BEAST

Η Ελλάδα έχει συμμάχους

Καλημέρα σε όλους. Ευφορία επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου μόνο και μόνο με τη συζήτηση ότι μπορεί να αναλάβει πρόεδρος του Eurogroup ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Εάν γίνει αυτό, έλεγαν πως θα σημάνει μια ισχυρή επιβράβευση της ελληνικής οικονομίας και καθαρή ψήφο εμπιστοσύνης. Μια τέτοια θέση δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν και μόνο που γίνεται συζήτηση είναι προϊόν και ευρύτερων συζητήσεων και παρασκηνιακών διαβουλεύσεων. Δείχνει όμως ότι η Ελλάδα έχει συμμάχους σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία αναβαθμίζεται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

«Κάντε τα λιανά»

Φτάνουν όμως τέτοιες ειδήσεις να αλλάξουν το κλίμα για την κυβέρνηση; Μου είπε κεντρικός υπουργός ότι δεν φτάνει και πρέπει να γίνουν περισσότερα, ώστε να κατανοήσουν και οι πολίτες τι αλλάζει προς όφελός τους. Το σύνθημα είναι επί της ουσίας προς πάντες στη ΝΔ, «κάντε τα λιανά» να καταλάβει και ο μέσος πολίτης. Αυτό σημαίνει, όπως μου εξηγήθηκε, ότι θα ξεκινήσει καμπάνια το επόμενο διάστημα για να προωθηθεί η κυβερνητική πολιτική.

Μικρομεσαίοι και αγρότες

Από τα focus γκρουπ που γίνονται μου λένε ότι η ΝΔ εστιάζει στους μικρομεσαίους. Θα δώσει μεγάλη έμφαση στους αγρότες, αλλά πρέπει να φανεί συνεπής και να πληρώσει τις επιδοτήσεις που δεν έχουν δοθεί λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύσκολο στοίχημα, αλλά γι’ αυτό μου λένε πως τρέχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Καβγάδες για ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή

Μια ακόμα φορά βγήκαν μαχαίρια στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου σήμερα έφτασε η ώρα να καταθέσει ο περίφημος «φραπές» – δηλαδή ο αγροτοσυνδικαλιστής εκ Κρήτης, Γιώργος Ξυλούρης. Ο κακός χαμός έγινε χθες με τον Μακάριο Λαζαρίδη, βουλευτή της ΝΔ, την Ευαγγελία Λιακούλη και τον μάρτυρα, Σταύρο Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας.

Τι έγινε στην Επιτροπή

«Πόλεμο» είχαμε, λοιπόν, χθες μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Τζεδάκη, του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, και της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνέπεια το προεδρείο να διακόψει προσωρινά τη συνεδρίαση, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Όπως έλεγε χθες η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε στη διακοπή της συνεδρίασης στον Σταύρο Τζανιδάκη λέγοντάς του «τι είναι αυτά που λες, ρε», ενώ, όπως μου είπε παρευρισκόμενος, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας λειτούργησε σαν «πυροσβέστης» προσπαθώντας να ηρεμήσει τον βουλευτή Καβάλας, Μακάριο Λαζαρίδη, πηγαίνοντάς τον σε διπλανή αίθουσα. Κατά πόσο ισχύει δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά όπως λέει η Λιακούλη κάποιος στην αίθουσα την ώρα που η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πήγε να «προστατέψει» τον Σταύρο Τζεδάκη, φώναξε «σιγά και μην δε φάει το βράδυ». Το κλίμα είναι έντονο και θα σας εξηγήσω παρακάτω.

