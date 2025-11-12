BEAST

Αναζητείται δίαυλος επικοινωνίας

Καλημέρα σε όλους. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις που είδαμε χθες ήταν ενδεικτικές για το τι έρχεται την επόμενη περίοδο. Τα μηνύματα είναι αρνητικά σε αρκετές περιοχές και ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις για να υπάρξουν όχι απλώς γέφυρες με τον αγροτικό κόσμο, αλλά και να ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξακολουθεί να κινείται στους θετικούς ρυθμούς των αποφάσεων για την ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να προμοτάρει το βιβλίο του.

Προβληματισμός για κινητοποιήσεις αγροτών

Η χθεσινή μέρα αποκωδικοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ως προβληματική μετά τα όσα είδαν στην Αθήνα, όπου υπήρξε πορεία αγροτών και κτηνοτρόφων προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή και την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ροδόπη. Μου είπαν καλά πληροφορημένες πηγές από το εσωτερικό της κυβέρνησης ότι θα αναζητηθούν εκείνες οι κινήσεις που πρώτον θα αποφορτίσουν το κλίμα έντασης, δεύτερον θα δίνουν την αίσθηση ότι θα επέλθει δικαιοσύνη στην κατανομή των επιδοτήσεων από εδώ και πέρα με εκσυγχρονισμένο ΟΠΕΚΕΠΕ και τρίτον θα γίνει η καταβολή των επιδοτήσεων που έχουν καθυστερήσει αρκετά. «Πρέπει όσοι δεν έχουν κάνει λαμογιές να δικαιωθούν», μου έλεγε κεντρικός υπουργός – και αυτό είναι και το κλίμα στην ΚΟ.

Τρακτέρ στην Αθήνα

Πάντως, εάν δεν πάρουν επιδοτήσεις οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, μου λένε ότι ετοιμάζονται να έρθουν πολλοί περισσότεροι στην Αθήνα και μάλιστα τις ημέρες που θα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός. Και δεν θα είναι μια εκδήλωση όπως η χθεσινή, αλλά θα εμφανιστούν και τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας. Και το ανησυχητικό είναι ότι πολλοί αγρότες έχουν δίκιο, όπως μου λένε βουλευτές της ΝΔ εστιάζοντας στα όσα έχουν γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΠΑΣΟΚ και αγροτιά

Παλιά, τα χρόνια της παντοκρατορίας του ΠΑΣΟΚ, υπήρχε το σύνθημα, ένα από τα πολλά, «ΠΑΣΟΚ και αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά». Ε, χθες είδαμε στο κέντρο της Αθήνας πολλούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να είναι στην κινητοποίηση των αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς στόχος είναι να υπάρξει επαφή με το συγκεκριμένο κομμάτι ψηφοφόρων. Είδα τον Νίκο Ανδρουλάκη και, μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είδα πολλούς, όπως τον εκπρόσωπο του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, και τον βουλευτή Ηλείας, Μιχάλη Κατρίνη.

Ντιμπέιτ Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη

Την προσεχή Παρασκευή στο Κοινοβούλιο θα έχουμε ντιμπέιτ, όπως έμαθα, μεταξύ του πρωθυπουργού και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον πρωθυπουργό και θα εμφανιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να απαντήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη και αυτή η αναμέτρηση θα δώσει και την ευκαιρία στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που πιέζεται από πολλές πλευρές να αντιπαρατεθεί με τον Μητσοτάκη με την προσδοκία να κερδίσει πόντους. Θα τα καταφέρει;

Αναθέρμανση σχέσεων με Χριστοδουλίδη

Θα μείνω στον Κυριάκο Μητσοτάκη για να σας αναφέρω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουν σήμερα με τη παρουσία του προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, να δείξουν ότι υπάρχει καλό κλίμα. Ουσιαστικά η παρουσία Χριστοδουλίδη στην Αθήνα για την 3η Διακυβερνητική Διάσκεψη θα σημάνει και την αναθέρμανση των σχέσεων μετά τα όσα έγιναν με το καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ.

