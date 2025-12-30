Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 60χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου χήρας υπουργού του ΠΑΣΟΚ,

στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφείο λίγο πριν τις 10 το πρωί προκειμένου να απολογηθεί τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο της μητέρας του η οποία βρέθηκε νεκρή μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα όπου διέμενε στην οδό Λυκαβηττού.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πολύωρη απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται επιμένοντας στην εκδοχή του ατυχήματος και υποστηρίζοντας πως είναι αθώος.

Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή ισχυριζόταν ότι ο θάνατος της μητέρας του, η οποία ήταν φανατική καπνίστρια, οφείλεται σε ατύχημα, από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα από τσιγάρο.

Μετά από μία μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, η οποία διήρκησε οκτώ ώρες ανακρίτρια και εισαγγελέας του« έδειξαν» το δρόμο για τη φυλακή, καθώς οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν.

Ο 60χρονος συνελήφθη με ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του μετά την αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση αλλά και το πόρισμα της πυροσβεστικής και οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.