Το πολεμικό προσκλητήριο του Ανδρουλάκη

Πολεμικό προσκλητήριο προς τους βουλευτές του και τα στελέχη του σήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Από ό,τι μαθαίνω, αφορά το σημερινό νομοσχέδιο για την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα και τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ – το οποίο η Χαριλάου Τρικούπη θα το καταψηφίσει. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της στήλης, ο Ανδρουλάκης δεν θα εστιάσει στην ΕΡΤ, αλλά θα μιλήσει και θα επιτεθεί στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τη χθεσινή επίθεση στην Εξεταστική Επιτροπή, όπως λέει η Χαριλάου Τρικούπη προς τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Τζεδάκη, ενώ θα βάλει και στο κάδρο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη,. Σας ανέφερα στην αρχή ότι έχει σημάνει πολεμικό προσκλητήριο, γιατί όπως έμαθα χθες το απόγευμα από κεντρικό καφέ, έπαιρνε τους βουλευτές του κόμματος τηλέφωνο για να τους ενημερώσει για τη σημερινή ομιλία του. Στην παρέα του, όπως έμαθα, ήταν ο βουλευτής Ρεμύθνης, Μανώλης Χνάρης, όπως και ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και κεντρικό πρόσωπο της χθεσινής εξεταστικής επιτροπής, Σταύρος Τζεδάκης. Ο ωτακουστής μου με ενημέρωσε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι «κρέμασαν στα μανταλάκια» Τζεδάκη και Χνάρη χωρίς στοιχεία όλο το καλοκαίρι. Ο τελευταίος με ενημέρωσαν θα απουσιάζει σήμερα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για μία κηδεία συγγενικού του προσώπου.

Η προσδοκία και η πραγματικότητα

Και κάπως έτσι καταρρίπτονται δήθεν αφηγήματα και fake news. O λόγος για όσα έχουν ακουστεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέστη «στρατηγική ήττα» μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Όπως και ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας τα «πήρε όλα» από τις ΗΠΑ. Μόνο το τελευταίο 15νθήμερο έχουν υπογραφεί συμφωνίες που μετατρέπουν την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο, ξεκινούν διαδικασίες για έρευνες για φυσικό αέριο στο Ιόνιο μετά από 40 χρόνια και αναβαθμίζεται το λιμάνι της Ελευσίνας μέσω σημαντικών επενδύσεων. Δικαίως, λοιπόν, σε συνέντευξή του ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε και το τι έλεγαν αντιπολίτευση και κάποια ΜΜΕ και το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Υπενθύμισε και κάτι άλλο. Ότι μέχρι σήμερα η χώρα μας έχει υπογράψει ΑΟΖ με την Ιταλία και έχει επεκταθεί στα 12 ν.μ. στο Ιόνιο κάτι που της επιτρέπει να προχωρήσει στις συμφωνίες με τις αμερικανικές εταιρείες, ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον κόμβο για το αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη και ότι έχει περάσει από τη χώρα το μισό υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ. Σκεφτείτε, δηλαδή, να μην είχε υποστεί και στρατηγική ήττα ο Μητσοτάκης, τι θα γινόταν.

Η ώρα της κάλπης στη ΝΔ

Εσωκομματικές εκλογές έχει την προσεχή Κυριακή στη ΝΔ για την εκλογή νέων νομαρχιακών επιτροπών και συνέδρων για το επικείμενο συνέδριο. Στο παρασκήνιο γίνεται μάχη για τον έλεγχο οργανώσεων και μάλιστα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα από κεντρικά στελέχη για να ελέγξουν όσο περισσότερους συνέδρους γίνεται.

Ο αποχαιρετισμός του Τσίπρα

Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα την Ανανεωτική Αριστερά, καθώς θα γίνει το μεσημέρι στον αύλειο χώρο του ΕΑΤ – ΕΣΑ, δίπλα στο Πάρκο Ελευθερίας, η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη. Μια δύσκολη στιγμή όμως και για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς θα αποχαιρετήσει μαζί με συντρόφους του, νυν και πρώην, τον πολιτικό του μέντορα και στενό οικογενειακό φίλο που του στάθηκε από τα πρώτα του βήματα. Ο πρώην πρωθυπουργός θα εκφωνήσει και τον επικήδειο στην κηδεία του πρώην υπουργού και σημαίνοντος στελέχους επί δεκαετίες στον χώρο της Ανανεωτικής Αριστεράς.