Ανακατεύεται η τράπουλα

Γκρινιάζουν αρκετοί ότι το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης, δεν κάνει ανοίγματα προς την Αριστερά και σε στελέχη που θα ήθελαν να «επαναπατριστούν» ή να κάνουν το πρώτο βήμα προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Ξέρω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αρκετά καλές σχέσεις και με τον Σωκράτη Φάμελλο όπως και με τον Αλέξη Χαρίτση, που έχουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι, αλλά από την άλλη μπορεί να λέει και πολλά σε στελέχη της Αριστεράς που καλοβλέπουν μια μετακίνηση προς το ΠΑΣΟΚ. Ένα από αυτά είναι ο νομικός, Αντώνης Μαρκούλης, ο οποίος ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχε κατέβει υποψήφιος δήμαρχος στη Βέροια το 2014 και το 2019. Το όνομά του έχει συνδεθεί με τους δανειολήπτες, μιας και είχε παρασταθεί υπέρ τους για το θέμα της πρώτης κατοικίας.

Εδώ ο Αποστολάκης, εκεί ο Αποστολάκης

Θα πάω τώρα πάλι στον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί άκουσα ότι ο πρώην υπουργός Ευάγγελος Αποστολάκης, ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται όλο και πιο κοντά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Λέτε; Πάντως μου είπαν ότι η παρουσία του στην Κρήτη στη διευρυμένη σύσκεψη του ΠΑΣΟΚ για την οπλοκατοχή κάτι σημαίνει για το μέλλον. Δεν έμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν πήγε στον Στέφανο Κασσελάκη, μιλάει θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά κοιτάζει προς το ΠΑΣΟΚ; Γενικά θα περιμένει και θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή. Για να δούμε.

Η ώρα του Δένδια και οι αιχμές Γεραπετρίτη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σήμερα θα ανακοινώσει το πρόγραμμα της στεγαστικής πολιτικής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Μια κίνηση που τον φέρνει όλο και πιο κοντά στο συγκεκριμένο ακροατήριο, μεγάλο τμήμα του οποίου ψηφίζει ΝΔ. Πάντως ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μου είπαν ότι άφησε αιχμούλες για τον Ν. Δένδια.

Καρφιά Μαρινάκη για την «Ιθάκη»

«Τη στιγμή που κάποιοι αποφασίζουν να γράψουν μυθιστορήματα, η κυβέρνηση προσπαθεί να γράψει ιστορία για τη χώρα» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη, μιλώντας χθες σε συνέδριο, ξεκάθαρη μομφή για τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε χθες συνέντευξη για την «Ιθάκη» του, λέγοντας ότι επέλεξε τον τίτλο συνειδητοποιώντας ότι υπάρχει «ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά». Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έριξε «καρφιά» λέγοντας ότι «ιστορία δεν γράφεις ούτε με πανηγυρισμούς ούτε με τυμπανοκρουσίες. Αλλά με ταπεινότητα, αντίληψη των προβλημάτων που υπάρχουν ακόμα και με το να παρουσιάζεις το πού ήσουν και πού είσαι και πού θες να φτάσεις με λεπτομέρεια».

Μea culpa για τις τηλεοπτικές άδειες στην «Ιθάκη»

Είδα μια ανάρτηση χθες του Κώστα Βαξεβάνη για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, για το οποίο ακούσαμε χθες άλλο ένα podcast, σχετικά με το τι γράφει ο πρώην πρωθυπουργός για τις τηλεοπτικές άδειες. Ο εκδότης του Documento παρουσιάζει ως δεδομένο την εξής αναφορά που υπάρχει στο βιβλίο με τις τηλεοπτικές άδειες, από όπου παρουσιάζεται και εδώ ο Αλέξης Τσίπρας να λέει άλλο ένα mea culpa. «Το λάθος μας ήταν ότι παρασυρθήκαμε σε μια λογική μετωπικής σύγκρουσης με τους επιχειρηματίες των ΜΜΕ, από ένα αίσθημα δικαιοσύνης, αλλά και οργής, για την κακοποίηση από την πλευρά κάποιων από αυτούς της ενημέρωσης και της αλήθειας. Και η οργή, ακόμη και αν σε πνίγει το δίκιο, δεν είναι καλός σύμβουλος στη ζωή και πολύ περισσότερο στην πολιτική. Κι αυτό το λάθος το ακολούθησε για τους ίδιους λόγους και ένα δεύτερο: η διαδικασία του διαγωνισμού ήταν επιδεικτικά επιθετική. Θυμόμαστε όλοι τις εικόνες με τους ιδιοκτήτες καναλιών κλεισμένους στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, χωρίς κινητά, με φαγητό delivery κ.λπ., να κονταροχτυπιούνται για τις τηλεοπτικές άδειες». Αυτά διάβασα, δεν διαψεύστηκαν από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού ούτε με ανακοίνωση ούτε και με διαρροή και, όπως έμαθα, έγινε χαμός στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με τους Νίκο Παππά και Παύλο Πολάκη να είναι, αν όχι έξαλλοι, οργισμένοι διότι ό,τι έγινε τότε με τις τηλεοπτικές άδειες ήταν κεντρική απόφαση και είχε τη σφραγίδα του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού.

