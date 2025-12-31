Με τον 60χρονο γιο της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου, να έχει πάρει ήδη τον δρόμο για τη φυλακή, στο φως της δημοσιότητας έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία για το πώς φτάσαμε στο έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τουλάχιστον τον τελευταίο έναν χρόνο πριν τη δολοφονία τον Ιανουάριο του 2022, η ηλικιωμένη γυναίκα ζούσε αποκομμένη από τον εξωτερικό κόσμο, καθώς αυτό ήθελε ο γιος της. Επί της ουσίας, ο 60χρονος φέρεται να την κρατούσε συνεχώς μέσα στο σπίτι, να μην της επιτρέπει να έχει επαφές με άλλα άτομα, αλλά και να απομυζεί χρήματα από τη σύνταξή της. Άλλωστε, ο ίδιος αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και είχε δημιουργήσει ένα μεγάλο χρέος το οποίο πόνταρε στο ότι θα εξοφλήσει πουλώντας το οροφοδιαμέρισμα επί της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι.

Αν και η έρευνα των Αρχών καθυστέρησε σημαντικά, μετά από σχεδόν 4 χρόνια εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για τη δολοφονία της ίδιας του της μητέρας. Ο ίδιος βέβαια παραμένει πιστός στην αρχική του εκδοχή ότι ο θάνατος είναι προϊόν δυστυχήματος, χωρίς όμως να πείθει ανακριτή και εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκισή του.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν ακόμη και σχετική βιβλιογραφία από το αμερικανικό FBI προκειμένου να συντάξουν τη δικογραφία σε βάρος του 60χρονου, με βάση τα στοιχεία από το πόρισμα της Πυροσβεστικής.

Πιο αναλυτικά, στο σημείο που βρέθηκε απανθρακωμένη η Ελένη Παπαδοπούλου ανιχνεύτηκαν ίχνη βενζίνης, υλικό δηλαδή που επιτάχυνε την καύση. Επίσης, ανιχνεύτηκε στον οργανισμό της θανούσας ένα φάρμακο για παθήσεις του νευρικού συστήματος το οποίο όμως δεν το λάμβανε κανονικά, ενώ δεν ανιχνεύτηκε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) στο αίμα της -κάτι που σύμφωνα με τον ιατροδικαστή σημαίνει ότι η γυναίκα ήταν νεκρή πριν την εκδήλωση της φωτιάς.

Όλα αυτά συνέτειναν στο συμπέρασμα ότι του εμπρησμού στο διαμέρισμα του Κολωνακίου προηγήθηκε η δολοφονία της 88χρονης από τον ίδιο της τον γιο, ο οποίος στόχευε να εισπράξει πάνω από 500 χιλ. ευρώ από την πώληση του σπιτιού.