Ξέσπασμα αντιδράσεων για τα ΕΛΤΑ

Καλημέρα σε όλους. Το αιφνιδιαστικό λουκέτο σε 204 καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (46 άμεσα και τα υπόλοιπα σε τρεις μήνες) προκάλεσε ένα ξέσπασμα αντιδράσεων, που αιφνιδίασε ακόμα και κυβερνητικά στελέχη. Παρά τη μερική υπαναχώρηση της διοίκησης -με τρίμηνη παράταση λειτουργίας στην περιφέρεια-, η πολιτική ζημιά έχει ήδη γίνει. Οι αναταράξεις πολλές και στην ΚΟ και έδειξαν την ένταση και την αμηχανία που επικρατεί στο κυβερνών κόμμα.

Φωνές, γκρίνια και… κλάμα

Όχι απλά ηλεκτρισμένη αλλά με εντάσεις, φωνές, γκρίνια και κατηγορίες η χθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ των διοικήσεων ΕΛΤΑ και ΤΑΙΠΕΔ με περίπου 100 βουλευτές της ΝΔ ενόψει της σημερινής κοινής συνεδρίασης των επιτροπών Εμπορίου και Οικονομικών στη Bουλή για την επόμενη ημέρα στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Από πλευράς της κυβέρνησης συμμετείχε μόνο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο Νότης Μηταράκης είχε ρόλο συντονιστή. Δεκάδες γαλάζιοι βουλευτές έλαβαν τον λόγο, δεν έλειψαν οι παρεμβάσεις, οι διακοπές, οι φωνές αλλά και το αίτημα από ορισμένους για παραιτήσεις του διευθύνοντα συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, και του Υπερταμείου, Γιάννη Παπαχρήστου. Επίμονες ήταν οι ερωτήσεις των βουλευτών προς τους διοικούντες ρωτώντας να μάθουν ποιους υπουργούς είχαν ενημερώσει για το επικείμενο λουκέτο στα υποκαταστήματα, χωρίς ωστόσο να λάβουν καμία απάντηση. «Είστε ανίκανοι», «Είστε τεχνοκράτες», «Πάρτε το πίσω», «Να αποδοθούν ευθύνες» είναι μερικές μόνο από τις εκφράσεις που ακούστηκαν χθες, ενώ όπως έμαθα από τους πιο οξείς ήταν οι Δημήτρης Μαρκόπουλος, Χρήστος Μπουκώρος, Χριστίνα Αλεξοπούλου, Μαριλένα Σούκουλη, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Θεόδωρος Καράογλου, Σοφία Βούλτεψη, Αλέξανδρος Υψηλάντης. Πάντως στο τέλος μετά από 4,5 ώρες σφυροκόπημα, ο επικεφαλής του υπερταμείου δεν άντεξε την πίεση και, ούτε λίγο ούτε πολύ, δάκρυσε, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει ωστόσο άλλη λύση.

Τους ένωσε ο Σκλήκας

Εκεί που ψάχνανε πρόσωπο και δεν βρίσκανε στη Νέα Δημοκρατία για να κάνει τον «πυροσβέστη» ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά, ήρθε ένας τεχνοκράτης να βάλει σε όλους τους βουλευτές τα γυαλιά. Αναφέρομαι στον CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, που κατόρθωσε -γιατί περί κατορθώματος πρόκειται- να ενώσει τους μητσοτακικούς με τους καραμανλικούς και τους σαμαρικούς στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη που αφορούσε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας. Το λιγότερο που άκουσε από τους βουλευτές ήταν να παραιτηθεί. Έμαθα ότι ήταν βράχος απέναντί τους, την ώρα που του έλεγαν, με τον τρόπο τους, να τους ζητήσει συγγνώμη επειδή δεν είχαν ενημερωθεί. Από τους περίπου 100 βουλευτές, μόνο ένας εξ αυτών πήρε το μέρος του διευθύνοντα συμβούλου, τονίζοντας ότι ο οργανισμός χρειάζεται εξυγίανση. Αναφέρομαι στον Δημήτρη Καιρίδη, στον οποίο απάντησαν η Σοφία Βούλτεψη και ο Χρήστος Μπουκώρος λέγοντάς του «τι είναι αυτά που λες, θα μας τρελάνεις».