Ο Γιαννούλης και η παρουσίαση του βιβλίου

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος για να είμαι ειλικρινής δίνει αγώνα υπέρ του κόμματός του, ανεξάρτητα αν αυτό δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα πάντα, δήλωσε ότι θα πάει στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ανεξάρτητα αν τον καλέσει ή όχι. Δεν πιστεύω ότι θα καλέσει κάποιον βουλευτή ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά αυτό δεν θα είναι θέμα για εκείνους που θα ήθελαν να πάνε. Ένα ρητορικό ερώτημα, όμως, προς τον Χρήστο Γιαννούλη. Αν δεν τον καλέσει στον νέο πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας, πώς θα πάει; Ας το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του.

Κουίζ

Οι βουλευτές πλέον έχουν χάσει το προνόμιο να ταξιδεύουν στην περιφέρειά τους με business class, και οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα είναι οι ευρωβουλευτές. Υπάρχει μία λογική θα έλεγα, αλλά και πάλι δεν βρίσκω τον λόγο. Ποιος ευρωβουλευτής λοιπόν χρησιμοποιεί business class σε αντίθεση με τον πρόεδρο του κόμματός του, ο οποίος πάντα ταξιδεύει στην οικονομική θέση;

Ο Κούβελας και η Μουρελάτου

Σας είχα ενημερώσει για τον ρόλο του γιατρού, Δημήτρη Κούβελα, δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού, το επιβεβαίωσε χθες και ο φίλος μου, Νίκος Καραχάλιος, όπως και ότι δεν πρόκεται να είναι στο ψηφοδέτλιο Επικρατείας η στενή συνεργάτιδα του Νίκου Ανδρουλάκη, Στεφανία Μουρελάτου. Η οποία διαβάζει συνεχώς δημοσιεύματα που τη θεωρούν ως «κλειδωμένη» σε εκλόγιμη θέση στο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Για όσους τη γνωρίζουν είναι ο άνθρωπος που θέλει και να μην προκαλεί και να είναι κάτω απο τα ραντάρ και το τελευταίο που θα ήθελε είναι να ασχοληθεί με την πολιτική.

Στο Φανάρι ο Κασσελάκης

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι έμαθα ότι σχεδιάζει να συναντηθεί το προσεχές Σάββατο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, στην έδρα του Ορθόδοξου Πατριαρχείου. Δεν ξέρω αν θα συνοδεύεται από τον σύζυγό του, Τάιλερ, το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια συνάντηση συμβολισμού αλλά και ουσίας, με τον Στέφανο να επιδεικνύει κινητικότητα, σε μια περίοδο όπου οι πολιτικές ζυμώσεις και εξελίξεις τρέχουν με γοργότατους θα έλεγα ρυθμούς.

