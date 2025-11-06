BEAST

Πρωτοβουλία Μητσοτάκη

Καλημέρα σε όλους. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή, με τον ίδιο να μελετά το πλέγμα των παρεμβάσεων μετά την τραγική κατάσταση στα Βορίζια της Κρήτης, με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος και λόγω της καταγωγής του. Ο τρόπος που θα δίνονται οι άδειες αλλά και θα γίνονται οι έλεγχοι θα αλλάξουν, ενώ όπως έμαθα μετά τις παρεμβάσεις θα υπάρχει εξειδίκευση των μέτρων από τον αρμόδιο υπουργό. Η κυβέρνηση θα επιδιώξει διακομματική συναίνεση, καθώς ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας μου έλεγε ότι «περιμένουμε να είμαστε στην ίδια σελίδα», στόχος οι πρωτοβουλίες να είναι κοινές για να είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα.

Η καλή χημεία Μητσοτάκη – Γκίλφοϊλ

Και να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την υποδέχτηκε περιχαρής στο πρωθυπουργικό γραφείο και η συνάντησή τους, όπως έμαθα, διεξήχθη σε άριστο κλίμα. Εξάλλου και η νέα πρέσβης είναι ευχάριστη ως συνομιλήτρια και μάλιστα μου είπαν πως η συζήτηση ήταν σε αρκετά σημεία χαλαρή, χωρίς αυτό όμως να αποδυναμώνει και την ουσία της συνάντησης.

Στο μενού τα ενεργειακά

Στο μενού βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, τα ενεργειακά κυρίως. Από σήμερα διεξάγεται το διήμερο συνέδριο ΗΠΑ και ΕΕ για την ενέργεια με συμμετοχή δύο Αμερικανών υπουργών, και ευρύτερα θέματα που αφορούν κυρίως τις ΗΠΑ. Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις, όπως έμαθα, καθώς η Γκίλφοϊλ θέλει να έχει ανοιχτή γραμμή με την ελληνική κυβέρνηση.

Τα μαθητικά επιφωνήματα

Όμως μια ωραία εικόνα έκλεψε την παράσταση κατά τη χθεσινή πρώτη επίσκεψη της Γκίλφοϊλ στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτή ήταν όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης της πρότεινε, όταν την ξεπροβόδιζε στην έξοδο του Μεγάρου Μαξίμου, να περπατήσουν μαζί και να χαιρετήσουν τα παιδιά του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς που έτυχε να βρίσκονται εκείνη την στιγμή στο πεζοδρόμιο. Τα επιφωνήματα των παιδιών κυριάρχησαν μόλις τους είδαν. Σίγουρα δεν γνώρισαν την πρέσβη των ΗΠΑ που όμως τους χαιρέτησε στα ελληνικά.

Η Κάλλας και ο Ζελένσκι στην Αθήνα

Πάντως σήμερα θα περάσει την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου η Κάγια Κάλλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και αντιπρόεδρος της ΕΕ. Εχει ενδιαφέρον η επίσκεψή της, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται ακόμη, για επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εντός του Νοεμβρίου. Μου είπαν πως, εάν γίνει η επίσκεψη, θα επισκεφθεί το υπουργείο Εξωτερικών, που είναι υπεύθυνο για την έλευσή του, αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό που έχει άριστη σχέση και το Προεδρικό Μέγαρο για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Κατεβάζουν στροφές για ΕΛΤΑ

Και να πάω στα καυτά θέματα για την κυβέρνηση, όπως τα ΕΛΤΑ. Μαθαίνω ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω η κυβέρνηση και τουλάχιστον τρεις κυβερνητικοί παράγοντες που έλεγαν χθες για τα πολλά παραδείγματα στην ΕΕ για αντίστοιχους οργανισμούς που συρρικνώνονται και κλείνουν υποκαταστήματα. Πάντως το σχέδιο εξυγίανσης θα προχωρήσει κανονικά, αλλά θα πέσουν λίγο οι τόνοι και οι στροφές για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και στην ΚΟ της ΝΔ. Άκουσα, επίσης, ότι τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί ερώτηση από βουλευτές της που θα αφορούν τα ΕΛΤΑ και το Υπερταμείο.