Άφαντος ο Σκλήκας

Την ίδια ώρα και πέρα από την τηλεδιάσκεψη, ο Γρηγόρης Σκλήκας είναι άφαντος. Ο Σκλήκας έχει αναλάβει τον «σκληρό» ρόλο να εξυγιάνει τα ΕΛΤΑ, με το ενδεχόμενο μελλοντικής τους πώλησης σε συνδυασμό με τις ταχυμεταφορές των ΕΛΤΑ Courier που έχει απορροφήσει πρόσφατα ο όμιλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι κάποιοι τον αναζητούν και τηλεφωνικά, για να λάβουν απαντήσεις, ο ίδιος φροντίζει επιμελώς να μην εμφανίζεται. Αντιθέτως τα δελτία Τύπου από το Υπερταμείο, του οποίου είναι θυγατρική τα ΕΛΤΑ, φεύγουν βροχή, προκειμένου να προσπαθήσουν να καταλαγιάσουν τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί.

Τα στοιχεία των ΕΛΤΑ

Τα στοιχεία για τα ΕΛΤΑ και τα κόστη τους, πάντως, δείχνουν και την ανάγκη της εφαρμογής του σχεδίου εξυγίανσής τους, στο οποίο σημειωτέον η κυβέρνηση δεν διαφωνεί. Αν σε κάτι διαφώνησε αυτές τις ημέρες, είναι στον επικοινωνιακό χειρισμό από την πλευρά της διοίκησης της επιχείρησης. Για παράδειγμα, το 92% των αποστολών γίνεται κατ’ οίκον και μόλις το 10% και λιγότερο εξυπηρετούνται σε καταστήματα. Κι όμως για αυτό το 10% η επιχείρηση δαπανά το 50% των πόρων. Κάθε κατάστημα κατά μέσο όρο κοστίζει 150.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Αν το πολλαπλασιάσει κανείς με τα 200 καταστήματα που θα κλείσου κλείσουν -σε δύο φάσεις- το κόστος είναι 30 εκατομμύρια ευρώ. Το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτή την υπηρεσία. Οπότε το ερώτημα που έθεσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση συντακτών ήταν συγκεκριμένο: «Ποια είναι η αντιπρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης;».

Ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ

Η αντιπολίτευση ετοιμάζεται να ανεβάσει τους τόνους στη Βουλή. Η σημερινή συνεδρίαση των επιτροπών με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου αναμένεται θυελλώδης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, λέει ότι «η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι μεταρρύθμιση υπό την πατρότητά του», ενώ από το Μέγαρο Μαξίμου μεταδίδεται ότι τα ΕΛΤΑ βρίσκονται υπό το Υπερταμείο από το 2018 -περίοδο κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- και άρα λειτουργούν ως ανεξάρτητος οργανισμός.

Τρέχουν για ΟΠΕΚΕΠΕ

Και ενώ αναμένεται νέα δικογραφία στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι ημέρες κατάθεσης στην Εξεταστική Επιτροπή πρώην και νυν υπουργών, η κυβέρνηση θέλει να τρέξει γρήγορα, ώστε ως το τέλος Νοεμβρίου να δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 στους αγρότες. Ο στόχος είναι ως τα τέλη Δεκεμβρίου να ψηφιστεί ο νόμος για την κατάργηση του οργανισμού που περνάει στην ΑΑΔΕ. Μου λένε κεντρικές πηγές ότι η κυβέρνηση θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση, χωρίς να διαταράξει τις πληρωμές, αν και η ανησυχία είναι έκδηλη.

Συζητήσεις με τις Βρυξέλλες

Σας έγραφα προ ημερών ότι, για να υπάρξει καλό κλίμα και να μην έχουμε θέμα με τις επιδοτήσεις, τρέχει ο Κωστής Χατζηδάκης που συνομιλεί με κεντρικούς παράγοντες στις Βρυξέλλες. Μάλιστα το ελληνικό σχέδιο αναμόρφωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ κατατίθεται αύριο στις Βρυξέλλες, ενώ την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα ο ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας, Κρίστοφ Χάνσεν. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, «χωρίς συμφωνία, δεν θα υπάρχει πράσινο φως για πληρωμές και ενδέχεται να υπάρξουν πρόστιμα ή ακόμα και ανατροπές στις επιδοτήσεις».