Δήμαρχοι στο στόχαστρο

Είχαμε και το συνέδριο της ΚΕΔΕ όπου τελικά δεν κατάλαβα αν κερδισμένος είναι ο Λάζαρος Κυρίζογλου ή ο Χάρης Δούκας. Μπορώ όμως να σας πω ποιους θεωρεί η Χαριλάου Τρικούπη «αποστάτες» στο θέμα της ψηφοφορίας, εκεί που η παράταξη του προέδρου της ΚΕΔΕ «ίδρωσε», αλλά τελικά κατάφερε να κερδίσει την παράταξη του Χάρη Δούκα με 92 ψήφους έναντι 89. Στο στόχαστρο έχει μπει ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής και πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιαννης Μυλωνάκης, ο οποίος ψήφισε υπέρ του Λάζαρου Κυρίζογλου, ο δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης και πρώην υποψήφιος στο Ηράκλειο Κρήτης με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023, ο οποίος και αυτός ψήφισε υπέρ, ενώ την ώρα της ψηφοφορίας ήταν εκτός αίθουσας ο πρώην βουλευτής και υφυπουργός Υγείας και νυν δήμαρχος Παλλήνης, Χρήστος Αηδόνης. Επίσης, όπως με ενημέρωσε κορυφαίο στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δεν άσκησε καμία κριτική στην κυβέρνηση, δεν παρέστη σε καμία διαδικασία της παράταξης αλλά και της ΚΕΔΕ. Θα έπρεπε όμως να γνωρίζουν ότι ο Αγγελούδης παίζει «μπάλα» μόνος του, ενώ δεν θυμούνται ότι επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου οχτώ ημέρες μετά τη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών. Συγκεκριμένα στις 23 Οκτωβρίου.

Βήμα προς Θεσσαλονίκη συζητάει η Avax;

Ακούω γνώστες της αγοράς να λένε ότι η κατασκευαστική Avax κοιτάζει το ενδεχόμενο νέας επένδυσης προς Βορρά. Και συγκεκριμένα προς Θεσσαλονίκη. Εάν τελικά συμβεί αυτό, θα πρόκειται για ένα ενδιαφέρον project που θα αναδυθεί στην επιφάνεια και πιθανότατα δεν θα θυμίζει τίποτα από όσα έχει κάνει έως τώρα στην αγορά. Ωστόσο τα πράγματα είναι ρευστά προς το παρόν. Γι’ αυτό κι εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα για την ώρα. Μένει να φανεί κατά πόσο λοιπόν θα υπάρξει σύμπνοια απόψεων και ωφέλειας. Γιατί όπως σε όλες τις επιχειρηματικές συμφωνίες αλλά και στο τανγκό χρειάζονται πάντα δύο. Ή τουλάχιστον δύο.

Πρόγραμμα 150 εκατομμυρίων για την αμυντική βιομηχανία

Το άνοιγμα νέου καθεστώτος ενίσχυσης επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και θα φέρει στην αγορά το επόμενο διάστημα. Στόχος του Τάκη Θεοδωρικάκου είναι να ενισχύσει όλες τις επιχειρήσεις εκείνες που καινοτομούν και έχουν να δώσουν πράγματα που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες στον αμυντικό τομέα. Μέσα στο παιχνίδι ο ίδιος βάζει και την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία αποτελεί το καίριο διακύβευμα για την επόμενη μέρα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η Aegean μεγαλώνει

Τα αποτελέσματα της Aegean στους εννιά μήνες του 2025 ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι η εταιρεία συνεχίζει να μεγαλώνει. Παρά το δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον και τις πιέσεις που προκαλούν οι προληπτικοί έλεγχοι στους κινητήρες GTF των νέων αεροσκαφών της, η Aegean φαίνεται να διατηρεί την αναπτυξιακή της δυναμική, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά την ανθεκτικότητα και την ικανότητά της να διαχειρίζεται κρίσεις. Μάλιστα, με βάση τα όσα αναφέρει και ο διευθύνων σύμβουλος του αερομεταφορέα, Δημήτρης Γερογιάννης, η εταιρεία έχει πλέον εισέλθει στο κορυφαίο σημείο του κύκλου των ελέγχων, με 12 αεροσκάφη προσωρινά εκτός πτητικού προγράμματος, γεγονός που αυξάνει το λειτουργικό κόστος και απαιτεί πολύπλοκο προγραμματισμό για τη διατήρηση της ομαλής ροής δρομολογίων. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, όμως, η Pratt & Whitney, κατασκευάστρια των κινητήρων GTF, έχει ενημερώσει ότι ο κύκλος των ελέγχων θα συνεχιστεί για περίπου 30 ακόμα μήνες. Η Aegean από την πλευρά της αναμένει σταδιακή αποκλιμάκωση των δυσχερειών που προκαλούν οι έλεγχοι αυτοί από το φθινόπωρο του 2026. Ωστόσο, τα νούμερα δείχνουν ότι η εταιρεία αναπτύσσεται, καθώς ο τζίρος του ομίλου για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε 1,43 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Παράλληλα, ο όμιλος πρόσφερε 16 εκατ. θέσεις και μετέφερε 13,2 εκατ. επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5% σε ετήσια βάση.

