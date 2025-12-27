Έντονη αύξηση περιστατικών καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στα παιδιατρικά νοσοκομεία, με τη γρίπη Α (Η3Ν2-στέλεχος Κ) να βρίσκεται στο επίκεντρο της νοσηρότητας.

Όπως δήλωσε η παιδίατρος του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», Αρετή Μανιώτη, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews, πρόκειται για ένα στέλεχος με υψηλή μεταδοτικότητα και πιο βαριά κλινική εικόνα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

«Χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε βρέφη κάτω των 6 μηνών, εγκύους, ανοσοκατεσταλμένους και ασθενείς με χρόνια νοσήματα όπως άσθμα και παχυσαρκία» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι παράλληλα καταγράφονται περιστατικά και άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού, όπως Covid-19, αλλά και κρούσματα γαστρεντερίτιδας.

Ο ρόλος του αντιγριπικού εμβολίου

Αναφερόμενη στον ρόλο του αντιγριπικού εμβολίου, η κ. Μανιώτη τόνισε ότι αυτό ανανεώνεται κάθε χρόνο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με βάση τα στελέχη που προβλέπεται να επικρατήσουν.

«Το αντιγριπικό εμβόλιο ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό και μετά από 10 – 15 ημέρες παράγονται αντισώματα, τα οποία μπορούν να αναγνωρίσουν κοινά πρωτεϊνικά στοιχεία ακόμη και μεταλλαγμένων στελεχών. Αυτό ονομάζεται διασταυρούμενη ανοσία», εξήγησε.

Όπως υπογράμμισε, ακόμη και αν κάποιος νοσήσει, η εξέλιξη της νόσου είναι συνήθως πιο ήπια, ενώ περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών. Υπενθύμισε, επίσης, ότι ο εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς η προστασία εξασθενεί μέσα σε διάστημα 6 έως 12 μηνών.

Η παιδίατρος σημείωσε ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός συνιστάται από την ηλικία των 6 μηνών και πάνω, ενώ για τα μικρότερα βρέφη επισήμανε τη σημασία της προστασίας μέσω του οικογενειακού περιβάλλοντος. «Όσοι έχουν στο σπίτι βρέφος κάτω των 6 μηνών, εμβολιάζονται όλοι γύρω του για να το προστατεύσουμε. Αυτό το λέμε cocooning ανοσίας», τόνισε.

Πώς προστατευόμαστε και πώς βοηθά ο ύπνος

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στους βασικούς κανόνες υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, η κάλυψη στόματος και μύτης με τον αγκώνα, η αποφυγή κοινής χρήσης σκευών, ο επαρκής αερισμός των χώρων και η αποχή από κοινωνικές επαφές όταν υπάρχουν συμπτώματα.

Ταυτόχρονα, προειδοποίησε για την υπερβολική αποστείρωση, λέγοντας: «Όταν υπερβάλλουμε με την αποστείρωση, το ανοσοποιητικό δεν εκπαιδεύεται. Έχει φανεί ότι παιδιά που προστατεύονται υπερβολικά εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά αλλεργιών και αυτοάνοσων νοσημάτων».

Αναφερόμενη στη διατροφή των εορταστικών ημερών, επεσήμανε ότι δεν χρειάζονται ακραίες απαγορεύσεις, αρκεί να υπάρχει μέτρο: «Πρώτα τρώμε το φαγητό μας και μετά το γλυκό. Αν απαγορεύσουμε κάτι πλήρως, το κάνουμε πιο ελκυστικό».

Τόνισε ακόμη ότι η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης σε συνδυασμό με την έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε υπερκινητικότητα, επισημαίνοντας πως μικρές παρεκκλίσεις μπορούν να διορθωθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την ειδικό, τα παιδιά σχολικής ηλικίας χρειάζονται 10 έως 12 ώρες ύπνου καθημερινά, ενώ οι έφηβοι τουλάχιστον 8 ώρες.

«Στον ύπνο εκκρίνεται αυξητική ορμόνη, ενισχύεται το ανοσοποιητικό, παράγονται αντισώματα και κύτταρα που αντιμετωπίζουν φλεγμονές», σημείωσε, αναφερόμενη παράλληλα και στον ρόλο του στρες, το οποίο –όπως εξήγησε– αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης και αποδυναμώνει την άμυνα του οργανισμού.