Η Αχτσιόγλου και η σύμπλευση της Νέας Αριστεράς – ΜεΡΑ25

Τι έγινε στη Νέα Αριστερά με το δημοσίευμα που αφορούσε την «αρπαγή» ενός καναπέ και δύο βιβλιοθηκών, από την Έφη Αχτσιόγλου; Πήρα τηλέφωνο τους ανθρώπους μου στην Πατησίων για να μάθω τι λένε τα άλλα στελέχη αλλά και το τι γίνεται με την προσχώρηση βουλευτών και μελών του κόμματος στο ΜεΡΑ25. Όσον αφορά την Αχτσιόγλου, η ίδια έβγαλε μία οργισμένη δήλωση λέγοντας ότι «έχει περάσει πολύ χειρότερα», ενώ όπως μαθαίνω έγινε θέμα συζήτησης και στην πολιτική τους γραμματεία όπου έμειναν όλοι έκπληκτοι με το δημοσίευμα. Τώρα, για τη σύμπλευση Νέας Αριστεράς – ΜεΡΑ25 μπορώ να σας πω ότι αυτοί που το θέλουν είναι μειοψηφική τάση μέσα στους κόλπους του κόμματος, ενώ μου τόνισε με νόημα ότι πόσο Ριζοσπαστική Αριστερά μπορεί να είναι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για να πορευτεί μαζί με τον Γιάνη Βαρουφάκη. «Μην ξεχνάς ότι η ΛΑΕ και το ΜεΡΑ25 είχαν κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ για προδοσία. Ο Ευκλείδης τα είχε ψηφίσει όλα», μου είπε. Είναι δύσκολη η σύμπλευση μεταξύ των δύο, στελέχη της Νέας Αριστεράς ήταν να κατέβουν στο ψηφοδέλτιο του Θανάση Καμπαγιάννη ο οποίος συμμετέχει στις εκλογές με τον συνδυασμό «Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή», και τελικά τους έριξε «πόρτα». Άρα κρατήστε μικρό καλάθι για το αν θα δεχτεί ο Γιάνης τα κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς.

Επί του πιεστηρίου

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα μαθαίνω ότι έχει ήδη αρχίσει να εκτυπώνεται και, όπως έχουμε διαπιστώσει, δίνεται με μικρές δόσεις στη δημοσιότητα. Ήδη χθες υπήρξε η προδημοσίευση του προλόγου αλλά και η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει που θα είναι η 24η Νοεμβρίου. Ήδη μπορεί κάποιος να κάνει προπαραγγελία και, όπως μου έλεγαν γνώστες των προετοιμασιών στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού, αρχές Δεκεμβρίου θα γίνει η πρώτη παρουσίαση και δεν αποκλείεται και δεύτερη.

Προσμονή για Τσίπρα

Μου έλεγαν χθες ότι έγινε χαμός στην ΚΟ της ΝΔ μόλις δόθηκε από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο πρόλογος του πολυαναμενόμενου βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη». Πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να πληροφορηθούν τι γράφει και στο καφενείο της Βουλής εντόπισα τουλάχιστον τέσσερις βουλευτές που συζητούσαν για το κόμμα που έρχεται. Ε, αυτό έδωσε και την αφορμή στους συναδέλφους τους από τη ΝΔ να τους πειράζουν, ρωτώντας τους με ποιο κόμμα θα πολιτευτούν.

