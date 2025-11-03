BEAST

Εσωκομματικές αντιδράσεις για τα ΕΛΤΑ

Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Μείζον θέμα για την κυβέρνηση προέκυψε με την αιφνιδιαστική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ έγινε ο κακός χαμός, καθώς εκτός από την αντιπολίτευση που φωνάζει ξεσηκώθηκαν και οι γαλάζιοι βουλευτές. Με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να κάνει κάποια βήματα πίσω, αν και οριστική λύση δεν έχει βρεθεί ακόμη. Ας ξεκινήσουμε.

Κόκκινος συναγερμός για ΕΛΤΑ

Η υπόθεση με το λουκέτο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ κινητοποίησε το πρωθυπουργικό επιτελείο. Όταν άρχισε το κύμα των αντιδράσεων, ο πρωθυπουργός ήταν στην Αίγυπτο και αμέσως ενημερώθηκε για το τι γίνεται στην Αθήνα. Αποφασίστηκε άμεσα να υπάρξουν κινήσεις για να αποφορτιστεί το κλίμα που άρχιζε να βαραίνει με τις παρεμβάσεις των γαλάζιων βουλευτών. Έτσι οργανώθηκε η έκτακτη σύσκεψη του Σαββάτου με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Εκεί αποφασίστηκε να υπάρξουν φάσεις για την υλοποίηση του σχεδίου εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ και επί της ουσίας θα παγώσει για κάποιο διάστημα η συνολική απόφαση για το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων.

Η οργή του Χατζηδάκη

Μέσα στον γενικό χαμό για την υπόθεση των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ μου είπαν ότι ξέσπασε ο Κωστής Χατζηδάκης αρνούμενος να δεχτεί την κριτική ότι αυτός έχει ευθύνες για το κλείσιμό τους. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που έχει και την ευθύνη των παραγωγικών υπουργείων εξανέστη, διότι όπως έλεγε σε συνομιλητές του δεν θα δεχτεί αδιαμαρτύρητα τις φωνές και τις κατηγορίες πως αυτός έχει βάλει την υπογραφή του επί της ουσίας για να συρρικνωθεί ο συγκεκριμένος κλάδος. Μάλιστα, έκανε και σχετική δημόσια αναφορά, αλλά όπως μου είπαν πολιτικοί του φίλοι πίσω από αυτή την κριτική βλέπει και εσωκομματικό δάκτυλο με το βλέμμα στο μέλλον και στη θέση που προσπαθούν διάφορα κεντρικά στελέχη να πιάσουν πόστο.

Η ελληνοαιγυπτιακή φιλία

Το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά και για τα εγκαίνια του υπερσύγχρονου εντυπωσιακού Μουσείου του Καΐρου, έδειξε ότι ο πρωθυπουργός θέλει να στεριώσει περισσότερο την ελληνοαιγυπτική φιλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που συνοδεύτηκε από τη σύζυγό του, Μαρέβα, έχει ανοικτή γραμμή όπως μου είπαν με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Σίσι, και ευελπιστεί σε περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων ως απάντηση και στις κινήσεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή.

Νεύρα για Χριστοδουλίδη

Καπνοί από τα αυτιά έβγαιναν χθες από αρκετά στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού -αδελφό κόμμα με τη ΝΔ- και όχι μόνο στη Λευκωσία για το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, αποφάσισε να μην παραστεί στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο για τον πρώην πρόεδρο της Κύπρου, τον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη, όπου εκφώνησε ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επισήμως ανακοινώθηκε ότι την ίδια ώρα στην Πάφο γινόταν το μνημόσυνο του πατέρα του Νίκου Χριστοδουλίδη ανεπισήμως, όμως οι κακές γλώσσες μιλούσαν για συνειδητή απόφασή του, καθώς υπήρχε ευελιξία αυτό να τελεστεί για παράδειγμα το Σάββατο. Πρώην υπουργός «έβραζε» λέγοντας ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Έτερο ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος άκουσα να λέει ότι είναι στα «μαχαίρια» με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ και πρόεδρο της Βουλής της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου. Την άνοιξη βλέπετε στην Κύπρο θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές και ήδη βρίσκεται η Μεγαλόνησος σε προεκλογική περίοδο. Το πολιτικό σκηνικό και εκεί είναι κατακερματισμένο, άνοδο καταγράφει η Ακροδεξιά, ενώ το φαινόμενο Φειδία φαίνεται ότι θα επεκταθεί και στο εθνικό κοινοβούλιο.

Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και τα κεντρικά γραφεία του ΔΗΣΥ στην οδό Πινδάρου όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τα νεαρά μέλη του Σωματείου Χαλκάνωρ Ιδαλίου. Χριστοδουλίδη πάντως κανείς δεν είδε.

Κωδικός ΟΠΕΚΕΠΕ

Το μεγάλο, όμως, πρόβλημα είναι πώς θα μπορέσει η κυβέρνηση να λύσει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχεται και άλλη δικογραφία στη Βουλή τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Γι’ αυτό και λένε πως θα γίνουν κινήσεις που θα ικανοποιήσουν και τους αγρότες που έχουν πληγεί από τη συγκεκριμένη υπόθεση με τις επιδοτήσεις τους.

