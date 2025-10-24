BEAST

Η επικοινωνία Καραμανλή – Δένδια

Καλημέρα σε όλους. Στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, όχι μόνο για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά γιατί δυνητικά είναι φαβορί για να αναλάβει τα ηνία της Νέας Δημοκρατίας, εάν και εφόσον αποφασίσει να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν και δεν βλέπω τον λόγο να προβεί σε μια τέτοια κίνηση, όταν στα «δύσκολά» της η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι μπροστά από την αξιωματική αντιπολίτευση με double score και μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης. Έφτασε μια πληροφορία στα αυτιά μου από έμπιστη πηγή και θα σας τη μεταφέρω. Ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κώστα Καραμανλή πριν από την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Το περιεχόμενο της συζήτησης του υπουργού με τον πρώην πρωθυπουργό δεν έγινε γνωστό.

Τους «κάρφωσε» ο Δούκας

Οι διαδοχικές συναντήσεις του Νίκου Δένδια με τον Χάρη Δούκα και με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο υπουργείο Άμυνας είχε αποφασιστεί να κρατηθούν μυστικές. Μαθαίνω μάλιστα ότι σκοπός τους ήταν να βρεθεί μια λύση σε ανώτερο επίπεδο, προκειμένου να μην διχάζονται και οι πολίτες για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο Δένδιας, όμως, λογάριαζε χωρίς τον δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος λίγο μετά τη συνάντηση βγήκε στο αντάρτικο δημοσιοποιώντας με -άκομψο για κάποιους τρόπο, ο οποίος προκάλεσε εκνευρισμό στους συνεργάτες του- το τετ α τετ, ευχόμενος μάλιστα με ειρωνεία «καλή τύχη». Σημείο τριβής ήταν η καθαριότητα του μνημείου, καθώς ο Δούκας αρνείται ότι πλέον είναι δική του αρμοδιότητα μετά την ψήφιση της τροπολογίας. Γι’ αυτό μου εξηγούσαν το υπουργείο Άμυνας επανήλθε αργά το βράδυ με νέα ανακοίνωση, θυμίζοντας ότι η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Ο Δούκας αρνείται, ο Δένδιας το δίνει σε ιδιώτη και η κόντρα αναμένεται να έχει συνέχεια.

Η ταφόπλακα στον ΣΥΡΙΖΑ

Πάμε τώρα στα όσα έγιναν χθες στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία είναι άκρως αποκαλυπτικά για την πορεία του κόμματος που κυβέρνησε σε μια δύσκολη περίοδο της χώρας εν μέσω μνημονίων. Νομίζω ότι χθες μπήκε ουσιαστικά ταφόπλακα στον ΣΥΡΙΖΑ με όσα είπε ο πρόεδρός του, Σωκράτης Φάμελλος, με τον οποίο συντάχθηκε η πλειοψηφία των μελών της Πολιτικής Γραμματείας. Η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε ο πρόεδρος του κόμματος ήταν ένα σήμα ότι οι περισσότεροι πάνε για τις άλλες θάλασσες του πρώην πρωθυπουργού.

Οι υπέρμαχοι της εισήγησης

Χθες, λοιπόν, ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Τρία ήταν τα κατά με τον Παύλο Πολάκη να διαφωνεί με την πρόταση, ενώ όπως έγραψε το Newsbeast και ο Σάββας Γουλόπουλος χθες, ο πολιτικός από την Κρήτη έφυγε πριν από το τέλος της συνεδρίασης, κάτι που δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη. Επίσης έμαθα ότι υπήρξε πριν από τη συνεδρίαση έντονος διάλογος ανάμεσα στον ίδιο και στους Γιώργο Καραμέρο και Γιάννη Ραγκούση. Υπέρμαχοι της εισήγησης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μου είπε ο άνθρωπός μου, ήταν η Όλγα Γεροβασίλη, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Ράνια Σβίγκου και η έκπληξη ακούει στο όνομα Κώστας Αρβανίτης. Και μιλάω για έκπληξη, γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα στον Τύπο που έλεγαν ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πορευτεί μαζί του, γιατί οι σχέσεις τους είναι κακές. Τέλος, δεν μπορούσα να μην ρωτήσω για τον Νίκο Παππά, ο οποίος μου είπαν ότι ήταν θετικός στην συμπόρευση αλλά όχι ότι πρόταξε και τα στήθη του.

