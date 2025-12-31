Ο Ηλίας Κασιδιάρης, εκμεταλλευόμενος ολιγοήμερη άδεια που έλαβε από τη φυλακή επισκέφθηκε μπλόκο αγροτών και δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο στο X, γράφοντας: «Πάντα δίπλα στους αγρότες! Ακόμα και στις ολιγοήμερες άδειες από την φυλακή! Ο αγώνας συνεχίζεται».

Ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασθείς για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, έγινε δεκτός με αγκαλιές και χειροκροτήματα από την ομάδα αγροτών, ενώ, φτάνοντας στο σημείο είπε: «Χαιρετώ το αγροτικό κίνημα».