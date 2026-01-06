Συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που προβλέπονται από σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στην Ήπειρο, το Βόρειο Ιόνιο, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και την Αιτωλοακαρνανία.

Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι των Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά εφόσον κριθεί αναγκαίο.