Σε συνεννόηση με τον Τσίπρα

Πώς θα γίνει η συμπόρευση που πρότεινε ο Σωκράτης Φάμελλος με ένα κόμμα εν λειτουργία και ενώ το νέο κόμμα δεν το έχουμε δει ακόμη. Πρωτοφανές. Ο πρόεδρος ενός κόμματος να προτείνει να συμπορευτούν με ένα άλλο κόμμα που θα ηγείται ο πρώην πρόεδρος και κανείς δεν ξέρει πότε θα ιδρυθεί. Ο Φάμελλος ήταν αποφασισμένος να το ξεκαθαρίσει την κατάσταση χθες και το έκανε. Ουσιαστικά έριξε γέφυρες και οι πιο μυημένοι υποστηρίζουν ότι ήταν σε συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα – αυτό λέει και η λογική.

Διαφοροποίηση του σκληρού Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης όμως που ξέρει ότι είναι κομμένος από τον άλλοτε φίλο του, Αλέξη Τσίπρα, ξεσπάθωσε χθες στην ΠΓ και επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι η κίνησή του είναι διασπαστική. Σαφές και ξεκάθαρο για τον Κρητικό πολιτικό που τόσες μέρες από την παραίτηση του Τσίπρα κρατήθηκε και δεν είπε τίποτα. Όμως από εδώ και πέρα θα είναι αρκετά σκληρός θέλοντας να κάνει σαφές ότι διαφοροποιείται από τα σχέδια Τσίπρα. Εξάλλου και ο πρώην πρωθυπουργός έχει χαράξει μια γραμμή και δεν επιθυμεί συμπόρευση μαζί του.

Οι γέφυρες του Παππά

Αυτό που έκανε εντύπωση όμως στην ΠΓ ήταν η στάση του Νίκου Παππά που τόσο καιρό συμπορευόταν με τον Παύλο Πολάκη και ξαφνικά χθες άλλαξε στάση. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παλαιός φίλος του Αλέξη Τσίπρα από τα φοιτητικά τους χρόνια δεν πήγε στη γραμμή Πολάκη και έκλινε προς την άποψη του Φάμελλου. Ήταν μια σημαντική διαφοροποίηση που επίσης ξάφνιασε και έδειξε ότι ο Ν. Παππάς θέλει να ρίξει γέφυρες στον πρώην πρωθυπουργό, αν και μένει να φανεί εάν θα υπάρξει επαναπροσέγγιση.

Η γραμμή της Δούρου

Από την άλλη πλευρά η Ρένα Δούρου που επίσης θεωρείται πως την έχει σε απόσταση ο Αλέξης Τσίπρας είναι αρκετά προσεκτική έναντι του πρώην πρωθυπουργού. Παρά το γεγονός ότι είχαν υπάρξει διαρροές ότι θα κινηθεί και αυτή και ο Ν. Παππάς έναντι της απόφασης του Τσίπρα και των επόμενων κινήσεών του, είναι πολύ προσεκτική. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και από τη χθεσινή συνεδρίαση.

