Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Αθήνα και οι συναντήσεις του κυριάρχησαν χθες στην ειδησεογραφία. Η στήλη σάς είχε αποκαλύψει έγκαιρα και πρώτη την επίσκεψη του Ζελένσκι, όταν αυτή δεν επιβεβαιωνόταν από την κυβέρνηση. Πάντως, στο Μέγαρο Μαξίμου την κρίνουν θετικά και αποτελεί ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Η καλή χημεία

Αυτό που είδα πάντως στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι υπάρχει πολύ καλή χημεία μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ζελένσκι. Ο πρωθυπουργός τον υποδέχτηκε εγκάρδια και μάλιστα κατέβηκε στον αύλειο χώρο του Μεγάρου Μαξίμου. Πίσω από τις κάμερες το κλίμα ήταν πολύ καλό και φάνηκε ότι πλέον έχει χτιστεί μια άριστη σχέση μεταξύ των δύο ηγετών. Αυτό επιβεβαιώθηκε βέβαια και από τη συμφωνία που υπογράφηκε για τα ενεργειακά. Επίσης, αυτό που συγκράτησα είναι ότι θα υπάρξει και ενίσχυση της Ελλάδας προς την Ουκρανία στο κομμάτι της ανοικοδόμησης της χώρας με πολλές κατασκευαστικές εταιρείας που θα εμπλακούν.

Αξιόπιστος εταίρος η Ελλάδα

Πάντως και από τη χθεσινή συμφωνία που ήρθε σε συνέχεια των συμφωνιών που υπογράφηκαν με τις ΗΠΑ, η θέση της Ελλάδας εδραιώνεται και παγιώνεται ως βασικός παίκτης στο ενεργειακό πεδίο στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης στην προσπάθεια που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι εξελίξεις προστίθενται και στις θετικές ειδήσεις όπως και η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Και αυτό το θεωρούν ως κρίσιμο στοιχείο στο Μέγαρο Μαξίμου στην προσπάθεια που ξεκίνησε για να αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση.

Το στρατιωτικό look και ο freddo

Όσοι βρέθηκαν κοντά στις κάμερες σχολίαζαν ότι ο Ζελένσκι εμφανίστηκε με το γνωστό του look: στρατιωτικό φανελάκι, λίγο πιο αυστηρό ύφος και δραματικό βλέμμα. Ο Ζελένσκι, πάντως έχει έχει αδυναμία στον ελληνικό freddo. Μάλιστα μου είπαν, αν και δεν το επιβεβαίωσα, ότι είπε πολύ γρήγορα ένα freddo espresso μέτριο.

Ο Ζελένσκι με Γκιλφόιλ

Πάντως μόνο τσάι και συμπάθεια, δεν ήταν η συνάντηση του Ζελένσκι με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο Ουκρανός πρόεδρος, πήγε στην Αμερικανική Πρεσβεία πριν φύγει από την Αθήνα και αφού είχε περάσει από την Πρεσβεία της Ουκρανίας, μετά την επίσκεψη σε Προεδρικό Μέγαρο, Μέγαρο Μαξίμου και Βουλή για συναντήσεις με Κώστα Τασούλα, τον Κυρ. Μητσοτάκη και τον Νικήτα Κακλαμάνη. Με την Γκιλφόιλ ήταν μια πολύ ιδιαίτερη συζήτηση καθώς οι ΗΠΑ θέλουν να ξέρουν πάντα από πρώτο χέρι τι γίνεται στην Ουκρανία πόσο μάλλον όταν ήρθε στην Αθήνα και υπογράφηκε και συμφωνία για τα ενεργειακά που αφορά και την Ουάσινγκτον.