12 ερωτήσεις / απαντήσεις για τη γρίπη

Ο καθηγητής Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικός Σύμβουλος Διοίκησης, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, Ανδρέας Φρετζάγιας, απαντάει στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις για την γρίπη, τα συμπτώματα και την αντιμετώπισή της:

Τι είναι γρίπη;

Είναι ιογενής νόσος που προκαλεί μικρότερες ή μεγαλύτερες επιδημίες κάθε χρόνο, κυρίως κατά την περίοδο Νοέμβριος-Μάρτιος. Αποδίδεται σε λοίμωξη από τους ομώνυμους ιούς των ομάδων Α και Β.

Πώς μεταδίδεται;

Κυρίως με τα σταγονίδια σάλιου που αποβάλει ο ασθενής κατά το βήχα, με τις ρινικές εκκρίσεις κατά το φτάρνισμα και, δευτερευόντως, με επαφή με μολυσμένα αντικείμενα που χρησιμοποιεί ο ασθενής.

Για πόσες ημέρες ένα άτομο που έχει γρίπη μπορεί να τη μεταδώσει σε άλλους;

Η νόσος μεταδίδεται 2-3 ημέρες πριν από την πλήρη κλινική της έκφραση και σε όλη τη διάρκεια της συμπτωματολογίας της.

Ποια είναι τα συμπτώματα της γρίπης;

Κύρια συμπτώματα είναι ο υψηλός πυρετός, η έντονη κεφαλαλγία και φαρυγγαλγία, οι διάχυτες μυαλγίες και αρθραλγίες. Συχνά, ιδιαίτερα στα παιδιά, υπάρχουν εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό (έμετοι, διάρροιες).

Πόσο διαρκούν τα συμπτώματα της γρίπης;

Η διάρκεια μπορεί σε ένα βαθμό να ποικίλει. Η έντονη συμπτωματολογία διαρκεί γύρω στις 5 ημέρες, μέχρι, όμως, την αποδρομή, μεσολαβούν 7-10 ημέρες.

Τι πρέπει να κάνουμε εάν αρρωστήσει το παιδί;

Παραμένουμε στο σπίτι, σταματάμε όλες τις δραστηριότητες (άθληση, κολύμβηση, κλπ.), αποφεύγουμε τις κοινωνικές επαφές και τη συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις, κάνουμε λογική χρήση αντιπυρετικών, χορηγούμε πολλά υγρά σε οποιαδήποτε μορφή (νερό, γάλα, χυμούς, σούπες), ώστε να εξασφαλισθεί η ενυδάτωση του παιδιού.

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που πρέπει να με ανησυχήσουν;

Βασική αρχή σε κάθε περίπτωση είναι η επικοινωνία με τον γιατρό μας/παιδίατρό μας και η περιγραφή των συμπτωμάτων. Ο υψηλός πυρετός με ρίγος και, ιδιαίτερα, η επανεμφάνιση πυρετού μετά από περίοδο απυρεξίας, πρέπει να προβληματίσει. Το ίδιο σε περίπτωση δύσπνοιας, συμπτωμάτων από το νευρικό σύστημα και αδυναμίας βάδισης (μυοσίτιδα).

Πώς γίνεται η διάγνωση της γρίπης;

Η διάγνωση γίνεται κλινικά στηριζόμενοι στη συμπτωματολογία και επιβεβαιώνεται εργαστηριακά, με ανίχνευση αντιγόνων του ιού ή με μοριακές τεχνικές.

Ποιες είναι οι επιπλοκές της γρίπης;

Επιπλοκές από τον ίδιο τον ιό, όπως η μυοσίτιδα, θρομβοπενία, περιφερική νευρίτιδα και επιπλοκές λόγω μικροβιακής επιμόλυνσης (πνευμονία, ωτίτιδα).

Τα βρέφη και νήπια, παιδιά που πάσχουν από χρόνια νοσήματα από το αναπνευστικό, το αίμα, τους νεφρούς, μεταβολικά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιοπάθειες, ανοσοανεπάρκειες.



Πώς μπορώ να ξεχωρίσω αν έχω γρίπη ή κοινό κρυολόγημα;

Το κοινό κρυολόγημα είναι ήπια ιογενής νόσος που χαρακτηρίζεται από ρινική συμφόρηση και καταρροή, φταρνίσματα, δακρύρροια, ενώ απουσιάζουν τα σοβαρά συμπτώματα της γρίπης (πυρετός, κεφαλαλγία, πονόλαιμος, μυαλγίες).