Η αναδιάρθρωση των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Μπορεί να φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα ΕΛΤΑ αλλά δεν μπορεί να λύσει το μεγάλο πρόβλημα με τα κομματικά ΜΜΕ και να δώσει λύση στο οικονομικό αδιέξοδο των εργαζομένων εκεί, δημοσιογράφων και τεχνικών. Χθες στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ έγινε εκτενής συζήτηση για το θέμα και ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος είπε ότι η δέσμευση είναι να παραμείνουν ανοικτά και η εφημερίδα και το site της Αυγής και ο ραδιοφωνικός σταθμός Κόκκινο και να πληρωθούν μέχρι το τελευταίο ευρώ οι εργαζόμενοι. Το θέμα είναι πως θα επιβιώσουν τα ΜΜΕ και φαίνεται πως το «μάρμαρο» θα πληρώσει κυρίως η Αυγή καθώς όπως έμαθα ο Σωκράτης Φάμελλος είπε στην συνεδρίαση πως το πρόβλημα στην εφημερίδα και το σάιτ μπορεί να επιλυθεί μόνο με μείωση προσωπικού μέσω μεγάλου προγράμματος εθελούσιας και πλήρη ψηφιακή αναδιοργάνωση. «Η Αυγή πρέπει να ενισχυθεί ως ψηφιακό Μέσο, με μικρό πυρήνα συντακτών και νέο εμπορικό μοντέλο (συνδρομές, χορηγίες, συνεργασίες). Και το Κόκκινο πρέπει να σταθεροποιήσει το πρόγραμμα και την εμπορική του ανάπτυξη με ενίσχυση της παραγωγής Web TV» ήταν μια φράση. Τι μου ήρθε στο νου; Μια φράση της Αλέκας Παπαρήγα πριν χρόνια όταν έκλεισε ο 902 Αριστερά στα fm που είπε ότι δεν είμαστε νησίδα σοσιαλισμού.

Το χάσμα μεταξύ ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ερασιτέχνη

Τις τελευταίες ημέρες και μέσω των social media βλέπω διάφορα posts όπου οι φίλοι του ΠΑΟΚ καλούν τον κόσμο να ασχοληθεί με τα δρώμενα του Ερασιτέχνη του συλλόγου για να «πάρει την κατάσταση στα χέρια» του. Πήρα τηλέφωνα να μάθω ποιος είναι πίσω απ’ όλο αυτό και αν υπάρχει ακόμα χάσμα ανάμεσα στην ΠΑΕ και τον ερασιτέχνη. Όπως με ενημέρωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα το χάσμα είναι μεγάλο ανάμεσά τους ενώ για το κάλεσμα δεν κατάφερα να μάθω ποιος κινητοποίησε τον κόσμο για να πάψει ο ΑΣ να λειτουργεί ως «κλειστό κλαμπ», όπως αναφέρουν τα μηνύματα στα social. «Έχουν γίνει λάθη στον Ερασιτέχνη. Δεν μπορεί να ηγηθεί ενός τόσου ιστορικού συλλόγου, άνθρωπος ο οποίος η μόνη του ιδιότητα είναι του ζαχαροπλάστη» μου τόνισε χαρακτηριστικά άνθρωπος που έχει σημαίνων ρόλο στην νύμφη του Θερμαϊκού, χωρίς βέβαια να θέλει να επεκταθεί όσο και να ήθελα να τον πίεσα. Εγώ πάντως από την πλευρά μου έχω να πω τα καλύτερα για τους ζαχαροπλάστες.

Τους «τρέχει» ο Ανδρουλάκης

Μίλησα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κωστα Τσουκαλά για να τον ρωτήσω κάτι που ήθελα, σχετικά με τη Χαριλάου Τρικούπη και τον πέτυχα στην Θεσσαλονίκη όπου είχε πάει για την ολομέλεια του κόμματος. Κουρασμένο τον άκουσα και τελικά δεν μου είπε και αυτό που ήθελα. Και πως να μην είναι όταν και εγώ την ίδια κούραση ένιωσα όταν μου είπε το πρόγραμμα του. Την προηγούμενη παρασκευή πάλι ανέβηκε Θεσσαλονίκη, την ερχόμενη παρασκευή πάει Καρπενήσι, όπως και την Κυριακή θα τρέχει δράσεις του κόμματος στην Άμφισσα. Και το κερασάκι στην τούρτα στις 19 του μηνός θα ταξιδέψει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τους «τρέχει» ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ευχές στην Παπαρήγα