Τι ενώνει Σαμαρά – Τσίπρα

Στα γαλάζια πολιτικά πηγαδάκια οι συζητήσεις με προεκλογικό άρωμα και τα σενάρια για την επόμενη ημέρα δίνουν και παίρνουν. Άλλοι βλέπουν εκλογές εντός του 2026 και μάλιστα τις τοποθετούν μετά τη ΔΕΘ, άλλοι επιμένουν στο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία. Αναλυτές και συνεργάτες βουλευτών ειδικά από την αντιπολίτευση εκτιμούν ότι η επίτευξη της αυτοδυναμίας είναι αδύνατη με τα τωρινά δεδομένα και συνεπώς οι δεύτερες εκλογές λένε ότι είναι προδιαγεγραμμένες. Ρώτησα πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα δεδομένης της κινητικότητας που επιδεικνύουν και το ισχυρό ενδεχόμενο δημιουργίας νέων πολιτικών σχηματισμών. Η απάντηση που έλαβα ήταν ότι δεν υπάρχουν σχέσεις, ωστόσο υπάρχει ένας σύνδεσμός ανάμεσα στους δύο, και αναφέρομαι σε δυνατό επιχειρηματικό παράγοντα, ο οποίος υπό ειδικές συνθήκες θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί και για τους δύο. Μην σας φαίνεται περίεργο, στην πολιτική ισχύει συχνά το ισχύς εν τη ενώσει.

Η παρουσίαση της Ιθάκης και ο Γιώργος Παπανδρέου

Δεν γνωρίζω αν έπεσε στο τραπέζι το όνομα του Γιώργου Παπανδρέου από τους στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, για να παραστεί στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στις 3 Δεκεμβρίου. Σίγουρα όμως έπεσε ως διαρροή ανάμεσα σε άλλα ονόματα, ίσως για να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση από τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Να σας ενημερώσω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου μέχρι χθες το βράδυ δεν είχε λάβει πρόσκληση, ενώ εκείνη την ημέρα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στην Αμερική για να μιλήσει στο πανεπιστήμιο του Γέιλ. Μπορώ επίσης να σας πω ότι και στην Αθήνα να ήταν, δεν πρόκειται να τον βλέπαμε στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού. Όπως μου μετέφερε άνθρωπος που είναι αρκετά κοντά στον Γ. Παπανδρέου «άλλο οι ευσεβείς πόθοι και άλλο η πραγματικότητα».

Το δώρο του Κασσελάκη στον Βαρθολομαίο

Ο Στέφανος Κασσελάκης πραγματοποίησε προχθές επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, όπου επισκέφθηκε πρώτα τη θεολογική σχολή της Χάλκης όπου είχε πολύωρη συζήτηση με τους μοναχούς. Μετά επισκέφθηκε το Φανάρι όπου για περίπου δύο ώρες είχε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Απ’ ό,τι έμαθα, εκτός των άλλων συζητήθηκε το Ουκρανικό, τα θέματα που αφορούν τη Μονή Σινά, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Πάπα στην Κωνσταντινούπολη. Μια επίσκεψη που έγινε στο Φανάρι όπου παρακολούθησε τη θεία λειτουργία και είχε επίσημη συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Έμαθα ότι το δώρο του Στέφανου Κασσελάκη προς τον Βαρθολομαίο ήταν μανικετόκουμπα όπου είχαν σχήμα αστερία με μαύρα διαμαντάκια. Ένα δώρο που όπως μου είπαν οι παρευρισκόμενοι άρεσε στον Πατριάρχη, ο οποίος είπε, «θα τα φορέσω αύριο κιόλας».

