Οι άλλες δύο ημερομηνίες με ιδιαίτερη σημασία

Καλημέρα. Τελικά πολύ φασαρία για το τίποτα, καθώς όλα κύλησαν ομαλά και δεν υπήρξαν παρατράγουδα στις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου. Στην κυβέρνηση υπήρχε ανησυχία για γενικευμένες διαμαρτυρίες αλλά δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο και τώρα η προσοχή του Μεγάρου Μαξίμου στρέφεται σε άλλες δυο επετείους με ιδιαίτερη σημασία, την 17η Νοεμβρίου και την 6η Δεκεμβρίου, ως μέρες που ίσως υπάρξουν επεισόδια. Πάντως στο πρωθυπουργικό επιτελείο είναι ευχαριστημένοι και από το επιχειρησιακό σκέλος.

Το σίριαλ Μητσοτάκη – Δένδια

Και να ξεκινήσω από ένα πολιτικό σίριαλ που το τροφοδοτεί τόσο η αντιπολίτευση όσο όμως και δυνάμεις εντός της ΝΔ και αφορά την σχέση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Μιλήσανε, τα είπανε, χαιρετηθήκανε, στραβομουτσούνιασε ο ένας, έκανε γκριμάτσα ο άλλος, κλπ. Αυτό ήταν η συζήτηση χθες μετά την μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Στα μαχαίρια δεν είναι οι Μητσοτάκης και Δένδιας, αλλά ούτε και δεν βρίσκονται οι σχέσεις τους στην καλύτερη περίοδο. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως υπάρχει πόλεμος μεταξύ τους. Η επέτειος του ΟΧΙ έφερε στην Θεσσαλονίκη τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας για την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και είδα χειραψία στο Ηρώο.

Στο Πεντάγωνο τα βλέμματα

Πολλά όμως λέγονται και για την σημερινή τελετή των εγκαινίων της νέας πτέρυγας στο Πεντάγωνο όπου θα βρεθεί ο πρωθυπουργός που πριν μήνες απουσίαζε στην παρουσίαση του έργου της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης δια χειρός του γλύπτη Βαρώτσου. Είναι επίσκεψη στην έδρα του Ν. Δένδια και μου είπαν πως αυτή η κίνηση του πρωθυπουργού είναι και ένα σαφές σήμα πως δεν υφίσταται θέμα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Οι απόντες από το Πεντάγωνο

Σήμερα όμως μαθαίνω ότι στην εκδήλωση του Πεντάγωνου θα είναι απόντες ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και οι πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

Παρουσίες στη Θεσσαλονίκη

Για την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πλην Δημήτρη Κουτσούμπα και Ζωής Κωνσταντοπούλου. Είδα με ενδιαφέρον ότι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος συζητούσαν επί αρκετή ώρα και αυτό έχει ενδιαφέρον. Εκεί όμως ήταν και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και να θυμίσω ότι ο Δήμαρχος Λεμεσού Χριστόδουλος Σώζος έπεσε μαχόμενος ηρωικά ως εθελοντής στον Ελληνικό Στρατό κατά τις μάχες για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων το 1912, ενώ Έλληνες της Κύπρου πολέμησαν στους Βαλκανικούς Πολέμους αλλά και στο Έπος της Αλβανίας.

Περιμένουν χειραψία

Μπορεί να μην διασταυρώθηκαν στις παρελάσεις αλλά θα συναντηθούν σήμερα στο υπουργικό. Ο λόγος για τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Νίκο Δένδια. Ο υπουργός Υγείας δεν χαρίστηκε το τελευταίο διάστημα στον συνάδελφό του υπουργό Άμυνας με αφορμή όσα έγιναν για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Όμως, όπως μου έλεγαν όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, ο Άδωνις, ο οποίος επέκρινε τον Δένδια γιατί δεν υπερασπίστηκε την σχετική τροπολογία μιλώντας στη Βουλή, φέρεται αποφασισμένος να μην το συνεχίσει και αυτό θα φανεί από την χειραψία που περιμένουν όλοι να δουν σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο. Άλλωστε η σημερινή ημέρα είναι του Νίκου Δένδια ο οποίος θα κάνει τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Περί ανασχηματισμού