Κινητικότητα στο επιτελείο Τσίπρα

Να σας πάω τώρα στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα όπου μαθαίνω πως υπάρχει κινητικότητα, για να γίνουν και οι πρώτες συζητήσεις των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού. Υπάρχουν μάλιστα και εμφανίσεις ορισμένων μελών, όπως ο καθηγητής Νίκος Μαραντζίδης, ο δημοσιογράφος – δικηγόρος Αντώνης Παπαγιαννίδης, κ.ά., που τοποθετήθηκαν για τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά το μήνυμα είναι πως ήρθε η ώρα για το κόμμα Τσίπρα. Για να δούμε.

Πίεση στον Φάμελλο

Όλη αυτή η ιστορία με το κόμμα Τσίπρα υπονομεύει την προσπάθεια του Σωκράτη Φάμελλου. Το καταλαβαίνει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι, εκτός από προσκλήσεις για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Βλέπει πως δεν υπάρχει και διάθεση και στην Αττική και στην περιφέρεια να ασχοληθούν στελέχη για την προσπάθεια ανασύνταξης του κόμματος, καθώς περιμένουν τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και πρόσωπο κύρους που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ έλεγε προ ημερών πως είναι άδικο αυτό για τον Φάμελλο.

Αντεπίθεση Ανδρουλάκη και η μαύρη τρύπα

Από την άλλη πλευρά και ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλαβαίνει πως θα υπάρξει μεγάλη πίεση και στο ΠΑΣΟΚ, αν και μικρότερη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει έναν μεγάλο κύκλο περιοδειών στην περιφέρεια για να έρθει κοντά με ψηφοφόρους. Η αρχή έγινε με το συνέδριο για τα αγροτικά στη Θεσσαλία και οι επισκέψεις του σε περιοχές της περιφέρειας όπου υπάρχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Το πρόβλημα όμως του ΠΑΣΟΚ δεν εντοπίζεται στην περιφέρεια που αντέχει, αλλά στην Αττική κυρίως που είναι και η μεγάλη «μαύρη τρύπα» και επ’ αυτού αναζητούνται λύσεις.

Περί κόμματος Καρυστιανού

Πολλά λέγονται κατά καιρούς για το εάν θα υπάρξει ή όχι κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρο του Συλλόγου των θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών στις 28/2/2023. Η ίδια λέει πολλά για την πολιτική, το διαψεύδει, αλλά ο λόγος της είναι πολιτικός αμιγώς και παραπέμπει σε πολιτικές κινήσεις. Κυριακάτικα αναζωπυρώθηκε η συζήτηση και μάλιστα κυκλοφόρησε και όνομα του νέου κόμματος «Κύμα». Η ίδια το βράδυ της Κυριακής με σκληρή ανάρτησή της διέψευσε ότι έχει δημιουργήσει πολιτικό κόμμα με το όνομα «Κύμα» και, όπως τόνιζε και σε συνομιλητές της, αυτό που γίνεται είναι παραπλάνηση και διαβολή. Είχε προηγηθεί και ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πρώην γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Νίκου Καραχάλιου, για το νέο που έρχεται «επιτέλους» και έγινε ο κακός χαμός. Η στήλη μένει στη διάψευση, αλλά βάζει μια άνω τελεία – όχι τελεία. Ακούω πως ο στόχος που θα μπορούσε να ικανοποιήσει η Μ. Καρυστιανου είναι το κοινό των δυσαρεστημένων, κομμάτι της λαϊκής ή κοινωνικής δεξιάς και ανθρώπων που στηρίζουν την Πλεύση Ελευθερίας. Ουσιαστικά δεν θα είναι κόμμα της Αριστεράς όπως έχει πει κατά καιρούς ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η υπόθεση για το έργο του Βαν Γκογκ και την οικογένεια Γουλανδρή

Δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα για την υπόθεση του έργου του διάσημου Ολλανδού ζωγράφου, Βίνσεντ Βαν Γκογκ, για το οποίο το Ίδρυμα Ελίζας και Βασίλη Γουλανδρή βρίσκεται σε δικαστική αντιπαράθεση μετά από προσφυγή της γερμανοεβραϊκής οικογένειας, συλλεκτών, Στερν. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με πρόσωπο που μιλάω, το έργο που έφτασε στα χέρια της οικογένειας Γουλανδρή τη δεκαετία του ’70 και σήμερα εκτίθεται στο μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στο Παγκράτι, αγοράστηκε νόμιμα από τον Γουλανδρή και συγκεκριμένα από το Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης. Το εάν και το πώς έφτασε στο αμερικανικό μουσείο είναι μία άλλη υπόθεση, μου επεσήμανε το ίδιο πρόσωπο, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με την οικογένεια Γουλανδρή.