Η Κωνσταντοπούλου κάνει φασαρία

Σε υψηλούς τόνους ήταν η χθεσινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, που συνεδρίασε με επίκεντρο το θέμα του κόφτη, που θα περιορίσει τους βουλευτές να μην παραβιάζουν τον χρόνο που τους αναλογεί, βάσει του Κανονισμού της Βουλής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία συχνά κατηγορείται ότι ξεφεύγει από τον ορισμένο χρόνο, είχε έναν έντονο καβγά με την Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ δεν έμειναν στο απυρόβλητο και η Όλγα Γεροβασίλη και η Πέτη Πέρκα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάποια στιγμή σήκωσε το τηλέφωνό της, προκειμένου να τραβήξει φωτογραφία, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη. «Αυτό είναι απαράδεκτο! Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;», ανέφερε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να της φωνάζει: «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις!». Η Ντόρα Μπακογιάννη μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτήρισε ως «υστερική» και με «προσωπικά θέματα» την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία ωστόσο συνέχισε την επίθεση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου εξάλλου, φώναζε στην αντιπολίτευση πως «ξεπλένει» την κυβέρνηση, ενώ ακούστηκε να μιλά και για «φασίστες». Κατά πληροφορίες, η ίδια επιτέθηκε και στο ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά, με την Πέτη Πέρκα να επισημαίνει πως «ο τρόπος σας πολλές φορές δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε».

Οι επικήδειοι του Σαββόπουλου

Η Ελλάδα θα αποχαιρετήσει το Σάββατο τον Διονύση Σαββόπουλο, έναν από τους πιο εμβληματικούς δημιουργούς της μουσικής και του λόγου. Η τελετή αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου, προσωπικοτήτων του πολιτισμού και της πολιτικής και ακούω διάφορα ονόματα για την εκφώνηση των επικήδειων. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι θα είναι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ως φίλη του σπουδαίου τραγουδοποιού, όπως και ο στενός του φίλος του και εικαστικός, Αλέξης Κυριτσόπουλος.

1+5 στο ίδιο τραπέζι

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών το Σώμα Ομότιμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου διοργάνωσε εκδήλωση διαλόγου με θέμα: «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος – Προκλήσεις και Προοπτικές» με βασικούς ομιλητές τον Ευάγγελο Βενιζέλο και την Ντόρα Μπακογιάννη. Όσοι ασχολούνται με την πολιτική θα γνωρίζουν την άριστη σχέση που έχουν οι δύο τους, από την εποχή που ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν υπουργός Πολιτισμού. Ο ένας για τον άλλον μιλάει με τα καλύτερα λόγια, ενώ έχουν υπάρξει φορές που έχουν τοποθετηθεί πολιτικά στο ίδιο πλαίσιο. Και βέβαια δεν περνάει απαρατήρητο όταν παίρνουν το «όπλο» τους προκαλώντας συζητήσεις στην πολιτική ζωή του τόπου. Όπως έγινε προχθές όπου η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε να καθίσουν ουσιαστικά στο ίδιο τραπέζι ο Κώστας Καραμανλής, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αλέξης Τσίπρας -ως εκλεγμένοι πρωθυπουργοί της τελευταίας εικοσαετίας- και κατ’ εξαίρεση ο Ευάγγελος Βενιζέλος ως πρώην υπουργός Εξωτερικών μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος συμφώνησε με την πρόταση χαρακτηρίζοντας την Ντόρα Μπακογιάννη «ειλικρινή και γενναία φωνή που τολμά να ξεπεράσει κομματικά στεγανά». Όπως είπε, η πρόταση αυτή «οδηγεί στη δημιουργία ενός αναγκαίου εσωτερικού μετώπου για τα εθνικά ζητήματα».