Η γκρίνια για τραπέζι στο Κολωνάκι

Θα έχετε ενημερωθεί για τη σύλληψη γνωστής δημοσιογράφου που προχώρησαν οι Αρχές τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η δημοσιογράφος φέρεται να βγήκε από το ΙΧ και να βιντεοσκοπούσε τους αστυνομικούς, βρίζοντας και απειλώντας τους, μετά από καταδίωξη και ακινητοποίηση του στη συμβολή της Λεωφόρου Κύμης και Κασταμονής. Και σας το αναφέρω αυτό γιατί την ώρα που το συζητούσα το Σάββατο το μεσημέρι, σε γνωστό ιταλικό μαγαζί του Κολωνακίου άλλος ένας δημοσιογράφος εξανέστη προς τους υπαλλήλους του μαγαζιού λέγοντας τους, ότι είναι πελάτης και δεν μπορεί να περιμένει δέκα λεπτά για να του βρουν τραπέζι. Για να είμαι ειλικρινής όντως τα περισσότερα τραπέζια ήταν άδεια αλλά δεν χρειαζόταν να τον ακούμε επί πέντε λεπτά όλοι οι παρευρισκόμενοι, την ώρα που του απολογήθηκαν και τον έβαλαν να κάτσει. Είναι προτιμότερο να μην σε ξέρουν παρά να κάνεις «show off». Ειδικά όταν αυτοί που σε γνωρίζουν πλέον είναι μετρημένοι στα δάχτυλα.

Μουρμούρα με αφορμή το συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ

Και να πάμε στο ΠΑΣΟΚ όπου έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για το συνέδριο του κόμματος. Το κλίμα στο παρασκήνιο είναι έντονο και υπάρχει εσωκομματικό ρεύμα, με μέλη που αμφισβητούν τον τρόπο που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επικοινωνεί και παίρνει αποφάσεις. Ο ίδιος όμως επιχειρεί να δείξει ότι έχει στρατηγική και προοπτική: προετοιμάζει το κόμμα για πολιτική αλλαγή και ενδεχόμενες εκλογές, ενώ παράλληλα μαρκάρει τη ΝΔ ως την κύρια πολιτική αντιπαλότητα. Όμως στην παρούσα φάση, το αγροτικό ζήτημα και η κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με τον πρωτογενή τομέα θα είναι κομμάτι της βασικής αντιπολιτευτικής γραμμής του ΠΑΣΟΚ.

Παραμένει σε τροχιά διάσπασης η Νέα Αριστερά

Και από την άλλη πλευρά μαθαίνω πως τουλάχιστον η μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς είναι έτοιμη να κουνήσει μαντήλι. Στελέχη διαφωνούν με την γραμμή του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, γραμματέα του κόμματος και έμπειρων στελεχών, όπως των Νίκου Βούτση, Νίκου Φίλη, Πάνου Σκουρλέτη, κά. που δεν θέλουν συζητήσεις με το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μιλάνε για αυτονομία. Πάντως μου λένε ότι με την γραμμή του προέδρου Αλέξη Χαρίτση για συνεργασίες τάσσονται και ο Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Έφη Αχτσιόγλου.

To know as better με βουλευτές

Θα γυρίσω τώρα λίγο στην Παρασκευή το μεσημέρι, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε περίπου 50 βουλευτές της ΝΔ στο εντευκτήριο της Βουλής, αμέσως μετά την «Ώρα του Πρωθυπουργού». Παρόντες ήταν, πέρα από βουλευτές, και δημοσιογράφοι. Εκεί πέρα από τα χαλαρά σχόλια και τις αναφορές στην οπλοκατοχή στην Κρήτη, έγινε και συζήτηση για τις εκλογές με τον πρωθυπουργό να δείχνει καθαρά το 2027. Πάντως αυτό που κατάλαβα από τις συζητήσεις με βουλευτές είναι ότι ο Μητσοτάκης ήθελε να ενισχύσει την ενότητα της κοινοβουλευτικής του ομάδας, ίσως να διασφαλίσει ότι κάποιοι προβληματισμοί ή ανησυχίες βουλευτών ακούγονται.

Στην πλάτη Χατζηδάκη ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα κρίσιμο για την κυβέρνηση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έχει φέρει σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Το περασμένο Σάββατο έγινε ευρεία σύσκεψη στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς, υπηρεσιακά στελέχη, τεχνικοί σύμβουλοι κά. Κεντρικά θέματα της συζήτησης ήταν η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης και πότε αυτή θα γίνει. Και όπως έμαθα από την σύσκεψη το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το παίρνει στην πλάτη ο ίδιος ο Κ. Χατζηδάκης.