Πουλάει το ξενοδοχείο στη Σαντορίνη ο όμιλος Φάις

Ο όμιλος Φάις φρέναρε προσωρινά το σχέδιο συγχώνευσης θυγατρικών του, καθώς όπως πληροφορούμαι, στο τραπέζι έχει πέσει πλέον για τα καλά το ενδεχόμενο πώλησης της εταιρείας «Καμάρι Ξενοδοχειακή», μίας από τις θυγατρικές αυτές, ιδιοκτήτριας του Radisson Blu Zaffron Resort στη Σαντορίνη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ενδεικτική των ανακατατάξεων που δρομολογεί ο όμιλος στη στρατηγική του για τον τουριστικό κλάδο, προκειμένου να επικεντρωθεί στις βασικές δραστηριότητες που αφορούν στην εμπορία ειδών μόδας, ένδυσης και υπόδησης και στη λιανική. Αν και η εταιρεία ξεκαθαρίζει πως η αναστολή της συγχώνευσης δεν επηρεάζει τα οικονομικά μεγέθη, η αγορά διαβάζει πίσω από τις γραμμές ότι το resort ενδέχεται να αλλάξει χέρια, εξέλιξη που θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση αναδιάταξης του χαρτοφυλακίου του Ομίλου Φάις, ο οποίος σας θυμίζω ότι πρόσφατα νοίκιασε και τη Στοά Μοδιάνο στους αδερφούς Δούζη της Ergon House για να τις δώσουν νέα πνοή από το 2026.

Ετοιμάζουν «απόβαση» και στο Κατάρ τα Carpo

Μετά το Άμπου Ντάμπι, τα Carpo -γνωστή εταιρεία καφέ και ξηρών καρπών- συνεχίζουν τη δυναμική τους εξάπλωση στον Κόλπο, ετοιμάζοντας νέο κατάστημα στο Κατάρ, το οποίο θα αποτελέσει το τρίτο τους σημείο παρουσίας στα Εμιράτα, μετά το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι. Η ανάπτυξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ισχυρό όμιλο Americana, έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες της εστίασης στη Μέση Ανατολή. Όπως μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα, το brand συνεχίζει να χτίζει διεθνές αποτύπωμα, συνδυάζοντας ελληνική ταυτότητα και πολυτελή εμπειρία καφέ. Το νέο Carpo στο Κατάρ εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει μέσα στο 2026, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας ως premium ελληνικού brand με διεθνή προοπτική.

Βγαίνουν «μπροστά» για μία ακόμα φορά τα σούπερ μάρκετ

Καθώς τα μέτωπα για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι πολλά και ενδιαφέροντα και δεδομένου ότι ο κλάδος φαίνεται να έχει αρκετά παράπονα από τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε ό,τι τον αφορά, επιχειρεί να βγει μπροστά για μία ακόμα φορά. Σε λίγες μέρες ετοιμάζει ενημέρωση των δημοσιογράφων για τα όσα συμβαίνουν στην αγορά μέσω του θεσμικού του φορέα, της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Εκεί όπου ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, αναμένεται να εκτοξεύσει πυρά για μία ακόμα φορά, παρά το γεγονός ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ απαλλάχθηκαν μετά από περίπου τρία χρόνια από το «Καλάθι του Νοικοκυριού» για το οποίο πολλά είχαν ακουστεί στα χρόνια της εφαρμογής του, καταργήθηκε από 1η Νοεμβρίου. Όπως φαίνεται όμως τα θέματα παραμένουν πολλά και ανοιχτά. Και θα περιμένω σε λίγες μέρες να ακούσω τι έχουν να πουν οι εκπρόσωποι των αλυσίδων, οι οποίοι εμφανίζονται να είναι εκείνοι που τα τελευταία χρόνια ευνοούνται περισσότερο σε σχέση με όλους τους άλλους τομείς λιανεμπορίου στην Ελλάδα.

Καθυστερεί το deal Carrefour – Bazaar

Με ιδιαίτερη προσοχή αντιμετωπίζει άνθρωπος με τον οποίο μιλάω, το γεγονός ότι η υπόθεση εξαγοράς της αλυσίδας Bazaar από την Carrefour του Νίκου Βαρδινογιάννη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σας θυμίζω ότι η αρχική συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 40%. Αλλά όπως μου εκμυστηρεύθηκε το ίδιο πρόσωπο, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματοοικονομικός και νομικός έλεγχος, ο οποίος καθυστερεί σημαντικά. Κάτι που μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα: είτε ότι οι δύο πλευρές δεν τα «βρίσκουν» στα σημεία γιατί προέκυψαν στοιχεία που ανατρέπουν τα δεδομένα στη διάρκεια του ελέγχου, είτε ότι κάποια από τις δύο πλευρές έκανε πίσω και δεν προχωρά τη συμφωνία.

Κερδίζουν έδαφος Σκλαβενίτης και Lidl

Σκλαβενίτης και Lidl συνεχίζουν να κινούνται με ανοδική πορεία στις πωλήσεις και ακολουθούν ο ΑΒ Βασιλόπουλος και ο Μασούτης. Ο Σκλαβενίτης έχει κερδίσει έδαφος χάρη στη δυναμική του φυσικού δικτύου και στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ενώ η Lidl ενισχύει σταθερά τη θέση της μέσω επιθετικών προσφορών και επενδύσεων σε νέα καταστήματα.