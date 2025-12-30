Σε κρίσιμη κατάσταση στη Λάρισα νοσηλεύεται ένα παιδί 3 ετών από τον Βόλο, καθώς νόσησε με γρίπη και στη συνέχεια παρουσίασε εγκεφαλίτιδα.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, το παιδί παρουσίασε υψηλό πυρετό έως 39°C, ενώ τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν όταν άρχισε να κάνει εμετούς. Οι γονείς, ανήσυχοι για την κατάσταση της υγείας του, μετέφεραν το παιδί στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εισήχθη άμεσα στην Παιδιατρική Κλινική και υποβλήθηκε σε πλήρη σειρά εξετάσεων.

Η ιστοσελίδα thenewspaper.gr έγραψε πως η σοβαρότητα της κατάστασης έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους γιατρούς, οι οποίοι αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Την επόμενη ημέρα, με ασθενοφόρο, το παιδί εισήχθη σε κλίνη της Παιδιατρικής, όπου του χορηγείται ειδική φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γρίπη προκάλεσε στο παιδί εγκεφαλίτιδα, μία από τις σοβαρές επιπλοκές της νόσου. Παρά τις ανησυχητικές συνθήκες, διαφαίνονται τα πρώτα θετικά σημάδια στην πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς όμως να παραμένουν συγκρατημένοι και να παρακολουθούν στενά την αντίδραση του οργανισμού στην αγωγή.

Σημειώνεται ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί για τη γρίπη.