Τον τελευταίο καιρό επανήλθαν στο προσκήνιο οι φήμες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει ανασχηματισμό. Σας έχω ήδη ενημερώσει ότι πριν το νέο έτος ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε αυτή τη διαδικασία γιατί ο ανασχηματισμός βαραίνει αποκλειστικά τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν έχει τη διάθεση και τον λόγο να το κάνει τώρα, εκτός αν συμβεί κάποιο απρόοπτο. Ότι είναι να γίνει θα γίνει από το νέο έτος. Όλα αυτά όταν στο απέναντι τερέν υπάρχει τρομερή γρίνια και παλινωδίες. Και αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία έξι χρόνια δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι καθυστερήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το «θαύμα»

Υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές που αφορούν τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ; Πράγματι υπάρχουν καθυστερήσεις και οι πραγματικοί αγρότες βρίσκονται σε δεινή θέση επειδή είχαν υπολογίσει ότι έως τέλος Οκτωβρίου θα ελάμβαναν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Όμως με την Οικονομική Αστυνομία και την ΑΑΔΕ επί σχεδόν ένα τρίμηνο να έχει γίνει σπίτι τους τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να αντλούν στοιχεία για τους διασταυρωτικούς ελέγχους και την ευρωπαϊκή εισαγγελία να πηγαινοέρχεται, θεωρείται «θαύμα» ότι μόνο ένας μήνας είναι η καθυστέρηση στην καταβολή προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης. Όσον αφορά τις λοιπές πληρωμές, έστω και με καθυστέρηση άρχισαν να τρέχουν και να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους. Αν υπάρξουν διακοπές, πάντως, οι αγρότες δεν αστειεύονται καθώς περιμένουν τις ενισχύσεις ως «μάνα εξ ουρανού».

Ένταση στην Χαριλάου Τρικούπη

Η πρόσφατη παραίτηση, μόλις λίγες ώρες μετά την τοποθέτησή του, του Γιώργου Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Ν. Ανδρουλάκη όπως είναι φυσικό άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου. Η ένταση είναι μεγάλη τόσο για το συγκεκριμένο θέμα όσο και για την απουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. Όμως η απόφαση της παραίτησης-απομάκρυνσης του Γ. Παπαβασιλείου δεν βρήκε σύμφωνα όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η Βάσια Αναστασίου ζήτησε μάλιστα, μιλώντας στο Mega, «να σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να βάζει αυτογκόλ», υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε το κόμμα να αφήσει τον Γ. Παπαβασιλείου να παραιτηθεί. «Δεν έσφαλε» είπε η Αναστασίου, «επειδή πριν από έξι χρόνια είπε μία καλή κουβέντα για τον Κ. Μητσοτάκη».

Εκ των έσω

Πάντως, «το πρόβλημα στην Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι ούτε τα ΜΜΕ, ούτε κανένας άλλος αλλά οι διάδρομοι». Αυτό, μου έλεγε πράσινο στέλεχος με πολλά χιλιόμετρα από την εποχή του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως μου αποκάλυψε, το θέμα με τον διευθυντή των 27 ωρών που επέλεξε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργο Παπαβασιλείου «αναδείχθηκε» από τα σπλάχνα του κόμματος. Πράσινη ήταν η διαρροή των παλαιότερων αναρτήσεων του Γ. Παπαβασιλείου με τις οποίες εκθείαζε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και όχι από κάποιο άλλο τζιμάνι από αντίπαλο κόμμα. Ο ίδιος, μου είπε επίσης ότι το πρόβλημα δεν είναι ούτε ο Παπαβασιλείου, ούτε ο «πράσινος ποντικός» που ξετρύπωσε τις αναρτήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι εκείνοι που επέλεξαν και πρότειναν τον κ. Παπαβασιλείου δεν είχαν κάνει μια απλή έρευνα. Ή είχαν;

Επιστράτευση των βετεράνων

Να πω την αλήθεια η πρόσφατη συνάντηση του Ν. Ανδρουλάκη με τον Κώστα Λαλιώτη και τον Κώστα Σκανδαλίδη είχε ένα καλό, καθώς θα επιστρατευτούν έμπειρα στελέχη μήπως και σωθεί η παρτίδα ενόψει του συνεδρίου και με δεδομένο πως έρχεται η ώρα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η επιστράτευση του Κ. Σκανδαλίδη για το συνέδριο και του Πέτρου Λάμπρου για τα ψηφοδέλτια ως επικεφαλής της επιτροπής συγκρότησής τους λέει πολλά για το πως το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί από εδώ και πέρα.

