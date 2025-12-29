Για ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλες ιώσεις στα παιδιατρικά νοσοκομεία και στις παιδιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ.

Όπως σημειώνει, από χθες έως σήμερα το πρωί εφημέρευε το νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», όπου προσήλθαν συνολικά 500 παιδιά και εξετάστηκαν. Από αυτά τα 120 παιδιά έπασχαν από γρίπη, RSV και άλλες αναπνευστικές εποχικές ιώσεις.

Από τα παιδιά που προσέρχονται με γρίπη και ιώσεις, εισάγεται το 10 με 15% των παιδιών, αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σήμερα στο «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύονται 7 παιδιά με γρίπη και 10 παιδιά με RSV. Οι αναμονές στα επείγοντα είναι 3 με 4 ώρες.

«Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η σοβαρή έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Κέντρα Υγείας με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και ιδιώτες γιατροί για ψύλλου πήδημα και με τηλέφωνο στέλνουν τα παιδιά στα νοσοκομεία. Προσοχή λοιπόν.

Μέτρα προστασίας, μάσκες, εμβολιασμός όπου συστήνεται από τους γιατρούς, αποφυγή του συγχρωτισμού γιατί η κορύφωση των ιώσεων είναι μπροστά μας», καταλήγει η ΠΟΕΔΗΝ.

Σημάδια ανησυχίας στα παιδιά

Οι γονείς καλούνται να είναι σε εγρήγορση για:

Πυρετό που φτάνει τα 39-40°C και συνοδεύεται από ρίγη.

Γενική εξάντληση, πόνους στους μύες και γαστρεντερικές ενοχλήσεις.

Ζητήματα αφυδάτωσης ή παρατεταμένης κόπωσης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρώτη κίνηση είναι επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για κατάλληλη καθοδήγηση.

Ομάδες Υψηλού Κινδύνου

Περισσότερη επαγρύπνηση χρειάζονται:

Ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών.

Άτομα με υποκείμενα νοσήματα καρδιάς, πνευμόνων, διαβήτη ή νεφρών.

Εγκυμοσύνη, ανοσοκαταστολή και νήπια κάτω των 5 ετών.

Για αυτούς, η λοίμωξη ενδέχεται να εξελιχθεί σε πιο σύνθετες καταστάσεις, όπως πνευμονία.

Η θεραπεία περιορίζεται σε συμπτωματική υποστήριξη, όπως φάρμακα κατά του πυρετού και επαρκή ενυδάτωση – τα αντιβιοτικά διατηρούνται για δευτερογενείς λοιμώξεις. Ο εμβολιασμός παραμένει η κορυφαία πρόταση για προστασία των ευάλωτων, ενισχύοντας την αντοχή του οργανισμού.