Ο Χάρι Πότερ και ο Τσίπρας

Και αφού αναφερόμαστε στον Αλέξη Τσίπρα, να σημειώσω ότι ο Κώστας Δαρδανός των εκδόσεων Gutenberg που έχει και τα δικαιώματα του βιβλίου είπε ότι τόσες πολλές προκρατήσεις, προπωλήσεις έχουν να υπάρξουν από την εποχή του Χάρι Πότερ. Δεν ξέρω εάν κάνει μαγικά ο Τσίπρας, πάντως το βιβλίο του δεν έχει δοθεί πουθενά ακόμη. Μου λένε ότι ίσως δοθεί στους διαπιστευμένους συντάκτες νωρίτερα, αλλά με εμπάργκο για να το επεξεργαστούν ενόψει της Δευτέρας, αλλά να πω την αλήθεια με όσα έγιναν με το Documento, δεν το πιστεύω. Για να δούμε.

Λοβέρδος κατά Τσίπρα

Πέρασα χθες από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και έπεσα πάνω στην κατάθεση του πρώην υπουργού Υγείας και νυν στελέχους της ΝΔ, Ανδρέα Λοβέρδου, για την υπόθεση Novartis. Μάλιστα ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ήταν ο βασικός υποστηρικτής των συκοφαντών και πως με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός οδήγησε στη συγκάλυψη της υπόθεσης. Τώρα αναμένουμε με ενδιαφέρον τι αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» που κυκλοφορεί την προσεχή Δευτέρα.

Αλλάζει το Κληρονομικό Δίκαιο

Μετά από πολλές δεκαετίες αλλάζει το Κληρονομικό Δίκαιο και αυτό αποτελεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση για την οποία εργάστηκαν πάρα πολλοί έγκριτοι καθηγητές της Νομικής και δικηγόροι. Οι αλλαγές είναι σημαντικές και αυτές θα γίνουν επισήμως γνωστές, όπως έμαθα, την προσεχή Δευτέρα σε ειδική εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου και θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο που θα τεθεί σε διαβούλευση, από τον ομότιμο καθηγητή της Νομικής Αθηνών και πρόεδρο της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, Απόστολο Γεωργιάδη.

Οι αλλαγές στο ελβετικό φράγκο

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που αφορά δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες σχετίζεται με το ελβετικό φράγκο. Καλή πηγή μού είπε ότι έρχονται σημαντικές αλλαγές προς όφελος των δανειοληπτών και μάλιστα είναι πολύ πιο ευνοϊκές από όσες έχουν γίνει γνωστές μέσω διαφόρων δημοσιευμάτων στα ΜΜΕ.

Ο Άρειος Πάγος για Κουτσούμπα

Σπάνια παίρνει δημόσια θέση ο Άρειος Πάγος, όταν φτάνει δικογραφία στη Βουλή. Αυτό έγινε όμως χθες, διότι η δικογραφία που διαβιβάστηκε (αμελλητί) αφορούσε τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά από μήνυση ιδιώτη. Και επειδή έγιναν πολλά σχόλια, θεώρησε σκόπιμο η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να εκδώσει ανακοίνωση αναφέροντας ότι αυτό που έγινε προβλέπεται από το Σύνταγμα και δεν συνιστά οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή του γραμματέα του ΚΚΕ.

Πού θα επενδύσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ η ΔΕΗ

Σε ενημέρωση που πραγματοποίησε στο Λονδίνο, παρουσία δημοσιογράφων, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, παρουσίασε τα κεντρικά σημεία του επενδυτικού προγράμματος των 10,1 δισ. ευρώ για την περίοδο έως το 2028. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων, περίπου 6 δισ. ευρώ ή το 58% του συνόλου, αφορά την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και υποδομών ευέλικτης παραγωγής. Το επενδυτικό πλάνο προβλέπει 6,3 GW νέας ισχύος από ΑΠΕ, ανεβάζοντας το συνολικό χαρτοφυλάκιο στα 12,7 GW μέχρι το 2028. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει την εγκατάσταση 1,5 GW συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας -τόσο αυτόνομων όσο και συνεγκατεστημένων με ΑΠΕ-, προκειμένου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη μεταβλητότητα ενός ενεργειακού συστήματος που παίζουν πολύ οι πράσινες τεχνολογίες. Αναφορά έκανε και στα έργα που θα ενισχύσουν την παραγωγική ευελιξία της εταιρείας, καθώς σημείωσε ότι θα γίνει μετατροπή της Πτολεμαΐδας V σε μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGT), όπως και η νέα μονάδα 840 MW στην Κομοτηνή. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και τα υπό ανάπτυξη αντλησοταμιευτικά έργα και τα νέα υδροηλεκτρικά, τα οποία ενισχύουν τη δυνατότητα της εταιρείας να σταθεροποιεί την παραγωγή και να αξιοποιεί ευκαιρίες στην αγορά εξισορρόπησης και στην ενδοημερήσια αγορά. Σημαντικό τμήμα του πλάνου αφορά τα δίκτυα διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία. Στόχος, όπως αναφέρθηκε, είναι η αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAB) στα 6,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2028. Η επένδυση στα δίκτυα συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη των ΑΠΕ, την ηλεκτροκίνηση και την επέκταση ενεργοβόρων υποδομών όπως τα data centers.