H αλλαγή «πλεύσης» του Βαφειά

Ο τηλεοπτικός αστέρας του Dragon’s Den και Έλληνας εφοπλιστής, Χάρης Βαφειάς, εμφανίζεται όπως ακούω στην αγορά, ιδιαίτερα κινητικός στην αγορά δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου. Με παραγγελίες για έως και έξι νεότευκτα πλοία στο ναυπηγείο HD Hyundai. Ο εφοπλιστής έχει ήδη συμβόλαιο για δύο suezmaxes στην HD Hyundai Heavy Industries με τιμή 86 εκατομμύρια δολάρια το καθένα, μαζί με δύο firm και δύο προαιρετικά aframax νεότευκτα πλοία στην HD Hyundai Vietnam Shipbuilding προς περίπου 73 εκατομμύρια δολάρια το καθένα. Οι παραδόσεις των νεότευκτων πλοίων των 157.000 dwt και των 115.000 dwt έχουν προγραμματιστεί για το 2028 και το 2029. Κινήσεις που αποτελούν αλλαγή στρατηγικής για τον Όμιλο Vafias, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στην αγορά μεσαίου μεγέθους πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και σε μεταχειρισμένα δεξαμενόπλοια μεταφοράς χύδην φορτίου και προϊόντων.

«Λουκέτο» για την Athlete’s Foot στη Γλυφάδα

Η γνωστή πολυεθνική εταιρεία αθλητικών, Athlete’s Foot, δεν διανύει όπως μαθαίνω την καλύτερη περίοδό της στην Ελλάδα. Έχοντας κλείσει διαδοχικά αρκετά από τα καταστήματά της στη χώρα μας. Τελευταίο και πολύ πρόσφατο περιστατικό είναι αυτό της Γλυφάδας. Όπου και εκεί προχώρησε σε «λουκέτο» του καταστήματος. Δεν είναι το μοναδικό, έχουν προηγηθεί και άλλα όπως για παράδειγμα αυτό στην πλατεία Αγίας Παρασκευής και αρκετών ακόμη. Οι ίδιες πληροφορίες μου λένε ότι η αλυσίδα σκέφτεται ακόμα και οριστική αναχώρηση από τα ελληνικά επιχειρηματικά «ύδατα», καθώς δεν φαίνεται να μπορεί να αντεπεξέλθει στον ισχυρό ανταγωνισμό στον κλάδο των αθλητικών.

Ακριβή μου φέτα

Μεγάλος αναβρασμός επικρατεί στην αγορά της φέτας αυτή τη στιγμή. Ο λόγος είναι, όπως μου έλεγε γνώστης της αγοράς αυτής, ότι αναμένεται να κλείσουν τα συμβόλαια των βιομηχανιών με τους κτηνοτρόφους, με τιμή στο κιλό πρόβειου γάλακτος –αποτελεί την κύρια πρώτη ύλη της φέτας– κατά 0,20 ευρώ ακριβότερα. Κάτι που σημαίνει ότι το κιλό θα ξεπεράσει τα 1,60 ευρώ. Στην πράξη όμως, αναμένεται να έρθουν και αυξήσεις στο εθνικό τυρί από τις αρχές του 2026, η οποίες θα μπορούσαν να σημαίνουν ακόμα και ότι η φέτα θα είναι ακόμα και κατά 2 ευρώ ακριβότερη ανά κιλό. Σας θυμίζω ότι η φέτα είχε ξαναπάρει την ανιούσα πριν από περίπου δύο χρόνια και κάτι με την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των ζωοτροφών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο στη συνέχεια οι τιμές ήρθαν να «διορθώσουν» την εικόνα που είχε δημιουργηθεί. Και πάλι όμως η ανεξέλεγκτη κατάσταση που έχει δημιουργήσει στην εφοδιαστική αλυσίδα η ευλογιά στα πρόβατα και η έλλειψη που παρουσιάζεται στο γάλα, δημιουργούν συνθήκες έκτακτης ανάγκης.