Η ώρα των πληρωμών

Οπως μου είπε ανώτερη κυβερνητική πηγή, στόχος είναι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου να καταβληθεί το 70% της προκαταβολής και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Μου είπε καλή πηγή ότι θα δοθεί έμφαση στη διαφάνεια, ώστε «να επιβραβευθούν οι πραγματικοί αγρότες και να μην υπάρξουν νέα πρόστιμα». Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιμένει ότι δεν θέλει νέα πρόστιμα και ότι επιδιώκεται ένα πιο δίκαιο και διαφανές σύστημα επιδότησης. Και στόχος είναι να προλάβουν την επέκταση των κινητοποιήσεων υπό τη σκιά των πληροφοριών ότι την προσεχή Κυριακή θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στην Νίκαια της Λάρισας για το πως θα κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους και που θα στηθούν μπλόκα.

Στην Κρήτη ο Χρυσοχοΐδης

Και να κλείσω για τα κυβερνητικά με την πληροφορία ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα μεταβεί στην Κρήτη αύριο. Με αυτή την κίνηση θέλει να ενδυναμώσει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση έχει ως μια από τις βασικές προτεραιότητες να κλείσει αυτό τον αιματηρό κύκλο της βίας.

Το ορόσημο για την εξαγορά του ελληνικού Χρηματιστηρίου

Σημαντικές εξελίξεις τρέχουν στο χρηματιστηριακό ταμπλό με την Euronext έχει διασφαλίσει πλέον το πολυπόθητο 50% συν μία μετοχή στη δημόσια πρόταση για την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. στην οποία ανήκει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η κάλυψη του ορίου που αποτελεί ορόσημο για την επίτευξη της συμφωνίας, δείχνει ότι η ευρωπαϊκή πλατφόρμα κεφαλαιαγορών δεν μπήκε στη διαδικασία απλώς για να δοκιμάσει δυνάμεις, αλλά για να παίξει και ρόλο στην επόμενη ημέρα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες ακούω ανθρώπους να λένε ότι η Euronext έχει ήδη εξασφαλίσει ισχυρές δεσμεύσεις από θεσμικούς, με την αγορά να θεωρεί πλέον δεδομένο ότι το νέο τοπίο στη διακυβέρνηση της ΕΧΑΕ είναι προ των πυλών.

Νέο απόκτημα για Αγγελικούση

Μαθαίνω ότι συνεχίζεται η επέκταση του στόλου LNG του ομίλου Αγγελικούση. Η Maran Gas Maritime υποδέχθηκε το νέο της απόκτημα, το Maran Gas Syros, το οποίο αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας. Το νέο βαπόρι κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Hanwha Ocean της Νότιας Κορέας και φέρει ελληνική σημαία. Με χωρητικότητα 174.000 κυβικών μέτρων, το Syros εντάσσεται στη «χρυσή κατηγορία» των πλοίων που οι μεγάλοι ενεργειακοί πάροχοι προτιμούν για τις μεταφορές spot και τις μακροχρόνιες ναυλώσεις. Ακούω πως η συγκεκριμένη παραλαβή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του ομίλου Αγγελικούση προκειμένου να διατηρεί σταθερό πλεονέκτημα χωρητικότητας την ώρα που η αγορά LNG μεταβάλλεται και η ζήτηση για ενεργειακή ασφάλεια ωθεί τις εταιρείες σε μεγαλύτερη ευελιξία.