Νέο οικιστικό project στην κοινωνική κατοικία από την Dimand

Και καθώς το θέμα της κατοικίας στην Ελλάδα αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Dimand, η οποία επενδύει στην ανάπλαση του παλιού εργοστασίου Φιξ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, άκουσα να λέει ότι θα κάνει νέο project με κοινωνική κατοικία στην ίδια περιοχή. Ο Ανδριόπουλος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας σχεδόν αινιγματικά ότι η έκταση στην οποία θα γίνει η τρίτη επένδυση της εταιρείας στη συγκεκριμένη περιοχή της συμπρωτεύουσας μετά το συγκρότημα γραφείων, Hub 26, και την προσεχή ανάπτυξη του Φιξ, θα βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων από τα δύο αυτά ακίνητα.

Ο ρόλος της Παρευξείνιας στο έργο του Φιξ

Με ενδιαφέρον όμως άκουσα και τον Αστέριο Τσουκαλά, τον γενικό γραμματέα της Παρευξείνιας Τράπεζας, που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και τα γραφεία της τα αγόρασε από την Dimand, να λέει ότι δεν αποκλείεται, αν λάβει αίτημα από την εν λόγω εταιρεία, να χρηματοδοτήσει το project του Φιξ, είναι ανοιχτή στο να το κάνει. Σας θυμίζω ότι η Παρευξείνια είχε συμμετάσχει στη χρηματοδότηση της ανάπλασης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, ενώ είχε χρηματοδοτήσει και πριν από μερικά χρόνια με ποσό 160 εκατομμυρίων ευρώ τη ΔΕΗ. Η Παρευξείνια για τους μη γνωρίζοντες αποτελεί μία «διακρατική» τράπεζα, στην οποία συμμετέχουν χώρες όπως η Ελλάδα, η Τουρκία και η Ρωσία (με ποσοστό 16,5% η καθεμία), αλλά και ακόμα εννέα χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουκρανία με 13,5% έκαστη και η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία με μικρότερα ποσοστά μετοχικής συμμετοχής.

Συγκέντρωση δυνάμεων στα σούπερ μάρκετ

Μεταξύ των άλλων άκουσα από μια μεριά τα όσα έγιναν χθες στη συνέντευξη Τύπου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, όπου η κουβέντα έβγαλε πολλά και ενδιαφέροντα για την αγορά στη χώρα. Ο πρόεδρός της, Αριστοτέλης Παντελιάδης, είπε μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει «υπερβολικά πολλά» σούπερ μάρκετ για το μέγεθός της, πάνω από 40 αλυσίδες, όταν στις ώριμες αγορές της Ευρώπης αρκούν τέσσερις έως οκτώ, συν μερικές μικρές τοπικές που επιβιώνουν επειδή ξέρουν να ξεχωρίζουν. «Το ορθολογικό μοντέλο για μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα είναι οι τέσσερις έως έξι αλυσίδες», σημείωσε. Από τα όσα είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, φαίνεται ότι η αγορά αργά ή γρήγορα θα αναζητήσει αυτό το νέο μοντέλο, προκειμένου να εξορθολογιστεί η κατακερματισμένη εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο κλάδος και να συγκεντρωθεί στα χέρια των μεγαλύτερων παικτών, ως σημάδι εξυγίανσης και μείωσης του κόστους για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους τελικούς καταναλωτές.