Ο Δούκας και ο Τσίπρας

Αυτό που προκαλεί όμως ευρύτερες συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ είναι η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα να θέλει να συνομιλήσει το κόμμα με τον Αλέξη Τσίπρα όταν θα κάνει το νέο σχηματισμό. Δεν κατανοούν πολλοί την κίνηση αυτή και δεν είναι λίγοι όχι τόσο από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά κυρίως από τις ομάδες άλλων πρωτοκλασσάτων στελεχών που δε βλέπουν με καλό μάτι την επιμονή του Δούκα.

Ο Τσίπρας μυρμήγκι

Μαθαίνω ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εργάζεται σαν το μυρμήγκι ή κατ’ άλλον είναι πολύ ψείρας όσον αφορά το υπό έκδοση βιβλίο του με τον τίτλο, «Ιθάκη». Μου λένε πως έχει σταθερή επικοινωνία με τον εκδοτικό οίκο και βάζει τις τελευταίες πινελιές στο βιβλίο που εντός 20 ημερών περίπου θα κυκλοφορήσει.

Πυρά Κοντονή σε Τσίπρα

Τον τελευταίο καιρό ό πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Κοντονής, ρίχνει «πυρά» κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν του δίνετε το βήμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Πριν μία εβδομάδα είχαμε ένα «χτύπημα» όπου κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ως αποκλειστικό υπεύθυνο για την κρίση στην Αριστερά, ενώ και μέσα στο καλοκαίρι είχε δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κόμμα διαπλοκής από τον Αλέξη Τσίπρα. Και εκεί που λέγαμε ότι θα περάσει καιρός για να ακούσουμε δηλώσεις του, ήρθε η συνέντευξη στον συνάδερφο Δημήτρη Κουκλουμπέρη όπου έριξε νέες βολές, λέγοντας, ότι ο «αγαπημένος» του πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσωποποιεί την αναξιοπιστία της Αριστεράς και ότι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος για την έλευση του Στέφανου Κασσελάκη, ήταν αυτός. Βλέπω τα χτυπήματα από τον Σταύρο Κοντονή να μην σταματούν εδώ και να έχουμε και συνέχεια.

Ο ανάδοχος για το σύστημα κατά της δωροδοκίας στο Δημόσιο

Στην ΕΥ κατακυρώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες μου, ο ρόλος του προσωρινού αναδόχου για τις «Συμβουλευτικές υπηρεσίες και προετοιμασία φορέων του Δημοσίου τομέα και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λήψη πιστοποίησης έναντι του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς ISO 37001». Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ (1,49 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ), εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Θεωρείται κομβικό για τη θεσμική θωράκιση του Δημοσίου έναντι φαινομένων διαφθοράς και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη διάδοση διεθνών προτύπων διαφάνειας στους φορείς της κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι η πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 37001, το οποίο ορίζει πρότυπα για τη δημιουργία, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας. Η EY, η οποία συγκέντρωσε συνολικό βαθμό 106,75, πέτυχε τον υψηλότερο συντελεστή τεχνικής αξιολόγησης, εξασφαλίζοντας έτσι την επικράτηση στη διαδικασία επιλογής. Η εταιρεία καλείται πλέον, βάσει της πρόσκλησης που έλαβε, να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τις προβλέψεις της διακήρυξης, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ανάθεση.