Οι αγρότες στο Σύνταγμα

Μου λένε ότι η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει ένα μεταβατικό μοντέλο για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης, με στόχο να πληρωθούν περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ εντός του έτους. Και αυτό για να σταματήσουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ οι αγρότες ετοιμάζουν κάθοδο στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου.

Περιοδεία 17 ημερών για τον Γ. Λοβέρδο

Διάβασα ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, πραγματοποίησε περιοδεία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία από τις 6 έως και τις 23 Οκτωβρίου. Δηλαδή 17 ημέρες περιοδεία, την ώρα που ο πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή να κρατάνε τα κυβερνητικά στελέχη χαμηλά τους τόνους. Δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο μείζονος σημασίας αυτή η περιοδεία να κρατήσει 17 ημέρες, λες και έκανε τον γύρο του κόσμου ο βουλευτής που εκλέγεται στον Δυτικό Τομέα Αθηνών. Με ενημέρωσαν ότι ήθελε κοντά του στην αποστολή παραπάνω από έναν αστυνομικό – όπως είθισται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αλήθεια είναι; Έμαθα, πάντως, ότι στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν άρεσαν καθόλου αυτά που άκουσε για την περιοδεία του Γ. Λοβέρδου.

Συνεργασίες χωρίς «face control»

Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ και στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ που διεξήχθη χθες, και κράτησε πέντε ώρες. Όλοι πήραν τον λόγο, αλλά για να είμαι δίκαιος αυτός που έθεσε στα όργανα αυτά που λένε οι άλλοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ήταν ο Μιχάλης Κατρίνης, λέγοντας ότι η αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση ή περιχαράκωση, ενώ μίλησε και για συνεργασίες χωρίς «face control». Ο Νίκος Ανδρουλάκης βγήκε από την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη στις 19:30 ευδιάθετος και συνομίλησε με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, γύρω στα είκοσι λεπτά. Το «μενού» της συζήτησης περιστράφηκε γύρω από την επίσκεψή του στη Θεσσαλία και αναφέρθηκε κυρίως στην απόγνωση των πολιτών που βιώνουν τις φυσικές καταστροφές, όπως και την ευλογιά των προβάτων. Τέλος, τους είπε ότι με το τετράπτυχο: αξιοπιστία, πολιτικό ήθος, σταθερότητα και προτάσεις, το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει δημοσκοπικά.

Τα πρώτα παράπονα για Τσίπρα

Πολιτική Γραμματεία θα έχουμε την Τετάρτη στην πλατεία Κουμουνδούρου και η οποία θα ανακοινωθεί σήμερα, με κύρια θέματα όπως έμαθα, τη βιωσιμότητα των Μέσων του ΣΥΡΙΖΑ, το ίδρυμα Πουλαντζά και τα οικονομικά του κόμματος. Όσον αφορά τους βουλευτές, έχει υπάρξει μία μικρή δυσαρέσκεια για την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει τα 41 άτομα που συνθέτουν το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του. Όπως μου είπε και η πηγή μου, τα παράπονα έφτασαν και στα «αυτιά» στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού.

Το «χειρόφρενο» της Tesla στην Ελλάδα

Σημάδια κόπωσης παρουσιάζει η πορεία της Tesla στην ελληνική αγορά, όπου ύστερα από μια περίοδο έντονης προβολής και αισιοδοξίας, τα νούμερα δείχνουν στασιμότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διανομέα Tesla Motors Netherlands B.V., η οποία έχει την ευθύνη των πωλήσεων, του service και της ανάπτυξης ενεργειακών προϊόντων στη χώρα, τα συνολικά έσοδα για το 2024 ανήλθαν στα 87,17 εκατ. ευρώ, σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το 2023 (87,40 εκατ. ευρώ). Πηγές κοντά στην αγορά αποδίδουν το «φρενάρισμα» των πωλήσεων στις καθυστερήσεις παραδόσεων, στον περιορισμό των επιδοτήσεων για ηλεκτρικά οχήματα και στην αυξανόμενη πίεση από ανταγωνιστές που προσφέρουν φθηνότερα μοντέλα. Παρά την οριακή άνοδο των κερδών προ φόρων (1,66 εκατ. ευρώ από 1,47 εκατ. ευρώ), η Tesla Ελλάδας μοιάζει να βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού, περισσότερο εστιάζοντας σε έργα έρευνας και ανάπτυξης (δαπάνες άνω των 2,9 εκατ. ευρώ) παρά σε εμπορική επέκταση στον τομέα του αυτοκινήτου.