Και επειδή θυμήθηκα την πρώην γγ της ΚΕ του ΚΚΕ να σας πω ότι χθες έγινε μια πολύ ωραία κίνηση από τον Δημήτρη Κουτσούμπα και μέλη του κόμματος στον Περισσό. Η Αλέκα Παπαρήγα είχε γενέθλια, έκλεισε τα 80, και ο γραμματέας του κόμματος μαζί με στελέχη της έκαναν έκπληξη με μια τούρτα. Πολλές ευχές και από τη στήλη σε μια πολιτικό που ακόμα και εάν διαφωνούσες την άκουγες με προσοχή και παραμένει εξαιρετική για συζήτηση.

Το θερμό τετ α τετ φαρμακοβιομηχανίας – Άδωνι

Έντονο παρασκήνιο με γκρίνια, συνόδευσαν, όπως μαθαίνω, τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και των γενικών διευθυντών των 30 φαρμακευτικών εταιρειών που εκπροσωπεί το PhARMA Innovation Forum (PIF). Κεντρικό θέμα, το υπέρογκο νοσοκομειακό clawback, ο μηχανισμός αυτόματων επιστροφών που έχει πλέον μετατραπεί, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, σε «φόρο επιβίωσης» για τις φαρμακευτικές. Στο τραπέζι τέθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία για το 2024, σύμφωνα με τα οποία το clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα (για σκευάσματα άνω των 30 ευρώ) εκτιμάται ότι θα φτάσει το 75,5%. Με απλά λόγια, για κάθε 100 ευρώ πωλήσεων, οι εταιρείες επιστρέφουν τα 75 στο κράτος. Το μέτρο, όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι του PIF, στραγγαλίζει τη ρευστότητα και απειλεί τη βιωσιμότητατης αγοράς, με άμεσο αντίκτυπο στις επενδύσεις σε κλινικές μελέτες, παραγωγή και νέα σκευάσματα. Ο Γεωργιάδης ανακοίνωσε ενίσχυση ύψους 15 εκατ. ευρώ για τη μείωση του clawback, ένα μέτρο που, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των εταιρειών, θα μειώσει την επιβάρυνση μόλις κατά 2 έως 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Η υποδοχή από τους εκπροσώπους των πολυεθνικών ήταν συγκρατημένη έως και ψυχρή. Όπως σχολιάστηκε εκτός μικροφώνου, «είναι ένα μήνυμα καλής θέλησης, αλλά δεν αλλάζει την ουσία, το σύστημα είναι δημοσιονομικά μη βιώσιμο».

H επιστροφή Μαρτίνου στα πετρελαιοφόρα

Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία «αποχής», η Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου επιστρέφει δυναμικά στην αγορά των crude tankers για μεταφορά πετρελαίου. Κίνηση που σηματοδοτεί στροφή εμπιστοσύνης του εφοπλιστή στο μέλλον των ναυλαγορών. Σύμφωνα με πηγές ναυπηγείων και ναυλομεσιτών, η εταιρεία προχώρησε σε παραγγελία δύο suezmax δεξαμενοπλοίων στα Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS), με παράδοση το 2027. Πρόκειται για δύο πλοία χωρητικότητας 158.000 dwt, με τιμή περίπου 81 εκατ. δολάρια έκαστο. Η κίνηση θεωρείται στρατηγική, καθώς τα διαθέσιμα slots για παράδοση πριν το 2028 είναι ήδη περιορισμένα στα μεγάλα κινεζικά ναυπηγεία, κάτι που ωθεί ακόμη και τους πιο «συντηρητικούς» Έλληνες εφοπλιστές να εξασφαλίσουν θέσεις τώρα.

