το Σάββατο που μας πέρασε η Αθήνα, αν και οι εκπτώσεις ένεκα της ημέρας θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερες. Ή πολύ μεγαλύτερες όπως είναι στην Αμερική τέτοιες ημέρες που οι εκπτώσεις φτάνουν στο 80%. Πήγα μία βόλτα από το γνωστό πολυκατάστημα Attica και είχε τόσο κόσμο, που είπα κάποια στιγμή στον εαυτό μου ότι θα «πέσω» σε κάποιον γνωστό. Ε, και έτσι έγινε, αφού είδα μπροστά μου τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, στον πρώτο όροφο του πολυκαταστήματος και συγκεκριμένα στην «ανδρική μόδα» Ο οποίος συνοδευόταν διακριτικά θα έλεγα από την αστυνομική του συνοδεία. Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας τον βλέπω κατά καιρούς στο κέντρο, όπου του αρέσει να πηγαίνει βόλτα με τη σύζυγό του.

O φιλοθεάμων Ανδρουλάκης

Και συνεχίζω με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εθεάθη την Παρασκευή να πηγαίνει θέατρο και συγκεκριμένα στην παράσταση «Ταρτούφος» του Μολιέρου, όπου το έργο διαπραγματεύεται ανθρώπινη υποκρισία, τις κοινωνικές συμβάσεις και τα πάθη. Δεν ξέρω ποιον εννοούσαν, αλλά συνοδευόταν από δημοσιογραφική παρουσία και για να μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό, από φίλο του. Με ενημέρωσαν, επίσης, ότι μετά υπήρξε ποτό με τους κάποιους ηθοποιούς και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Για να είμαστε ειλικρινείς, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει χτίσει ένα προφίλ φιλοθεάμον, μιας και πηγαίνει συχνά πυκνά σε παραστάσεις.

Μια παλαιότερη διάκριση

Όπως γνωρίζετε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές για την προεδρία του Eurogroup, σύμφωνα με τους Financial Times, καθώς η απόφαση του Πασκάλ Ντόναχιου να παραιτηθεί τρεις μήνες μετά την επάνοδο στα καθήκοντά του ανοίγει ξανά την κούρσα διαδοχής. Αυτά είναι πολύ καλά νέα και για τη χώρα μας και για την κυβέρνηση. Μια επιτυχία αρκετά σημαντική, ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί. Γιατί αποτελεί μία ακόμα απόδειξή ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και συγκεκριμένα η ελληνική οικονομία έχει έξωθεν καλή μαρτυρία. Με στέλεχος της κυβέρνησης που συνομίλησα για το συγκεκριμένο θέμα που θύμισε, το είχα ξεχάσει εντελώς, ότι είχαν υπάρξει και άλλες διακρίσεις για τη χώρα μας, όπως το 2023 που είχε αναδειχθεί ο καλύτερος ΥΠΕΘΟ ο Χρήστος Σταϊκούρας, αφού η χώρα τότε είχε μπει σε τροχιά αναπτυξιακής πορείας.

Πότε «κλειδώνουν» οι υπογραφές Lamda – ION

Οι τελικές υπογραφές της συμφωνίας μεταξύ Lamda Development και ION του Ιταλού δισεκατομμυριούχου, Αντρέα Πινατάρο, αναμένονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, όπως ακούω στην αγορά. Η συνεργασία με αφορά στη δημιουργία τεχνολογικού πάρκου και Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στο Ελληνικό, ένα έργο που αναμένεται να φτάσει συνολικά τα 1,5 δισ. ευρώ. Σας θυμίζω ότι πέρα από τα νέα κτίρια γραφείων συνολικής επιφάνειας 500.000 τ.μ., προβλέπεται η εγκατάσταση περίπου 2.000 ειδικών επιστημόνων και στελεχών από τον όμιλο ION, οι οποίοι σήμερα απασχολούνται σε 44 χώρες. Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει επένδυση 450 εκατ. ευρώ από την ION για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Όπως μου λένε πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία, στόχος είναι το deal να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση της φιλόδοξης επένδυσης.

Σε νέα χέρια τα «φιλέτα» της Eurobrokers στο Μαρούσι

Σε νέους, επιμέρους ιδιοκτήτες, πέρασε πακέτο 33 ακινήτων που ανήκαν στη Eurobrokers, μέσω 33 διαφορετικών πλειστηριασμών που έγιναν την εβδομάδα που πέρασε. Όπως προκύπτει, επισπεύδουσα των πλειστηριασμών ήταν η Intrum που διαχειριζόταν τα κόκκινα δάνεια της Eurobrokers, ενώ τα ακίνητα βρίσκονται στο μέγαρο της Eurobrokers στο Μαρούσι, στη συμβολή των οδών Ιωάννου Μεταξά 100 και Μαραθωνοδρόμων 83. Η πώληση αυτή συνδέεται με αναδιάρθρωση δανείων και σχετικές υποχρεώσεις προς τράπεζες και servicers. Σας θυμίζω ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ακίνητα γραφείων στο Μαρούσι παραμένει υψηλό, ιδιαίτερα για κτίρια με εύκολη πρόσβαση σε μεταφορές. Την ίδια στιγμή τα διαθέσιμα ακίνητα όλο και λιγοστεύουν, γεγονός που τα κάνει ακόμα περισσότερο περιζήτητα.

Έφοδος ελεγκτών για διαγωνισμούς Πληροφορικής

Πληροφορίες μου λένε ότι προ μερικών ημερών, οι ελεγκτές της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, βρέθηκαν στα γραφεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχος ήταν να εξετάσουν διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης έργων τεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος σχετίζεται με καταγγελία που έγινε στο τέλος του 2023 προς την Κομισιόν, η οποία αφορά σε σειρά έργων πληροφορικής και πιθανές παραβιάσεις διαδικασιών σε έργα ψηφιοποίησης του Δημοσίου. Η υπόθεση περιλαμβάνει και προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί από την European Dynamics. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σαφείς εξηγήσεις για το αν οι διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης έγιναν με πλήρη διαφάνεια. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Ριμπάουντ» από την Παληού

Στους διαδρόμους της ναυτιλίας σχολιάζεται έντονα η τελευταία κίνηση της Diana Shipping, της οποίας ηγείται η Σεμίραμις Παληού. Η εταιρεία κατάφερε τελικά να πάρει «ριμπάουντ» και να ολοκληρώσει την πώληση ενός ultramax bulk carrier (πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου), μετά το «ναυάγιο» της προηγούμενης προσπάθειας που είχε γίνει πριν από λίγους μήνες. Το πλοίο DSI Drammen, χωρητικότητας 63.500 dwt και ναυπήγησης του 2016, βρήκε νέο αγοραστή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καμία απολύτως σύνδεση με τον υποψήφιο αγοραστή που είχε αποσυρθεί από τη διαφαινόμενη τότε συναλλαγή. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θεωρείται από την αγορά ως μια μικρή «νίκη» για τη διοίκηση Παληού.