Το νέο ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένης

Νέο ξενοδοχείο στις αρχές της Λεωφόρου Βουλιαγμένης πλησίον του Club 22 και του έτερου με ξεχωριστή θέα ξενοδοχείου της, The Athenaeum, ετοιμάζεται κατά πληροφορίες να ανεγείρει ο όμιλος Athenaeum. Πρόκειται για ξενοδοχείο που αναντίρρητα θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας με τη γειτνιάζουσα μονάδα και συνακόλουθα θα εμπλουτίσει το προσφερόμενο προϊόν του Ομίλου.

Το αδιέξοδο της Julia & More και η πτώχευση της United Fashion Brands Α.Ε.

Σε επανάληψη της συζήτησης καλούνται, όπως πληροφορούμαστε, το προσεχές διάστημα οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία πτώχευσης που έχει κατατεθεί για την εταιρεία ρούχων Julia & More, η οποία δεν κατάφερε να επιβιώσει από τη δίνη των χρεών και την πίεση της αγοράς. Η υπόθεση, που εξελίσσεται αθόρυβα εδώ και μήνες, φέρνει στο φως το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε και η συνδεδεμένη εταιρεία ΕνωμέναΣήματα Μόδας Α.Ε., γνωστή εμπορικά ως United Fashion Brands Α.Ε., με έδρα την Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση επώνυμων ειδών ένδυσης, βρέθηκε εγκλωβισμένη σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους και περιορισμένης ρευστότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη διαδικασία πτώχευσης, το ύψος των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ξεπερνά τα 13,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές φτάνουν τα 5,06 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των επιτοκίων και, συνακόλουθα, του κόστους δανεισμού, επιδείνωσε δραματικά την ήδη πιεσμένη οικονομική κατάσταση της εταιρείας. «Η αύξηση των επιτοκίων δημιούργησε ένα ασφυκτικό περιβάλλον. Προσπαθήσαμε να σώσουμε την εταιρεία μέσω αναδιάρθρωσης, όμως τα περιθώρια εξαντλήθηκαν», αναφέρει στέλεχος με γνώση της υπόθεσης.

Τι ετοιμάζει η Μενδώνη στο Φιξ

Πρόσφατα, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρουσίασε το σχέδιο για την αποκατάσταση και επανάχρηση του τμήματος S2 του ιστορικού συγκροτήματος της ζυθοποιίας Φιξ στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας ένα σπάνιο παράδειγμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το Υπουργείο Πολιτισμού απέκτησε το κτίριο έναντι 8,23 εκατ. ευρώ, ποσό χαμηλότερο από την εκτιμημένη αξία των 9,4 εκατ., εξασφαλίζοντας τη δημόσια κυριότητα ενός εμβληματικού βιομηχανικού τοπόσημου πριν η αξία της περιοχής εκτιναχθεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν ανακαινιστεί το κτίριο θα στεγάσει δύο σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς: το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του MOMus, που φιλοξενεί τη διεθνούς φήμης Συλλογή Κωστάκη με 1.277 έργα ρωσικής πρωτοπορίας, και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η οποία αποκτά για πρώτη φορά μόνιμη έδρα. Να σας πω εδώ ότι η Dimand, πωλήτρια της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας στο ΥΠΠΟ και ιδιοκτήτρια του υπόλοιπου συγκροτήματος, έκανε δώρο στο υπουργείο τις μελέτες του έργου, αρχιτεκτονικές, στατικές και περιβαλλοντικές, με σκοπό την επιτάχυνση του σχεδίου ανάπλασης της έκτασης, βασικός λόγος πίσω από τη σχέση πώλησης περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των δύο πλευρών, κράτους και ιδιώτη.

