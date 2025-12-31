Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, τόνισε σε μήνυμά του με αφορμή την έλευση του νέου χρόνου πως «Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες».

«Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο κ. Σαμαράς συνεχίζει λέγοντας: «Ζητούμενο η ευθύνη! Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας. Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε.

2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων! Για την Ελλάδα της ελπίδας!».