Το 2027 το mega project Σκλαβενίτη στον Ρέντη

Στο πρώην εργοστάσιο της Πίτσος στον Ρέντη εξελίσσεται ένα από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά projects της Σκλαβενίτης, με τις εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει και τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης να τοποθετείται στις αρχές του 2027. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, το συγκρότημα θα λειτουργήσει ως ενιαία μονάδα και όχι σε τμηματικές φάσεις, όπως συχνά συμβαίνει σε αντίστοιχα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Στο σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία περίπου είκοσι σημείων εστίασης, τα οποία θα παραχωρηθούν σε συνεργαζόμενους επιχειρηματίες. Με πληροφορούν όμως ότι υπάρχει και πρόβλεψη για έναν μικρό χώρο αφιερωμένο σε μικρούς παραγωγούς, όπου οκτώ έως δέκα περίπτερα θα διατίθενται χωρίς κόστος ενοικίασης. Η ιδέα λειτουργεί ως πρακτικός μηχανισμός δοκιμής νέων προϊόντων. Έτσι, όσες προτάσεις βρουν ανταπόκριση από το κοινό ενδέχεται να αποκτήσουν στη συνέχεια παρουσία και στα ράφια του ομίλου. Το τρόφιμο παραμένει το κεντρικό στοιχείο του συνολικού concept, ενώ το ωράριο λειτουργίας του νέου εμπορικού χώρου θα διαφοροποιείται από εκείνο του σούπερ μάρκετ που θα λειτουργεί εντός του συγκροτήματος. Στελέχη που παρακολουθούν το έργο επισημαίνουν ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός προορισμού που θα μπορεί να προσελκύσει καταναλωτές από ολόκληρη την Αττική.

Η Apple, η Μπενρουμπής και τα Toyotomi

Παρακολουθώντας συστηματικά την πορεία της Quest, επικεφαλής της οποίας είναι ο οξυδερκής και ικανός επιχειρηματίας και πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που φαίνεται πως διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2025. Αφενός η ένταξη της Μπενρουμπή με τις μικροσυσκευές της, όπως η μάρκα Izzy, αφετέρου η ανοδική πορεία της Apple. Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν τις εξελίξεις, η αύξηση των πωλήσεων κατά 11,6% και των κερδών προ φόρων κατά 18,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 συνδέεται άμεσα με αυτές τις δύο κινήσεις. Η Μπενρουμπή, η οποία εντάχθηκε στον όμιλο τον περασμένο Φεβρουάριο, συνέβαλε ουσιαστικά στη διεύρυνση των οικονομικών μεγεθών της εμπορικής δραστηριότητας, προσθέτοντας όγκο αλλά και μία νέα γκάμα προϊόντων που έως τότε δεν είχε, αυτή των ηλεκτρικών μικροσυσκευών. Παράλληλα, η διανομή προϊόντων Apple μέσω των iSquare και iStorm εμφάνισε ενισχυμένες επιδόσεις, καθώς η μάρκα αποτελεί αντικείμενο πόθου για πολλούς καταναλωτές στην Ελλάδα. Η εταιρεία όμως κέρδισε στα σημεία και από την ανάκαμψη της αγοράς κλιματισμού -σας θυμίζω έχει εξαγοράσει τη Δημητρίου που έχει τα Toyotomi-, η οποία σε αντίθεση με το περσινό υποτονικό εννεάμηνο, κινήθηκε φέτος σε υψηλότερα επίπεδα. Αυτό που ίσως λείπει από το «μαγαζί» είναι ένα δίκτυο καταστημάτων λιανικής. Είχε ενδιαφερθεί για τον Κωτσόβολο, αλλά τελικά τον εξαγόρασε η ΔΕΗ. Βέβαια οι ευκαιρίες υπάρχουν και ποτέ δεν είναι αργά. Ειδικά για έναν όμιλο όπως ο συγκεκριμένος που συνεχίζει να αναπτύσσεται.