Τα εμβληματικά έργα του Θεόφιλου και η δημοπρασία στο Ζάππειο

Αναβρασμός επικρατεί στην εγχώρια αγορά τέχνης ενόψει της δημοπρασίας του Οίκου Βέργος στις 3 Δεκεμβρίου 2025 στο Ζάππειο, όπου πρόκειται να παρουσιαστούν δύο εμβληματικά έργα του Θεόφιλου: ο «Ερωτόκριτος και η Αρετούσα» και η «Άλωση της Κωνσταντινούπολης». Και τα δύο έργα έχουν χαρακτηριστεί μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων για τη χορήγηση ή μη άδειας δημοπράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στην διάθεσή μου, το ενδιαφέρον των συλλεκτών είναι ιδιαίτερα έντονο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να ανεβάζουν την αξία τους σε πολλαπλάσια ποσά από τις προηγούμενες εμφανίσεις έργων του Θεόφιλου σε δημοπρασίες. Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο οικονομικό. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της αγοράς και της πολιτιστικής προστασίας, καθώς η άδεια θα καθορίσει αν τα έργα μπορούν να αλλάξουν χέρια ή θα παραμείνουν υπό καθεστώς περιορισμού.

Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπλαση στη Μαρίνα Αλίμου

Όπως με ενημερώνουν αρμόδια χείλη, η νέα Μαρίνα Αλίμου, επένδυση συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, περνά στην επόμενη φάση υλοποίησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, μετά την προέγκριση της οικοδομικής άδειας από τον Δήμο Αλίμου, ήρθε η πολυαναμενόμενη έγκριση των λιμενικών έργων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εξέλιξη που ουσιαστικά «ξεμπλοκάρει» το έργο και επιτρέπει στη REDS να προχωρήσει με τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου. Η εταιρεία του ομίλου Ελλάκτωρ, μέσω της θυγατρικής της «Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου Α.Ε.», έχει πλέον συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων διοικητικών εγκρίσεων, ένα βήμα που, όπως λένε πηγές κοντά στη διοίκηση, καθυστέρησε περισσότερο απ’ ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί, λόγω των γραφειοκρατικών «σκαλοπατιών» που έπρεπε να ξεπεραστούν. Θυμίζω ότι το master plan προβλέπει ριζική αναμόρφωση της μεγαλύτερης μαρίνας της χώρας, μετατρέποντάς την σε σημείο αναφοράς της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης των 210.000 τετραγωνικών μέτρων, σχεδιάζονται 18.000 τ.μ. νέων κτιρίων που θα φιλοξενήσουν χώρους εστίασης, φιλοξενίας και γραφεία, ενώ το παραλιακό μέτωπο θα αποκτήσει πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους και εκτεταμένες ζώνες πρασίνου. Παράλληλα, τα έργα περιλαμβάνουν εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων και αναβάθμιση των 1.100 θέσεων ελλιμενισμού.

Η ιδιωτική ετικέτα καλά κρατεί στα σούπερ μάρκετ

Στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές συνεχίζουν να ψωνίζουν, όμως τα νούμερα δείχνουν μια ενδιαφέρουσα αντιστροφή τάσης: η αγορά των ταχυκίνητων προϊόντων (FMCG) σημειώνει αύξηση τόσο σε αξία όσο και σε τεμάχια, με τα private label (ιδιωτικής ετικέτας) να πρωταγωνιστούν. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Circana (έως 12/10/2025), οι συνολικές πωλήσεις FMCG αυξήθηκαν κατά 5,1% σε αξία και 3,6% σε όγκο, με τη μέση τιμή ανά τεμάχιο να κινείται μόλις 1,4% υψηλότερα από πέρυσι. Οι μάρκες (branded) κατέγραψαν πιο συγκρατημένες επιδόσεις, +4,7% σε αξία και +3,5% σε όγκο, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έτρεξαν με ταχύτερο ρυθμό: +6,1% σε αξία, +3,9% σε όγκο και +2,1% στην τιμή ανά τεμάχιο. «Οι καταναλωτές δείχνουν πιο σταθερή εμπιστοσύνη στα private label, όχι μόνο για λόγους τιμής αλλά και επειδή πλέον τα θεωρούν αξιόπιστα ποιοτικά προϊόντα», σχολιάζει στέλεχος μεγάλης αλυσίδας. Το ίδιο επισημαίνουν και αναλυτές της αγοράς, σημειώνοντας πως μετά από δύο χρόνια έντονων ανατιμήσεων, η «κούραση» των καταναλωτών οδηγεί σε πιο προσεκτικές επιλογές, με μικρότερα καλάθια αλλά πιο στοχευμένες αγορές.