Νέα επένδυση 10 εκατομμυρίων από την Κρι Κρι

Η Κρι Κρι προχωρά σε μια νέα επένδυση ύψους 10,1 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιό της στις Σέρρες, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στον τομέα των γαλακτοκομικών. Το επενδυτικό σχέδιο έχει υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, εξασφαλίζοντας φορολογική απαλλαγή 5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού κόστους. Η νέα αυτή κίνηση έρχεται να συμπληρώσει το ήδη εν εξελίξει επενδυτικό πρόγραμμα «Greek Dynamo», προϋπολογισμού 52 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο στοχεύει στον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας στο γιαούρτι.

O απολογισμός του Μάρτιν στη Lidl

Περισσότερο σε απολογισμό θα μπορούσε κανείς να πει ότι μοιάζει η προγραμματισμένη ετήσια παρουσίαση που θα κάνει η Lidl στο τέλος Νοεμβρίου στο Μουσείο της Ακρόπολης. Καθώς αυτή -εκτός απροόπτου- θα είναι η τελευταία που θα πραγματοποιήσει σε δημοσιογράφους ο Μάρτιν Μπραντεμπούργκερ, ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος που αφήνει την Ελλάδα για την Ιταλία και τη Μάλτα, όπου θα αναλάβει καθήκοντα από 1η Νοεμβρίου. Σας θυμίζω εδώ ότι η αλυσίδα σούπερ μάρκετ έκανε μόλις χθες γνωστό ότι ο Μάρτιν αποχωρεί και τη θέση του θα αναλάβει ο Μίλτος Φοροζίδης, ως υπηρεσιακός διευθύνων σύμβουλος μέχρι να τον διαδεχτεί εκείνος που θα έχει μόνιμα καθήκοντα στη θέση του επικεφαλής της Lidl Ελλάς.

Σήμερα τα «σπουδαία» για Εθνική

Σήμερα πριν το άνοιγμα της αγοράς, η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2025. Με την αγορά όπως ακούω να αναμένει επιβεβαίωση της σταθερής της πορείας και της ηγετικής της θέσης στον τραπεζικό κλάδο. Οι αναλυτές εκτιμούν προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 292 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον, μαθαίνω από τους ανθρώπους της τραπεζικής αγοράς, θα στραφεί στις προθέσεις της διοίκησης για τη διανομή μερίσματος. Υπάρχουν προσδοκίες ότι η Εθνική μπορεί να ανεβάσει τον πήχη της διανομής για το 2025 πιο κοντά στο 70%των κερδών (υπό την έγκριση του SSM), από το >60% που προκύπτει σήμερα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξει «χρώμα» για τα σχέδια στο bancassurance, με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων της τράπεζας από εναλλακτικές πηγές, συνδυάζοντας εν προκειμένω την τραπεζική της λειτουργία με τα ασφαλιστικά προϊόντα.

Οι απώλειες των καταθέσεων

Στα χρόνια που πέρασαν από τα capital controls του 2015 μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι Έλληνες καταθέτες θεώρησαν ότι με το να «μην πειράζουν» τα χρήματά τους, τα προστατεύουν. Όμως, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη γιατί αν κάποιος είχε τότε 100 χιλιάδες στην τράπεζα, σήμερα θα χρειαζόταν 137 χιλιάδες, μόνο για να αγοράσει τα ίδια πράγματα, μου εξηγούσε άνθρωπος της αγοράς. Οι τιμές ανέβηκαν, τα επιτόκια καταθέσεων σχεδόν μηδενικά για χρόνια, και η «ασφάλεια» των καταθέσεων αποδείχθηκε ακριβή υπόθεση.Στην πράξη, οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών είχαν πτώση στην αξία τους -37% σε όρους αγοραστικής δύναμης. Ή διαφορετικά, κάθε ευρώ έχασε πάνω από το ένα τρίτο της αξίας του.