Στην κρησάρα του ΚΑΣ το σπίτι του Σάλλα στην Πλάκα

Στα χέρια των υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού πληροφορούμαι ότι βρίσκεται η υπόθεση που αφορά το ζεύγος του άλλοτε πανίσχυρου τραπεζίτη Μιχάλη Σάλλα και της συζύγου του Σοφίας Στάικου, η οποία φτάνει αυτή την εβδομάδα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). Το ΚΑΣ καλείται να δώσει την έγκρισή του για το θέμα της υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις διευθέτησης του σχετικού νόμου του 2017 για ακίνητο στη Μνησικλέους 15, στην καρδιά της Πλάκας. Πρόκειται για μια περιοχή όπου κάθε τετραγωνικό εκατοστό βρίσκεται κάτω από στενή αρχαιολογική επιτήρηση, με το ΚΑΣ να κρατά παραδοσιακά εξαιρετικά αυστηρή στάση ακόμη και για παρεμβάσεις μικρής κλίμακας.

Συνεχίζεται το «σήριαλ» για το εργοστάσιο της «Ήλιος»

Με πληροφορούν ότι συνεχίζεται χωρίς διακοπή το «σήριαλ» για την τύχη της ιστορικής βιομηχανικής μονάδας της κλωστοϋφαντουργίας Ήλιος Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία παραμένει εδώ και χρόνια στον αέρα. Να σας πω εδώ ότι τον περασμένο Οκτώβριο έγιναν πέντε πλειστηριασμοί κατά της άλλοτε ιστορικής εταιρείας παραγωγής εσωρούχων. Θυμίζω επίσης ότι το 50% της Ήλιος ανήκει στην Κλωσταί Πεταλούδας ΑΕΒΕ, συμφερόντων της εισηγμένης Ε. Δ. Μουζάκης. Πριν λίγες μέρες έγινε ένας ακομα πλειστηριασμός με τιμή εκκίνησης τα 3,28 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο έως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς την πιθανή αξιοποίηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν διακόψει πλέον τη λειτουργία τους.

Στα «πιτ» της Ferrari η ΦΑΓΕ

Στο Μαρανέλλο, την έδρα της Ferrari, λένε πως τίποτα δεν γίνεται χωρίς λόγο. Η ανακοίνωση της Ferrari για την επέκταση της συνεργασίας της με την ελληνικών συμφερόντων FAGE International της οικογένειας Φιλίππου δείχνει ότι από το 2026, η ελληνική εταιρεία γιαουρτιού ανεβαίνει κατηγορία και γίνεται premium partner της Ferrari Hypercar στο πρωτάθλημα αγώνων αυτοκινήτου, FIA World Endurance Championship, τη διοργάνωση που έχει στο επίκεντρό της το θρυλικό 24 Hours of Le Mans. Σας θυμίζω ότι η FAGE είχε ήδη κάνει τα δικά της «δοκιμαστικά» το 2025, μπαίνοντας ως χορηγός στο Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, ένα βήμα που άνοιξε για τα καλά την πόρτα προς τη μεγάλη σκηνή. Οι άνθρωποι της αγοράς λένε ότι η παγκοσμίου φήμης εταιρεία αυτοκινήτου βλέπει στη ΦΑΓΕ όχι απλώς έναν χορηγό, αλλά ένα brand με ισχυρή διεθνή παρουσία.

Τα επιβατικά στοιχεία για το μετρό στη Θεσσαλονίκη

Με πολύ ενδιαφέρον διάβασα την έρευνα «Βαρόμετρο» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Σε αυτό αναφέρεται ότι μόνο τρεις στους δέκα Θεσσαλονικείς χρησιμοποιούν το μετρό. Παρά την αρχικά διαφαινόμενη ζέση για χρήση του μετρό στη συμπρωτεύουσα. Κάτι που είχε πιθανότατα να κάνει με το γεγονός ότι ήταν ένα πολυσυζητημένο έργο που άργησε πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί. Η ίδια έρευνα αναφέρει ότι το 28% των κατοίκων της Θεσσαλονίκης πιστεύουν ότι το μετρό ενίσχυσε την αγορά του κέντρου, αλλά αποδυνάμωσε τις περιφερειακές αγορές. Κάτι που οφείλεται σύμφωνα με παράγοντες της πόλης και στο γεγονός ότι η απόσταση που διανύει το μετρό στη Θεσσαλονίκη, από πολλούς καλύπτεται και με τα πόδια.