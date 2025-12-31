«Σαρώνει» η γρίπη στα παιδιά, καθώς τις τελευταίες μέρες καταγράφεται αυξημένη νοσηρότητα, ενώ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και οι νοσηλείες στα νοσοκομεία της χώρας. Το φετινό στέλεχος της γρίπης (H3N2), όπως τονίζουν οι παιδίατροι, έχει αυξημένη μεταδοτικότητα και έντονη κλινική εικόνα, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη νόσηση των παιδιών αλλά και των ευπαθών ομάδων.

Με αφορμή το 3χρονο παιδί που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μίλησε για την επικινδυνότητα των επιπλοκών της γρίπης, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο Action24, μέσω γιορτών και εορταστικών συγκεντρώσεων, η γρίπη εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς, ιδίως στα μικρά παιδιά, ενώ αυξημένες είναι και οι νοσηλείες, οι οποίες είναι πιο βαριές στους ασθενείς άνω των 65 ετών.

Αναφερόμενη στην εγκεφαλίτιδα, η κ. Ψαλτοπούλου έκανε λόγο για ένα σπάνιο νόσημα αλλά πολύ σοβαρό, ενώ, όπως είπε, η γρίπη μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές και στο αναπνευστικό, δημιουργώντας από ωτίτιδες ή αμυγδαλίτιδες έως και πνευμονίες, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν και σε απώλεια της ζωής.

Σύμφωνα με την κ. Ψαλτοπούλου, εμβολιασμοί, σωστή υγιεινή και αποφυγή συγχρωτισμού κατά την περίοδο έξαρσης της γρίπης είναι μερικά από τα μέτρα που συνιστώνται για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου.

Τα συμπτώματα της γρίπης στα παιδιά

Η γρίπη εμφανίζεται απότομα με υψηλό πυρετό 1-2 ημερών, έντονο βήχα, πόνο στο στήθος, κεφαλαλγία, κακουχία, μυϊκή αδυναμία, ανορεξία, έμετο και σπανιότερα διάρροια. Χαρακτηριστική είναι η διφασική πορεία της νόσου, με παροδική ύφεση των συμπτωμάτων και επανεμφάνισή τους. Η συνολική διάρκεια της ασθένειας φτάνει συνήθως τις 5-6 ημέρες.

Ωστόσο, σε αρκετά παιδιά ο πυρετός ή τα δέκατα, η κακοδιαθεσία, η υπνηλία και ο βήχας μπορεί να παραταθούν, απαιτώντας προσεκτική παρακολούθηση και ενδεχομένως εργαστηριακές εξετάσεις ή ακτινογραφία θώρακα για να αποκλειστούν επιπλοκές όπως πνευμονία, ωτίτιδα ή αμυγδαλίτιδα, ή να διαπιστωθεί νέα ίωση που προστέθηκε πάνω στη γρίπη.

Σε κρίσιμη κατάσταση το 3χρονο παιδί

Την περίοδο των Χριστουγέννων το παιδί παρουσίασε υψηλό πυρετό έως 39, ενώ τα συμπτώματα έγιναν πιο σοβαρά όταν ξεκίνησε να κάνει εμέτους. Οι γονείς του αρχικά τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου έγινε η εισαγωγή του στην Παιδιατρική Κλινική και ακολούθησαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Ωστόσο, οι γιατροί αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γρίπη φέρεται να του προκάλεσε επιπλοκή με τη διάγνωση της εγκεφαλίτιδας.

Το παιδί παραμένει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, λαμβάνοντας ειδική φαρμακευτική αγωγή, ενώ διαφαίνονται σιγά σιγά και τα πρώτα θετικά δείγματα για την πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς όμως να εμφανίζονται συγκρατημένοι και να αναμένουν την αντίδραση του οργανισμού στην αγωγή.

Σημειώνεται ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί για τη γρίπη και η εγκεφαλίτιδα αποτελεί μία από τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η νόσος.