Ένας ανώτερος αξιωματικός της γαλλικής αστυνομίας, υπεύθυνος για την ασφάλεια της εθνικής Γαλλίας, τιμωρήθηκε με πρόωρη συνταξιοδότηση, καθώς είχε λάβει δωρεά ύψους 60.300 ευρώ από τον Κιλιάν Μπαπέ χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσιακή του ιεραρχία.

Σύμφωνα με το AFP, που επιβεβαιώνει σχετικό δημοσίευμα της Le Monde, η απόφαση ελήφθη από τη Γενική Διεύθυνση της Εθνικής Αστυνομίας (DGPN). Το ποσό προερχόταν από το πριμ του Γάλλου διεθνούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Τον Ιούνιο του 2023, ο συγκεκριμένος αξιωματικός -πρόσωπο με στενή σχέση με την εθνική ομάδα και φίλος της οικογένειας Μπαπέ- έλαβε τη δωρεά, η οποία εντοπίστηκε τον Ιούλιο του 2024 από τραπεζικό ίδρυμα και δηλώθηκε στην Tracfin, τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών του υπουργείου Οικονομίας. Το γεγονός οδήγησε στην έναρξη δικαστικής έρευνας.

Αρχικά, τον Οκτώβριο, η Εσωτερική Υπηρεσία Ελέγχου της Αστυνομίας (IGPN) δεν του είχε επιβάλει ποινή, ωστόσο στις 20 Δεκεμβρίου αποφασίστηκε τελικά η πρόωρη αποχώρησή του, λόγω της μη δήλωσης του ποσού. Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι η δωρεά ήταν νόμιμη, καταβλήθηκε με επιταγή και δεν απαιτούνταν δήλωσή της, προαναγγέλλοντας προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο.

Παρά την αποχώρησή του από το Σώμα, ο αστυνομικός θα συνεχίσει να εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τη Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έως την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Η δικαστική έρευνα εις βάρος του συνεχίζεται, με κατηγορίες που αφορούν αδήλωτη εργασία και ξέπλυμα χρήματος από φοροδιαφυγή.

Σημειώνεται ότι ακόμη τέσσερις αρχιφύλακες είχαν λάβει από 30.000 ευρώ ο καθένας από τον Μπαπέ μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή να υποστηρίζει πως οι δωρεές έγιναν νόμιμα, ως ένδειξη αναγνώρισης, χωρίς καμία ανταπόδοση.