Παράπονα κατασκευαστών για τις αυξήσεις υλικών

Αρκετή γκρίνια ακούω ότι υπάρχει τελευταία στους κατασκευαστές για το θέμα της αναθεώρησης των τιμών στις συμβάσεις δημοσίων έργων. Από το 2012, οπότε και η Ελλάδα βρέθηκε στη δίνη της οικονομικής κρίσης, οι τιμές αναθεώρησης ουσιαστικά «πάγωσαν», καθώς το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο -παρότι προβλεπόταν τυπικά- δεν αναπροσάρμοζε τις τιμές, ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εργολήπτες να έρχονται αντιμέτωποι με ξεπερασμένα τιμολόγια, που δεν ανταποκρίνονταν στις πραγματικές αυξομειώσεις των υλικών, των καυσίμων και των εργατικών. Η συγκεκριμένη στασιμότητα απείλησε σοβαρά τη βιωσιμότητα πολλών δημοσίων έργων, καθώς χωρίς ευελιξία προσαρμογής στις οικονομικές συνθήκες, αρκετά έργα κινδύνευαν να εγκαταλειφθούν ή και να καταλήξουν σε χρονίζουσες δικαστικές διενέξεις μεταξύ εργολάβων και Δημοσίου. Οι κατασκευαστές καταγγέλλουν ότι η Πολιτεία επέλεξε να προχωρήσει μόνο σε περιορισμένες ειδικές ρυθμίσεις που κάλυψαν ένα μικρό μέρος των ανατιμήσεων. Το υπόλοιπο βάρος της αύξησης των τιμών εξακολουθεί να μεταφέρεται στους εργολάβους, δημιουργώντας ανισορροπίες και αβεβαιότητα για τη συνέχιση μεγάλων δημοσίων επενδύσεων. Γι’ αυτό και ζητούν πλέον να υπάρξει λύση στο θέμα, απευθυνόμενοι ανοιχτά προς το υπουργείο Υποδομών.

Τι ζητούν οι Έλληνες καταναλωτές από τη λιανική

Διαβάζοντας τα στοιχεία από τη νέα έρευνα της Foundever, σε συνεργασία με τη Focus Bari, σε μία δύσκολη περίοδο για το λιανεμπόριο λόγω μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, «βλέπω» τι ακριβώς ζητάνε οι Έλληνες κατά τις αγορές τους σήμερα. Κυριαρχεί η εμπειρία εξυπηρέτησης, που καθορίζει πλέον όχι μόνο την ικανοποίηση, αλλά και την πίστη στο brand. Η πλειονότητα των καταναλωτών περιμένει άμεση και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, ενώ παρά την ψηφιακή εποχή, εξακολουθεί να προτιμά την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Ταυτόχρονα, πολλοί καταναλωτές έχουν ήδη μοιραστεί αρνητικές εμπειρίες στα social media, αναδεικνύοντας την άμεση επίδραση της κακής εξυπηρέτησης στη φήμη μιας εταιρείας. Η ανθρώπινη επαφή παραμένει σημαντική, με μεγάλο ποσοστό να προτιμά συνομιλία με άνθρωπο αντί για chatbots, ενώ σχεδόν οι μισοί θεωρούν ιδανικό ένα υβριδικό μοντέλο εξυπηρέτησης, όπου η τεχνολογία και ο άνθρωπος συνεργάζονται αρμονικά.

Τι «πουλάει» η Wolt στην Ελλάδα

Ρεκόρ ανάπτυξης του τζίρου κάνει η Wolt, καθώς η πλατφόρμα διανομών το 2024 άγγιξε τα 100 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένος κατά 65% σε σχέση με το 2023, από 60,15 εκατομμύρια σε 99,25 εκατομμύρια ευρώ την περσινή χρονιά. Στοιχείο που δείχνει την ισχυρή της επέκταση στην ελληνική αγορά και την ενδυνάμωση της παρουσίας της πέρα από την παραδοσιακή εστίαση, βλέποντας πλέον «στα μάτια» τον μεγάλο της ανταγωνιστή, την efood. H Wolt κατάφερε να παραμείνει κερδοφόρα, αν και τα κέρδη της ήταν αρκετά χαμηλά σε σχέση με τον τζίρο της. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 650.019 ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα 530.826 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Ωστόσο, μετά την αφαίρεση των φόρων, το καθαρό κέρδος περιορίστηκε στα 189.989 ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο από τα 429.343 ευρώ το 2023, γεγονός που δείχνει ότι τα περιθώρια κέρδους παραμένουν περιορισμένα παρά την εντυπωσιακή αύξηση τζίρου.