Η Eurobank «απλώνεται» από την Κύπρο προς Ανατολάς

Στην Κύπρο, όπου συγκεντρώθηκε σύσσωμη η διοίκηση της Eurobank, δεν έλειψαν τα μηνύματα για τη «νέα εποχή» του Ομίλου, όχι μόνο στο νησί, αλλά και σε όλη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η ίδρυση της Eurobank Ltd, μετά τη συγχώνευση με την Ελληνική Τράπεζα στη Μεγαλόνησο, λειτουργεί ως ορμητήριο για την εξωστρεφή στρατηγική που ξεδιπλώνεται ήδη σε νέες αγορές και συγκεκριμένα σε Ινδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία. Από αυτά που άκουσα στο πλαίσιο της σχετικής ενημέρωσης στην Κύπρο, μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται η λειτουργία του γραφείου της Eurobank στη Βομβάη, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για άνοιγμα αντιπροσωπείας στο Άμπου Ντάμπι, με αιτήσεις ήδη στις ρυθμιστικές αρχές. Παράλληλα, δρομολογείται παρουσία στο Ισραήλ και αδειοδοτημένο γραφείο στη Σαουδική Αραβία, με την Κύπρο να αποκτά ρόλο-κόμβο για όλο τον όμιλο.

Η δημόσια «πρώτη» του προέδρου της Lidl

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσία του Martin Brandenburger, προέδρου και CEO της Lidl Ελλάς, στο επικείμενο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ με θέμα «Το Παρόν και το Μέλλον του Λιανεμπορίου Τροφίμων». Η συμμετοχή του σηματοδοτεί ίσως την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του επικεφαλής της γερμανικής αλυσίδας στη χώρα μας, σε ένα φόρουμ του ελληνικού λιανεμπορίου, κάτι που από μόνο του αποτελεί είδηση. Η Lidl, γνωστή για το χαμηλό προφίλ και την περιορισμένη δημόσια έκθεση των στελεχών της, φαίνεται πως αλλάζει τακτική, επιλέγοντας να τοποθετηθεί σε μια συγκυρία όπου η αγορά των σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε έντονη κινητικότητα. Η παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Ανταγωνιστικότητας, Σωτήρη Αναγνωστόπουλου, στο ίδιο πάνελ, προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στη συζήτηση, καθώς αναμένονται τοποθετήσεις για τις τιμές, τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις στον κλάδο. Στα παρασκήνια, πολλοί βλέπουν την κίνηση αυτή ως ένδειξη ότι η Lidl επιδιώκει να ενισχύσει τον θεσμικό της ρόλο στην αγορά και να συμμετέχει πιο ενεργά στον δημόσιο διάλογο, μια αλλαγή στρατηγικής που δεν περνά απαρατήρητη από τους ανταγωνιστές.

Εμπορική εταιρεία στα κρασιά για Μπουτάρη, Semeli

Μία ξεχωριστή εταιρεία δημιούργησαν τα αδέρφια Γεωργιάδη που, μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι συμμέτοχοι στα Ελληνικά Οινοποιεία, τον όμιλο που έχει αποκτήσει τον Μπουτάρη, το Semeli από τον Μιχάλη Σάλλα αλλά και το νερό Ιόλη από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Να σας πω εδώ ότι οι ονομασίες της εταιρείας που παράγει τα κρασιά με τη νεοσύστατη εμπορική δεν διαφέρουν και πολύ, καθώς η πρώτη είναι η Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε. και η δεύτερη η Ελληνικά Οινοποιεία Εμπορική. Όπου, όπως καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα, η νεοσύστατη εταιρεία θα αναλάβει να τρέξει την εμπορική δραστηριότητα και διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Να σας θυμίσω βέβαια ότι η Ελληνικά Οινοποιεία έχει έμμεση εμπλοκή και στον υπό πτώχευση Τσάνταλη, νοικιάζοντας κάποια από τα κτήματά του στη Χαλκιδική και περιμένοντας ταυτόχρονα να βγει η απόφαση περί πτώχευσης από το αρμόδιο δικαστήριο, για να αποκτήσει και τα εμπορικά σήματα του Τσάνταλη για ένα κομμάτι ψωμί.