Οι νέες κινήσεις του Παππά στη σκακιέρα

Ακούω ότι ο εφοπλιστής, Πέτρος Παππάς, ετοιμάζει την επιστροφή του στην αγορά των containerships, επτά χρόνια μετά την πλήρη αποχώρησή του από τον συγκεκριμένο τομέα. Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, ο Έλληνας εφοπλιστής σχεδιάζει δυναμικό comeback μέσω της ιδιωτικής του εταιρείας Oceanbulk, στην οποία συμμετέχει μαζί με ομάδα επενδυτών. Οι πληροφορίες θέλουν την Oceanbulk να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το κινεζικό ναυπηγείο Zhoushan Changhong, για την παραγγελία δύο νεότευκτων feeder containerships χωρητικότητας περίπου 3.100 teu. Αν και η συμφωνία δεν έχει ακόμη «κλείσει», φέρεται να απομένουν μόνο τεχνικές λεπτομέρειες πριν πέσουν οι υπογραφές.

Τα «υπάρχοντα» του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

Έμαθα ότι ο άλλοτε κραταιός επιχειρηματίας της νύχτας, Αργύρης Παπαργυρόπουλος, περνά δύσκολες στιγμές. Μιλώντας μαζί του, ο ίδιος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του: περιμένει, όπως μου είπε, την άδεια του νέου ιδιοκτήτη της βίλας του στη Γλυφάδα -η οποία πέρασε σε άλλα χέρια μέσω πλειστηριασμού-, για να μπορέσει απλώς να μπει μέσα και να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. «Είμαι αποκλεισμένος από το ίδιο μου το σπίτι», ανέφερε με παράπονο, εξηγώντας πως είχε μείνει εκεί τους τελευταίους μήνες με δικαστική παράταση, αφού το ακίνητο είχε ήδη αλλάξει ιδιοκτήτη. Όμως, η τελευταία του προσπάθεια να εξασφαλίσει νέα παράταση δεν ευοδώθηκε, με αποτέλεσμα να του γίνει έξωση. Σημεία των καιρών, για έναν άνθρωπο που σημάδεψε τη νυχτερινή Αθήνα – τον άνθρωπο πίσω από τα Αστέρια Γλυφάδας και την Αθηναία στο Κολωνάκι, χώρους που έγραψαν ιστορία στα χρόνια της αθηναϊκής διασκέδασης. Τώρα, ο Παπαργυρόπουλος παραμένει σε αναμονή, ελπίζοντας ο νέος ιδιοκτήτης να του επιτρέψει να μαζέψει τα τελευταία του υπάρχοντα.

Γκρίνια για τις ελλείψεις iPhone 17

Μπορεί η Apple να έχει συνηθίσει σε εντυπωσιακές εκκινήσεις κάθε φθινόπωρο, όμως το φετινό λανσάρισμα των iPhone 17 Pro και Pro Max συνοδεύεται από έναν ασυνήθιστο θόρυβο δυσαρέσκειας. Οι παραδόσεις καθυστερούν, οι ημερομηνίες αλλάζουν αιφνιδίως και τα τηλεφωνικά κέντρα εταιρειών λιανικής στην Ελλάδα δέχονται όλο και πιο πολλές κλήσεις από εκνευρισμένους πελάτες που είχαν προπληρώσει ή προπαραγγείλει τις συσκευές τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν σημειωθεί ακόμα και λεκτικοί διαπληκτισμοί μεταξύ καταναλωτών και προσωπικού πωλήσεων σε μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικών. Παρόμοια φαινόμενα αναφέρονται και στο εξωτερικό, όπου οι καθυστερήσεις φτάνουν ακόμα και τον μήνα για ορισμένες εκδόσεις.